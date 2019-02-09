《Biohazard Re:2》玩完好失落？　推介2019年10款喪屍遊戲同劇集

最近身邊很多朋友都患上「電玩喪屍後遺症（Sequela of Video Game Zombies）」，所謂「喪屍後遺症」就是因為《Biohazard Re:2》太刺激太好玩，導致大家爆機後覺得空虛寂寞覺得凍，很想跟喪屍再續前緣。大家不用擔心，原來2019年還有很多喪屍遊戲推出，讓大家再一次大屍殺！最後再私心推介一部近期看過質素甚高的喪屍劇，讓大家望屍止渴。

電影腰斬電玩重生《World War Z》

這邊廂電影公司正式宣佈擱置開發續集，那邊廂遊戲已密鑼緊鼓在今年上市。遊戲除了重現電影那種萬屍空巷的偉大場面以外，喪屍更有不同種類，有些會極速狂奔有些會跳到九尺遠飛擒大咬。更開心是在場景上將從莫斯科到耶路撒冷帶玩家走遍世界各地。因為喪屍數量極多，玩家要善用不同版圖的地形，一邊設置陷阱一邊尋找出路，最開心是可以四人同遊，大家鬥殺得多喪屍吧！

《World War Z》喪屍有不同種類，有些會極速狂奔有些會跳到九尺遠飛擒大咬。

道德抉擇喪屍版Witcher《Dying Light 2》

表面上它是一款平平無奇的第一身喪屍射擊遊戲，實際上它混入了大量RPG元素，遊戲提供很多不同選擇給玩家，一些簡單的決定也會令整個遊戲世界變異，例如玩家作為維護部隊肅清某一區域時，喪屍便會逃到另一個本來沒有感染的區域肆虐，帶有蝴蝶效應色彩的劇情變化將為玩家帶來更多未知的刺激，當中更有不少灰色道德的抉擇，有點喪屍版《Witcher》的感覺。

《Dying Light 2》帶有蝴蝶效應色彩劇情，當中更有不少灰色道德的抉擇，有點像喪屍版《Witcher》。

喪屍版國家地理頻道《Days Gone》

Sony Interactive Entertainment自行開發的遊戲，單看trailer會覺得有點像《World War Z》喪屍層層疊洶湧而出類型，細看之下會發現它不止是hit and run玩法，版圖上有更多細微設定要玩家思考最佳逃生路經，相比殺戮更考驗玩家的智慧與求生技能。遊戲另一吸引點是敵人並不止喪屍，受病毒感染的還有美洲獅、狼群、烏鴉等，就像上演喪屍版《National Geographic》，大家也可以盡情感受生化動物大追捕……應該是「被追捕」才對。



《Days Gone》敵人並不止喪屍，受病毒感染的還有美洲獅、狼群、烏鴉等，就像上演喪屍版《National Geographic》。

四人求生一人死硬《GTFO》

遊戲開發單位來頭不少，典遊戲廠商10 Chambers Collective之前開發的《Payday》獲不少Hardcore機迷擁戴，更獲得The Game Awards 2017獎項。今次他們將舞台搬到喪屍世界。遊戲非常著重四人同玩的樂趣，開發商表明玩家需要跟隊友合作，在裝備與武器資源分配上妥善處理，才可以安然過關。雖然遊戲也提供一人獨玩，但難度將幾何級提升，簡單來說就是一字記之曰：死硬！



《GTFO》非常著重四人同玩的樂趣，雖然也提供一人獨玩，但難度將幾何級提升。

19歲Ellie廢墟打喪屍《Last of Us: Part2》

延續上集，女主角Ellie已經長成19歲亭亭玉立的少女，遊戲將會從不同角度描寫她的身體、精神以至情感狀況，而這一切均會影響遊戲中角色表現。除了傳承世界觀與角色，遊戲系統上將全面革新，在戰鬥上更向埋身動作遊戲靠攏，甚至能聞到一點點《God Of War》氣息。相比對付喪屍，遊戲更著重的是末日氛圍，玩家將遊走於廢墟中與喪屍為敵，適者生存。

《Last of Us: Part2》除了傳承世界觀與角色，遊戲系統上將全面革新，在戰鬥上更向埋身動作遊戲靠攏。

因乜差事喪屍跳《The Black Masses》

十款喪屍遊戲九款都是以現代世界為背景，不過近年像《李屍朝鮮》般興起了古代喪屍熱潮。這款由Brilliant Game Studios打造的正是以中世紀幻想世界作為舞台的喪屍遊戲。嚴格來說，遊戲中出現的不是喪屍，而是從地獄走出來很像喪屍的魔物，遊戲加入不少Parkour等動作元素，玩家不單止要狙擊牠們，更需要攀爬牆壁、飛越柵欄，令逃跑更好玩刺激。

《The Black Masses》以中世紀幻想世界作為舞台的喪屍遊戲，加入不少攀爬牆壁、飛越柵欄等parkour元素。

比《Re:2》更有「Bio味」《Daymare 1998》

來自意大利的Invader Studios本來是一間名不經傳的遊戲廠商，因為自行製作《Biohazard 2》remake版一炮而紅，不過後來因為版權問題而告終，後來他們便將資源集中在這款遊戲身上，除了請到有份製作《Biohazard: Code Veronica》設計怪物與角色設定的前CAPCOM設計師中井覺加盟，甚至連鏡頭除了像《Re:2》的「後肩式視覺」更特設《Biohazard 1、2、3》的「固定視角」，效果可能會比《Re:2》更《Biohazard》。



《Daymare 1998》鏡頭除了「後肩式視覺」，更特設《Biohazard 1、2、3》的「固定視角」，效果比《Re:2》更《Biohazard》。

月黑風高照田雞《Hold Out》

以恐怖氣氛為主打，遊戲全程發生在月黑風高的晚上，伸手不見五指，跟《Biohazard RE:2》一樣需要用電筒照田雞般照出喪屍，但跟《Re:2》不同的是喪屍並非一隻隻出現，而是一群群的洶湧而出，再以驚人速度撲向你，也因為如此，玩家手持的都是超重型連射機槍，讓大家射得非常蜴快。



《Hold Out》發生在月黑風高的晚上，一群群喪屍洶湧而出，再以驚人速度撲向你。

經營農場與喪屍共同生活《Beyond Death》

沙盒式世界萬千喪屍等著你的第一身生存遊戲，遊戲主要標榜10 x 10公里的版圖，玩家除了可以駕駛不同載具在地圖上穿梭，更混入了類似《Sims》的模擬建造模式，玩家可以在版圖上自行建立避難所，甚至可以經營農場，一款與喪屍共同生活的遊戲，驟聽之下確實有趣。

《Beyond Death》中玩家可以在版圖上自行建立避難所，甚至可以經營農場，是一款與喪屍共同生活的遊戲。

比《Dead Rising》更多日用品《Dead Matter》

自2016年開始開發的末日多人連線喪屍射擊遊戲，單看trailer畸嫌特色不足，唯一可取之處是遊戲在槍械的細節上做得非常仔細明確，大概是向《Call of Duty》的喪屍模式借鏡。除此以外因為遊戲的版圖發生在城市中的民居，因此也可以找一些日常生活用品作武器之用，從槌仔到沙發到電燈膽，款式比《Dead Rising》尤有過之，只可惜沒有摺櫈。

《Dead Matter》在槍械的細節上做得非常仔細明確，大概是向《Call of Duty》的喪屍模式借鏡。

私心推介：當中國殭屍遇上「喪屍劉翔」《李屍朝鮮》

除了上述十款喪屍遊戲，如果大家還是等不及遊戲推出但又急不及待想跟喪屍再會面的話，不妨先來欣賞最近在Netflix推出的韓劇《李屍朝鮮》。自《屍殺列車》開始韓國電影好像開闢了拍攝喪屍題材的新套路，他們拍攝的喪屍總是像劉翔一樣跑得超快，令畫面充滿速度感，成為了頗新鮮的「極速動作喪屍片」。《李屍朝鮮》中出現的喪屍還加入了一點中國殭屍元素，單是片頭 整治喪屍一幕便令人大開眼界，而且劇集還混集了當年李氏王朝權力爭奪的歷史背景，拍攝手法和節奏上又有點向《Game Of Thrones》借鏡的元素，實在是一眾喪屍迷不可錯過的作品。

韓國電影好像開闢了拍攝喪屍題材的新套路，他們拍攝的喪屍總是像劉翔一樣跑得超快，令畫面充滿速度感，成為了頗新鮮的「極速動作喪屍片」。

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