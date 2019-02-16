空洞騎士續作Silksong公開 扮演前作女主Hornet探索全新國度

【空洞騎士 續作 獨立遊戲】日前獨立遊戲玩家都收到了一份最棒的情人節禮物，就是Team Cherry正式公布《Hollow Knight》（空洞騎士）續作、以Hornet為遊戲主人公的《Silksong》。

如果未聽過《空洞騎士》Hollow Knight這個遊戲，那實在是替你感到難過；因為你錯過了近年其中一款最出色的遊戲（不論是否獨立）、一段動人的經歷。當然遊戲不會跑了去，現在開始接觸也完全不遲，可參考下文了解空洞騎士到底有多優秀：

首圖出處：https://www.reddit.com/r/HollowKnight/comments/aqkv3y/i_edited_one_of_the_silksong_press_kit_images/

由DLC變獨立作品 因為「不懂做DLC」

Silksong原身是《Hollow Knight》其中一個DLC：早在多年前Hollow Knight在Kickstarter上集資時，就已經將「Hornet DLC」作為其中一個集資目標；當時的設想只是「可控制Hornet」的內容，卻未決定以什麼形式實裝到遊戲中。而Hollow Knight已經歷過數次內容更新，因此早幾日印象圖片公開時，大家都認為是加入可操作Hornet的DLC內容。但2月14的發布中Team Cherry卻為大家帶來驚喜，原來Silksong已「升級」為屬於Hornet的全新遊戲，亦是《Hollow Knight》的正式續作，令一眾Hollow Knight fans欣喜莫名。



Team Cherry在2月11日公開的印象內容 Ready your Needle!



First look at Hornet's new adventure coming this Valentine's Day, February 14th! pic.twitter.com/LVgKkPYi1U — Team Cherry (@TeamCherryGames) 2019年2月11日 Team Cherry在2月11日公開的印象內容

Hornet

2月14日情人節除了公開了Silksong的Trailer影片，Team Cherry亦上傳了一段長達20分鐘的製作團隊訪談，談及遊戲各種細節及解釋了為何決定「升級」：他們認為如果能用Hornet在一個全新的世界中探索和冒險會是一件很有趣、很棒的事情，然後就決定將Silksong做成一個獨立的遊戲，成為《Hollow Knight》續作。他們也笑言「另一方面，我們也實在是不懂得怎麼做DLC」。（因為他們「不懂得」製作DLC，所以Hollow Knight的3個「DLC」其實都是content patches，而且全部免費。而今次就因為「不懂得」做DLC，索性直接做一個新遊戲。）

扮演Hornet探索全新國度

《Silksong》故事講述Hornet被不知名的敵人綁架到一個由Silk（絲綢）和Song（歌曲）統治的國度，Hornet要打倒沿途的敵人，登上國度的最頂峰，從而解開這場死亡朝聖之旅的秘密。今集將會有超過150種敵人，當然也會有新角色、任務及Hornet專用的強化及戰鬥系統。Team Cherry亦表示遊戲將會十分「足料」（It's a huge game and it's still growing），作為參考：一般來說第一次接觸《Hollow Knight》的玩家，要完成整個遊戲約需30至40個小時。而從Team Cherry言談中所見，似乎他們野心勃勃想要在內容量全面超越《Hollow Knight》。

《Silksong》美術、基礎玩法和風格都和《Hollow Knight》一脈相承，但遊戲概念卻和舊作完全相反：《Hollow Knight》主題是「下潛」，主角Knight一直在向地底更深處進發，玩家從而發現這地底王國的過去；而到《Silksong》則為「攀登」，Hornet要找方法登上位於世界頂峰的古老都市。令人不禁期待擅長營造具沉浸感場景的Team Cherry，如何用同樣的美術風格，演繹兩個截然不同的世界。還有就是既然連遊戲名字都有「song」，音樂當然是本作重要元素；Hollow Knight中大受好評的作曲家Christopher Larkin載譽歸來為Silksong譜寫音樂，喜歡遊戲音樂的玩家務必要留意本作音樂和音效的表現了。

Team Cherry，可能是世上最模範最值得學習的開發者

Team Cherry是一個成員只有3人的超小型工作室，較人難以想像到底他們是怎樣在短時間內製作出如此大量又高質素的內容。才華和熱情的結合，真的可以誕生出令人驚嘆的成果。而Team Cherry將優秀遊戲帶給大家的同時，卻幾乎是不求回報，行事作風也極之親民大方。在官方Silksong解說影片中就公開表明歡迎任何人直播遊戲營利；也可以用Hollow Knight的角色或其他內容來製作手工藝品或周邊，只要將數量限制在「常識」範圍內，不作大規模生產（mass production）就沒有問題。

Team Cherry甚至會為Hollow Knight的Kickstarter backer免費送上Silksong遊戲兌換碼，恕筆者見識少，我還真的沒見過有Kickstater backer可以免費拿到project的續作...

反應當然也是壓倒性好評：

從Hollow Knight身上以及Team Cherry的開發日誌，你可以感到他們是如此熱愛、專注於創作；Team Cherry做了一隻成功的遊戲，但他們仍然只是一心想著如何製作更好、更有趣的內容。那邊廂，一些跨國遊戲企業卻只會把成功的IP當成會下金蛋的雞，而管理更是只懂肥上瘦下，完全忘了做遊戲的初衷。近年獨立遊戲越來越受關注和歡迎，不是沒有理由。

《Hollow Knight Silksong》目前發售日未定，平台為Steam、Mac、Linux和Switch，今次Switch版將會和電腦版同步推出，而Team Cherry亦在尋找讓遊戲登陸其他平台的可能性，因此不排除之後會再追加PS4、Xbox One以至PSV版本。

+ 5 + 4 + 3

Team Cherry的訪談片段：

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