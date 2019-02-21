一睹RETRO經典主機及遊戲珍品 繼續文哥專訪

上期GAME舖老闆文哥專訪掀起熱烈迴響，我們也意想不到，今次主角依然是文哥，由他介紹一些RETRO主機及遊戲，部分更是市場罕見，價格不菲的經典遊戲機，也許會掀起大家的童年回憶。

EPOCH CASSETTE VISION

文哥手持這部「粉紅」遊戲機，明顯是吸引女性玩家，但它數量甚少，相信大家未必玩過。這部機叫LADY CASSETTE VISION，由日本玩具生產商EPOCH在1985年推出，僅在日本國內發售，但法國有代理商另行推出歐版。其實EPOCH早在1981年推出第一代CASSETTE VISION，最初以主機上的四個主要按鈕去玩遊戲，不設獨立控制器。之後廠方推出SUPER CASSETTE VISION（SCV），特別加入兩個搖桿控制器，玩家可打開主機機蓋去收起手掣，而上述提到的LADY CASSETTE VISION，正是以女性玩家為銷售對象的SCV版本。雖然EPOCH說不上是什麼大廠，但SCV其實都有吸引玩家的遊戲陣容，大部分以動漫畫作品為主，包括《多啦A夢》、《雷朋三世》、《龍珠》等，特別留意的是，這些動漫遊戲都是EPOCH自家製作，而不是BANDAI遊戲。但SCV遊戲數量太少，加起來僅約30款左右，加上1980年代的遊戲業界，幾乎由任天堂及SEGA壟斷（1983年前還有美國雅達利），所以SCV很多就被淘汰。

文哥展示這部粉紅主機（林勇攝）

復古座檯遊戲機

文哥介紹有份代理的復古座檯遊戲機RepliCade，其中兩款已發售的是雅達利《TEMPEST》及《CENTIPEDE》，據知已獲得相關授權，屬限量生產5000部。這種座檯遊戲機「的的式式」，復古風格濃厚，部分機殼以木製成，機身參照當年街機設計，連入錢位都有80年代街機風格。操控方面，手掣同樣仿照原作製造，喇叭音量夠大聲。據文哥說，生產商有刻意調校音效，務求盡量跟原著一模一樣。文哥又稱，上述兩款雅達利遊戲只是前菜，據知生產商正製作《STREET FIGHTER II DASH》（12人街霸版本），以及美式元祖QTE遊戲《DRAGON LAIR》，相信大家會較有興趣。

座檯復古遊戲當擺設亦可（林勇攝）

逾萬元的經典紅白機遊戲

對於資深玩家來說，必定玩過KONAMI驚世名作《魂斗羅》，還有經典的30隻秘技。文哥本身都有收藏紅白機遊戲盒帶的嗜好，部分亦在店舖出售，其中較有收藏價值的，包括KONAMI於1988年推出的《魂斗羅》（售價＄6980），還有上期談過的《烏帕王子》，盒帶連磁碟賣＄8990。當我們問及文哥「舖內哪款紅白機盒帶最昂貴」，他就介紹這款名為《烈火RECCA》，由NAXAT SOFT推出的紅白機盒帶。此作是1992年作品，屬縱向射擊遊戲，難度較高。據文哥講，由於超任在1990年推出，當時紅白機踏入黃昏期，一般遊戲的產量不多，而這款《烈火》變得極罕有，目前售價高達＄11800。



《烈火RECCA》賣逾一萬元（林勇攝）

NEOGEO《侍魂零》修正背後的故事

文哥收藏很多NEOGEO盒帶，這些盒帶在90年代推出，當時定價較高，一般學生負擔不起，如今就更有收藏價值，動輒賣逾萬元。文哥介紹的《侍魂‧零SPECIAL》，在歐美版稱為《侍魂5》，收錄28名角色，2004年推出。此作本來偏向血腥，引入「絕命奧義」的招式，可將對手斬殺分屍，但當年日本長崎縣佐世保市，發生小六女學生殺死同學的慘劇。SNK PLAYMORE面對玩家聯署抗議下，推出減少血腥畫面的修正版本。



闖入文哥貨倉探秘（點圖放大：）

文哥在旺角信和、好景經營的舖頭，相信大家去得多，但貨倉就甚少公開給傳媒參觀。我們日前到其中一個貨倉，發現更多珍品，可惜大部分已封箱，未能為各位逐一介紹。

+ 4 + 3 + 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。