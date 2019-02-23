騰訊訂12條直播禁例　空想5款「辱華」遊戲將唔玩得？

最近騰訊遊戲推出規範化公告，訂下12天條嚴禁直播時涉及相關內容，當中除了色情和暴力以外，主要就是但凡涉及中國政情及有民族敏感成份的都一律被OUT。以下五款遊戲雖不是騰訊產物，不過內含大量曾被內地網民狠批的疑似辱華成份，莫說是直播，就是在中國內遊玩也極危險，各位想打入中國市場的網紅們千萬要注意喔～

騰訊12禁例

騰訊遊戲上星期發布有關直播行為規範化的公告，提出12條嚴禁出現的不良行為。條例適用於所有騰訊所運營遊戲組織、製作、發佈直播內容的平臺、機構和主播，簡單來說，就是騰訊遊戲及其有關一切都被監管。公告稱在直播中嚴禁出現下列不良行為（包括但不限於）：

1.違反憲法確定的基本原則的；涉及國家政治、民族、宗教、地域等敏感話題的；2.宣傳或發佈違法資訊、違反社會公德的資訊，或不利於精神文明建設的資訊，包括但不限於色情、賭博、邪教、恐怖主義等內容；3.通過任何方式、行為直接或間接損害騰訊遊戲用戶體驗和騰訊遊戲品牌；4.通過任何方式、行為冒充平臺或騰訊遊戲官方向其他使用者散佈或傳播虛假資訊；5.通過任何方式、行為散佈或傳播低俗、不雅資訊；6.通過任何方式、行為散佈或傳播使用私服、木馬、外掛、病毒、代練及此類資訊；7.宣揚、鼓動現實世界內的血腥暴力行為；8.未經許可，侵犯他人隱私，洩露他人資訊的；9.不遵守契約精神，合約期內無故單方面解約或與協力廠商封緘影響合約正常履行的其他協議；10.侵害遊戲廠商和內容創作者的著作權，通過任何方式損害內容創作者或版權方權益；11.通過任何方式或途徑引起紛爭，造成不良社會影響的；12.其他不符合法律法規、社會公德或遊戲規則的言論或行為。

五款高危遊戲

說到第一天條「涉及國家政治、民族、宗教、地域等敏感話題」，過往曾有不少引起辱華恐慌的遊戲，令中國網民漲紅了臉狂燥非常，雖然它們不屬於騰訊營運遊戲範圍，不過作為直播主如果在中國直播遊戲時，不小心玩了這些遊戲就麻煩了…

最近ZARA雀斑辱華事件令網民回想起《櫻花大戰》中的李紅蘭。

《櫻花大戰》李紅蘭的雀斑

廣井王子在1996年開發《櫻花大戰》時，大概從來沒有想過二十多年後的今天會被翻炒出來被鞭撻，而鞭撻的對象更是人見人愛的李紅蘭。這位被設定為來自中國的女角是位天才科學家，雙親死於辛亥革命的戰火中而成為別人的養女，戰鬥中常用古怪的新兵器轟炸敵人……以上設定均並非導火線，而是她面龐上那些雀斑！

早前西班牙時裝品牌ZARA彩妝宣傳相片，中國女模特兒便因滿臉雀斑而被中國網民狠批侮辱中國女性，之後便有網民找回《櫻花大戰》中的李紅蘭圖片出來說明「中國女性 + 雀斑」在日本ACG界古已有之，相信藤島康介得知此事後一定會有躺著也中槍之感。



中國媒體認為《Kane & Lynch 2: Dog Days》是一款「以殺中國人為樂的遊戲」。

《Kane & Lynch 2: Dog Days》上海大屠殺

丹麥開發商Io Interactive在開發知名遊戲《Hitman》前，曾做過一款《Kane & Lynch》，玩的都是Hit & Run模式的槍戰遊戲，第一集相安無事，直至2010年推出續作《Dog Days》，故事舞臺搬到了上海，Kane & Lynch因一次軍火交易而與整個上海黑社會為敵，遊戲背景盡是一些陰暗破爛、髒亂不堪的街道和貧民窟中惡戰連場，結果挑起中國玩家神經，認為是故意抹黑中國。

當年甚至連媒體都瘋狂狙擊，遊戲中很多元素都被放大：「上海市民均可被開槍隨意殺戮」、「中國人被設計得膽小如鼠，一聽到槍響立刻跪地求饒。」媒體甚至斷定：《Kane & Lynch 2: Dog Days》就是一款「以殺中國人為樂的遊戲」。

《The Last Of Us》因為人類受病毒感染而變成喪屍怪物的病毒名為「Cordyceps Fungi」，暗指中國「冬蟲夏草」。

《The Last Of Us》冬蟲夏草變喪屍病毒

《The Last Of Us》中曾提及世界末日的主要原因是人類受病毒感染而變成喪屍怪物，那些病毒名為「Cordyceps Fungi」，是一種蟲草類真菌，然後只要google search一下就會發現跟世代相傳的中華名貴藥材「冬蟲夏草」英文名字「Cordyceps Sinensis」非常相近，因此便引起影射喪屍病毒來自中國之嫌。

中國憤青知道後當然絕不姑息，紛紛在網上留言：「世上這麼多其他品種真菌你不選，偏偏選我們中國人當作名貴補藥的蟲草屬真菌作為遊戲的題材！這絕對是別有用心的抺黑。」、「遊戲的hidden message，便是用Cordyceps來暗喻中國。」

《Beyond: Two Souls》Ellen Page以超自然力量殺害疑似中國研究人員。

《Beyond: Two Souls》刺殺中國研究人員

以Ellen Page為角色原型的《Beyond: Two Souls》，遊戲到了中後段，女主角Jodie Holmes將前往某國的研究設施進行潛入作戰，並以超自然力量殺害基地中的研究人員，雖然遊戲並沒有名言是中國，不過研究人員以及那些軍服款式令不少玩家很自然地聯想到中國，不少中國網民便批評：「潛入中國基地後，居然還要『心控play』（以超自然力量控制），殺害我們的同志！抱歉這坨屎我真的咽不下去！」



有小心眼的玩家發現《Uncharted 4》的世界地圖中的中國跟台灣的顏色不一樣。

《Uncharted 4》中國台灣地圖顏色不一

《Uncharted 4》以探索世界尋幽探秘為主軸，男主角Nathan Drake也沒有談及過半句中國政治，基本上跟辱華風馬牛不相及，但就有小心眼的玩家發現遊戲在顯示世界地圖中，中國版圖上的中國跟台灣的顏色並不一樣，因此又有網民說：「所以說白皮骨子裡就覺得中國是敵人，對中國的惡意是刻在骨子裡的。」



後記：做者無心玩者有意

相信開發廠商本意都並非要侮辱任何國家或特意揶揄政情，不過做者無心玩者有意，就像女模特兒臉上的雀斑，西班牙人看在眼裡覺得是無修飾自然美，憤青卻視為嘩眾取寵醜化亞州人。真正以政情為題揶揄的，記憶之中只有一款由HappySoft於超任推出的非官方遊戲《香港97》，成龍大戰鄧小平，但此一時彼一時，都已成為都市傳說。