台灣獨立恐怖遊戲《還願》銷量破百萬！台網民感謝內地幫忙宣傳

《還願》風波越演越烈，不過或許世事就如香港藝人阮文安所言「沒有好新聞壞新聞之分，有新聞就是好新聞」，《還願》銷量節節上升，網上統計指銷量已破百萬。

《還願》是台灣獨立遊戲開發團隊「赤燭」繼《返校》之後另一個恐怖遊戲；由於《返校》本身已是高水準製作，因此《還願》自公開起就已經備受獨立遊戲及恐怖遊戲玩家期待。不過令《還願》如此爆紅卻不是因為遊戲本身好玩或不好玩，而是因為遊戲入面一張符咒的素材，其印鑑被發現以古代中國字體寫上「習近平小熊維尼」字樣，一眾中國網民玩家因而激怒。詳情可見下文：

而《還願》亦因為此「辱華」符咒事件爆紅，使這隻原本已受期待的遊戲銷量直線上升，網上有人分享Steam數據網站「Steamspy」的付費會員介面資料，顯示《還願》銷售數字估值已達 1,122,000套；而一般公開的數據則為100至200萬套。同時，另一個Steam數據庫SteamDB也指《還願》銷量已破百萬。

Steamspy連結

SteamDB連結

不過赤燭已在今日（2月25日）於官方Facebook專頁發出聲明，指此銷量數字為「嚴重高估」；亦再次為其「過失」致歉及表示願意承擔責任。

聲明連結

在台灣PTT、disp.cc等討論區上，不少台灣網民都感謝中國玩家幫忙「宣傳」令遊戲大賣；也有網民笑說這是最佳防盜方法，可肯定盜版猖獗的內地不敢發放這個遊戲。不過話說回來，赤燭說遊戲銷量數字被高估也不是全無道理，因為Steam政策是需要先擁有遊戲才可以留評論，因此推測很多內地玩家都有購入遊戲，留下負面評價後再將遊戲退款。而確實遊戲在Steam負評比正評多出接近一倍：

+ 7 + 6 + 5

暫時網上所見，幾乎所有中國內地網民、媒體和實況主等都是一面倒批判，而台灣玩家和網民都則力挺赤燭，赤燭團隊本身則盡量維持低姿態多番道歉。只不知這場風波最後會何落幕、赤燭的下一隻遊戲又會何去何從了。

《還願》Steam商店頁面，注意遊戲在Steam中國區已下架。

赤燭官方Facebook專頁