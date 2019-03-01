《To The Moon》去月球　獨立遊戲感人名作移植Switch

《To the Moon》去月球可說是可說是2010年後最具代表性的獨立遊戲之一，乘著近來Switch獨立遊戲移植熱潮，To the Moon也將會升級移植至Switch。

《To the Moon》由加拿大華裔遊戲開發者高瞰（Kan Kao）以RPG製作大師開發；遊戲以感人肺腑、賺人熱淚的劇情和優美的音樂觸動無數玩家（包括筆者）的心靈。遊戲獲廣泛好評及獲多個獎項及提名，GEME機因亦已有詳盡文章介紹過此遊戲（注意劇透），可參看以下連結：

推出多年的To the Moon目前已有等多個平台，除Steam外亦有iOS、Android、Linux以及CD Projekt的電腦遊戲平台GOG等，現在就乘著Switch的獨立遊戲移植浪潮登陸Switch。筆者個人玩的是Steam英文版；據網上評價，手機版雖然有繁體中文，但翻譯質量似乎不是太理想，而Steam版則到目前仍只有簡體中文。遊戲移植至Switch版將以Unity引導重新架構整個遊戲，並針對Switch主機提升影音表現。

Switch版目前並未公布支援語言及發售日，但相信不會讓玩家等太久；如果並不急著體驗遊戲，可以考慮等Switch語言相關進一步消息再決定。（以下為Steam版遊戲畫面）

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最後順便一提，去年官方曾經公開《To the Moon》將會由日本動畫工作室進行動畫化的消息，但之後就沒有進一步情報了，只不知目前動畫化進度如何。