六大元素話你知《DMC》型在哪？型到盡頭便旦丁！

自2001年推出《Devil May Cry》開始，「型」這個字便跟遊戲的關係不可分割，甚至可以說是遊戲最吸引的元素。到底《DMC》型味是如何煉成？旦丁為何可以時刻型到盡頭？趁最新的《Devil May Cry 5》即將推出，一於同大家講講以下六個元素拆解《DMC》「型」從何來。

《生化》的尾巴

1998年，CAPCOM推出《Biohzard 3》後，遊戲監督神谷英樹預備開發最新作《Biohzard 4》，他們到歐洲西班牙搜尋各種城堡設計遊戲環境，但後來發展下去卻跟原來構思有所不同，CAPCOM因為不想放棄神谷英樹已付出的努力，便將整個原有計劃應用在一款新作上，這款新作便是《Devil May Cry》，而這些帶有中古歐陸世紀色彩的古老城堡，便成為《DMC》的主要背景。《Biohazard》的詭異恐怖加上西班牙城堡的神秘深邃，造就《DMC》獨有的型格況味。順帶一提，旦丁曾在第一集出現全名Tony Redgrave，神谷英樹曾稱是向《Biohazard》男主角Chris Redfield致敬。



《Biohazard》的詭異恐怖加上西班牙城堡的神秘深邃，造就《DMC》獨有的型格況味。

外貌至上主義

無論是電視劇還是電影，擁有靚仔靚女做主角已是成功一半，你看韓劇情節離不開愛恨纏綿，但女生總看得津津樂道。遊戲也一樣，一個旦丁憑著俊美外表瘋靡萬千Gamer，鮮紅色長衣、白髮、雙槍、大劍，口中再咬著一枝玫瑰，女的為之瘋狂，男的爭相模仿。新一集《DMC 5》沿用《Biohazard Re:2》的「RE ENIGINE」，並找來男模Adam Cowie作原型，單看相片已非常合格，相信旦丁在《DMC 5》將會繼續型下去。

鮮紅色長衣、白髮、雙槍、大劍，旦丁憑著俊美外表瘋靡萬千Gamer。

歷史癡情男

旦丁不單外表型、招式型、串人型，他本來的設計藍本也非常有型。旦丁原型是一位文藝復興時期意大利詩人Dante Alighieri，於1265年出生，擅長拉丁文和古羅馬詩歌，年輕時因愛上豪門千金但最終沒有廝守到老，癡情種旦丁對她的愛卻從未變，一直到對方出嫁及離世，後來他從官時又因為得罪權貴而遭放逐，經歷一連串不幸後，他於1320年寫出傳世名作《神曲》（Divina Commedia），完成這首長詩的次年55歲的旦丁便英年早逝。後來法國作家巴爾扎克創作同名小說，《DMC》便是以這本文學巨著作為藍本，寫下一個穿梭地獄與天國的旅程。



旦丁原型文藝復興時期意大利詩人Dante Alighieri是一位癡情種。

入魔大變身

就像《風雲》聶風入魔道又或《新世紀福音戰士》初號機暴走一樣，一旦入魔就代表力量大爆發，除了威力無窮，更重要是造型也完全變換。每一代旦丁入魔都變得非常型酷，其中很多玩家覺得《DMC 2》是歷代最強惡魔形態，除了攻擊力高、有霸體還可以在空中飛行。據知《DMC 5》旦丁在入魔後同樣擁有一對惡魔翅膀，至於可不可以傲翔天際便要拭目以待。

很多玩家覺得《DMC 2》是歷代最強惡魔形態，除了攻擊力高、有霸體還可以在空中飛行。

戰鬥風格Pose

戰鬥風格是《DMC》系列的重中之重，除了連技Combo令人欲罷不能，不管是揮舞大劍還是舞弄雙槍，旦丁每一個動作Pose都令人目不暇給，簡直就是《在下阪本，有何貴幹？》的老祖宗。到了《DMC 3》時，遊戲除了採用全新動態3D貼圖增加了新特效、光影效果更逼真外，更重要是加入「風格系統」，包括槍神、劍聖、騙術師、皇家護衛、時間、影子六個戰鬥風格，根據玩家操作旦丁的動作風格也會不同，風格不同能力不同事小，每種風格都充滿個性Pose才是重點，當真型到盡頭便是旦丁。另一位主角尼祿的惡魔右手使出特殊攻擊「惡魔爆破」也絕非省油的燈，同樣型味濃郁。今次新作《DMC 5》新角色「V」是個瘦弱型打歪，不過可以召喚三隻魔獸戰鬥，且看戰鬥型味可否超越旦丁和尼祿。

根據玩家操作旦丁的動作風格也會不同，風格不同能力不同事小，每種風格都充滿個性Pose才是重點。

潮爆背景音樂

大家都知道《DMC》戰鬥充滿爽快感，除了因為風格多變的戰鬥系統，令人倍感爽快的另一元素音樂。遊戲中設定旦丁熱愛Rock & Roll，不單他的事務所擁有一套非常華麗的Hi-Fi音響，就連新版旦丁跟Vergil手臂都紋有一個很Punk的英倫標誌，戰鬥過程經常播放充滿爆炸力的Rock和Punk，亦混入Heavy Metal、Industrial等元素，有時旦丁串人時又會播放一些輕挑techno，非戰鬥時又會因應場景播放Gothic……音樂型味爆燈，不少Rock友也專誠購買遊戲音樂大碟回家炸機。