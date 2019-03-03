被封殺的遊戲？「另類解讀」《還願》符咒讚揚領導人｜比利玩樂園

由台灣團隊赤燭製作的恐怖遊戲《還願Devotion》，其遊戲風格有點似KONAMI中止開發的《PT》，本身水準不俗，早前被玩家發現遊戲內出現一道符咒，暗藏諷刺國家領導人的篆體紅印「習大大小熊維尼」，在旁則有「呢、嘛、叭、唭」字樣（發音似「你媽白痴」），事件掀起兩岸極大迴響，《還願》在中國大陸遭下架，赤燭製作團隊公開道歉，指他們事前不知情。

諷刺的是，根據STEAMSPY網站統計，《還願》銷量已破百萬大關，之後赤燭回應指「外界嚴重高估銷情」。《還願》實際銷量如何，這點有待赤燭公布，但可以肯定的話，符咒風波不僅為《還願》帶來另類宣傳效果，亦令外界關注遊戲涉及「政治元素」（尤其是國家領導人），究竟會帶來甚麼影響。

《還願》本身遊戲質素不俗（遊戲圖片）

為何國家領導人跟小熊維尼扯上關係，相信部分讀者記得，一切來自2013年，一張有關中美領導會晤的圖片，當時有網民在內地微博發放圖片，將中美領導人跟小熊維尼、跳跳虎比較。轉眼已過六年，小熊維尼在中國大陸仍是禁語，迪士尼電影《維尼與我》被禁播，內地部門沒有解釋原因，但內地視頻網站（如愛X藝）一樣有提供片段播放。至於SQUARE ENIX早前推出的《KINGDOM HEARTS III》，涉及維尼的宣傳圖片，在內地電玩部落論壇A9VG被打格，筆者覺得內地遊戲網站，既然不想刊登的話，編輯不如乾脆點換成其他《KH III》圖片就算吧！事實上，淘寶網不難找到《KH III》，連維尼公仔一樣有，可見維尼未去到禁售的地步。

（按下圖放大解說）

不過最近有網民「另類解讀」符咒，指符咒配合旁邊的圖象，帶有「以習大大小熊維尼之名，出動三清教主，左右護法（北斗／南斗星君），對妖鬼說：你媽白痴！」上述解讀某程度上，可能是讚揚國家領導人，具有驅魔伏妖的威名，但筆者相信內地部門不會接受相關解釋，畢竟無論如何解讀，都改不了將領導人跟卡通角色混為一談。

說到遊戲涉及政治元素，相信大家較深刻的是UBISOFT《WATCH DOG 2》，遊戲內一間中餐館出現多個新年揮春，其中一張寫有「我要真普選」，相信香港玩家看到才會有共鳴，不過此作沒有被封殺，在海外未有掀起迴響。

（按下圖放大解說）

2013年5月，美國遊戲商EA為《BATTLEFIELD 4》推出DLC「CHINA RISING」，單看標題是「中國崛起」，收錄4個虛擬地圖，中國文化部指遊戲涉及軍事政變，內容屬危害國家安全及文化侵略，結果遊戲遭到封殺。

電子遊戲遭海外政府封殺屢見不鮮，沙特阿拉伯有伊斯蘭神職人員，早在2001年批評《POKEMON》違背教義，指一眾寵物小精靈（寶可夢）會進化，而伊斯蘭教不承認達爾文倡議的「進化論」，之後發出封殺令。到了2016年，手機遊戲《POKEMON GO》同樣成為伊斯蘭教徒的抨擊對象，不過沙特阿拉伯一樣有補給站／道場，甚至有阿拉伯人在FACEBOOK／TWITTER開設《POKEMON GO》群組。

由BETHESDA發行，以二戰為主題的射擊遊戲《WOLFENSTEIN》（德軍總部），一度被德國當局封殺，原因是遊戲出現納粹德軍標誌，違反當地法例。最初開發商將標誌改為三角型，但惹來當地玩家不滿，指部分電影出現納粹標誌仍獲准播放，藝術品出現納粹標誌也沒遭封殺，質疑當局對電子遊戲持雙重標準，直到去年8月，德國當局放寬禁令，將電子遊戲視為藝術創作之一。

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