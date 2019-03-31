《新櫻大戰》被嘲似「人工智障」超負評！日本20位畫囡大師救亡

SEGA公布PS4家用版《新櫻大戰》最新消息，本來令苦等多年的《櫻大戰》粉絲滿心歡喜，不過人設由藤島康介換來《Bleach》漫畫家久保帶人卻惹來不少「腐皮」，除了女角不夠萌不夠可愛，更被認為與2016年「人工智障」絆愛造型相似……到底有哪些漫畫家畫囡囡會被網民一致好評？以下介紹二十位畫囡漫畫大師，由她們負責女角人設便包無甩拖。不知SEGA會否考慮一下這份名單？

《櫻》粉表示「接受唔到」

事實上今次SEGA為了《新櫻大戰》的推出費盡心神，除了故事的世界觀和時代延續原作，其仔一切幾乎都重新設計，就連Logo也全新的，人設也不再使用藤島康介原來版本（藤島被飛大概跟其混亂私生活無關）。為了重新設定角色，SEGA更與《少年JUMP》一同相討找哪一位漫畫家最好，最後選擇了《Bleach》的漫畫家久保帶人擔任，可能因為當年藤島康介當年的真宮寺櫻實在太深入民心，因此新圖一出，網上有很多《櫻大戰》粉絲表示：「接受唔到～」更將新角造型與「人工智障」絆愛相提並論。

藤島康介筆下的真宮寺櫻將永不復再。

絆愛素材設計《新櫻》

絆愛是YouTube上一位虛擬YouTuber，頻道名為A.I.Channel。絆愛由森倉円作角色設計，3D模型由Tda製作，自稱為世上第一位Virtual YouTuber，由於她表情呆若木雞反應又千篇一律，因此被網民揶揄為「人工智障」。2016年絆愛更免費公開自身3D模型素材，因此有網友甚至腹黑留言：「難不成久保帶人以絆愛免費素材設計《新櫻大戰》？」

久保帶人《新櫻大戰》的女角惹來不少「腐皮」。

《新櫻大戰》女角被認為與「人工智障」絆愛造型相似。

如果人設推倒重來

久保帶人在《新櫻大戰》設計了一位跟人工智障非常相似的人設，令玩家熱情瞬間冷卻，畢竟對著一位冷冰冰的「人工智障」確實未必每個人都可以抬起頭來玩遊戲。正所謂「有得揀，你先係老闆！」如果可以推倒重來，網民又希望由哪一位漫畫家負責人設呢？去年日本goo網站便曾舉辦「誰是最擅長畫美少女的新舊《JUMP》漫畫家」選舉，網民投出這二十大漫畫家，如果由他們負責《新櫻大戰》人設，女生們保證又萌又漂亮，包無甩拖（當然自己都會有多少私心推介）。玩家看著這些囡囡，肯定打…機械人也會打得更快更勁。

日本二十位畫囡大師

《電影少女》愛子 第1名：桂正和（代表作：《電影少女》《I"s》） 筆者童年對女生幻想全部都從桂正和漫畫投射而來，不管是《電影少女》還是《I"s》都看得人春心蕩漾，評論形容桂正和「對少女體態和神態精確細緻的描繪獲得高度公認」，第一位非桂正和莫屬。最愛愛子！

《出包王女》菈菈 第2名：矢吹健太朗（代表作：《黑貓》《出包王女》） 經常挑戰尺度的矢吹健太朗，作品因為太過露骨而經常被聖光加持，但也因為他太擅長捕捉女性誘人表情、舉止和姿勢，令閱讀時極容易挑起各種慾望，才令矢吹成為網民票選畫囡囡大師第二位。

《草莓100%》大學生版東城綾 第3名：河下水希（代表作：《草莓100%》《初戀限定》） 《草莓100%》絕對是不少男生迷倒後宮戀愛漫畫的入門指南，作為同樣是女性的河下水希，被喻為「擁有女性獨特的性感和魅力」，將少女最吸引部份以最敏感纖細的筆觸發揮得淋漓盡致。

《Shinning Blade》Sakuya 第4名：Tony（代表作：Shinning遊戲系列） 雖他不在goo網站票選中的漫畫家，但同人界出身的「Tony」大神，他筆下每一位女角都非常性感、可愛，只可惜現在正為SEGA的《Shinning系列》作主要人設，要他兼做《櫻大戰》或許有點難度。

還有多位日本插畫師（按下圖介紹）

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