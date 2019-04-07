《Pathway》：奪寶奇兵‧像素美術‧戰棋 4月最注目獨立遊戲之一

踏入2019年，獨立遊戲熱潮仍是方興未艾；繼之前介紹過的Risk of Rain 2後，最近再有一隻看起來很有希望的獨立SPRG遊戲《Pathway》。

外國有媒體形容為印第安納鍾斯Indiana Jones x XCOM，個人覺得可以說成SRPG（戰棋）版的Slay the Spire。我不確定Pathway算不算是Roguelite：遊戲背景設定在1936年，納粹影響力正在歐洲和中東擴散。傳聞納粹正在中東地區發掘神秘的神器，玩家要組成自己的冒險隊，於中東和北非各處探索，在阻止神器落入納粹手中。

玩家每一場遊戲（Campaign）都是隨機生成，玩家可以自行決定前進路線，途中可能會遇上敵人、事件或到達城鎮進行補給等。事件總數超過400件，當中玩家可能需要面對很多「苦澀的選擇」；總言之玩家每一場遊戲都會一場獨特的冒險。

條路自己揀，XX唔好喊（喂）

戰鬥則為回合制戰棋形式，由於1936已經是熱兵器時代，玩家所控的角色也能使用各種槍械，亦使得Pathway的戰鬥系統十分著重射程、掩護以及彈藥管理（是的，子彈是有限的）。

如果玩家在戰鬥中落敗自然就會Gameover，玩家會失去目前進度和大部份流程中獲得的物資和寶物；但是玩家所控制之角色的經驗值將會保留，也就是說只要一直攻略遊戲玩家就會變得越來越強，不像很多較硬派的Roguelite/Rougelike遊戲幾乎什麼都不能留下。紮實的玩法和系統加上高水準像素風格美術，使得Pathway看起來非常有希望成為一個出色的遊戲。

+ 5 + 4 + 3

SPRG作為一個歷史較久的遊戲類別，近年卻不多見有令人驚喜的優秀作品（不像Metroidvania這幾年的大豐收，出了Dead Cells、Hollow Knight、La-Mulana 2、Ori and the Blind Forest等超水準遊戲），除了仍然活躍的火炎之紋章系列之外，似乎已經很久沒有玩過出色的SRPG（可能你會說Into the Breach，確實它是戰棋但RPG元素相對薄弱，當然它非常出色）。

有點意外的地方是Pathway並沒有採用近年流行的Early Access，因此目前也沒有詳細的試玩報告和Review。也可以考慮等遊戲推出一般時間後，看坊間反應和評價後再決定是否入手。如果遊戲銷情理想，相信還會追加更多新內容（就如上面提到的很多獨立遊戲在正式推出後也一直維持更新）。假若Pathway可以給疲乏的SRPG市場來一點衝擊就好了。

Pathway將於4月11日正式上架，支援英文等多國語言，並預定在稍後加入日文及繁體中文。

Pathway的Steam商店頁面

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