《Pathway》：奪寶奇兵‧像素美術‧戰棋 4月最注目獨立遊戲之一

踏入2019年,獨立遊戲熱潮仍是方興未艾;繼之前介紹過的Risk of Rain 2後,最近再有一隻看起來很有希望的獨立SPRG遊戲《Pathway》。

外國有媒體形容為印第安納鍾斯Indiana Jones x XCOM,個人覺得可以說成SRPG(戰棋)版的Slay the Spire。我不確定Pathway算不算是Roguelite:遊戲背景設定在1936年,納粹影響力正在歐洲和中東擴散。傳聞納粹正在中東地區發掘神秘的神器,玩家要組成自己的冒險隊,於中東和北非各處探索,在阻止神器落入納粹手中。

玩家每一場遊戲(Campaign)都是隨機生成,玩家可以自行決定前進路線,途中可能會遇上敵人、事件或到達城鎮進行補給等。事件總數超過400件,當中玩家可能需要面對很多「苦澀的選擇」;總言之玩家每一場遊戲都會一場獨特的冒險。

條路自己揀,XX唔好喊(喂)

戰鬥則為回合制戰棋形式,由於1936已經是熱兵器時代,玩家所控的角色也能使用各種槍械,亦使得Pathway的戰鬥系統十分著重射程、掩護以及彈藥管理(是的,子彈是有限的)。

如果玩家在戰鬥中落敗自然就會Gameover,玩家會失去目前進度和大部份流程中獲得的物資和寶物;但是玩家所控制之角色的經驗值將會保留,也就是說只要一直攻略遊戲玩家就會變得越來越強,不像很多較硬派的Roguelite/Rougelike遊戲幾乎什麼都不能留下。紮實的玩法和系統加上高水準像素風格美術,使得Pathway看起來非常有希望成為一個出色的遊戲。

+ 5 + 4 + 3

SPRG作為一個歷史較久的遊戲類別,近年卻不多見有令人驚喜的優秀作品(不像Metroidvania這幾年的大豐收,出了Dead Cells、Hollow Knight、La-Mulana 2、Ori and the Blind Forest等超水準遊戲),除了仍然活躍的火炎之紋章系列之外,似乎已經很久沒有玩過出色的SRPG(可能你會說Into the Breach,確實它是戰棋但RPG元素相對薄弱,當然它非常出色)。

有點意外的地方是Pathway並沒有採用近年流行的Early Access,因此目前也沒有詳細的試玩報告和Review。也可以考慮等遊戲推出一般時間後,看坊間反應和評價後再決定是否入手。如果遊戲銷情理想,相信還會追加更多新內容(就如上面提到的很多獨立遊戲在正式推出後也一直維持更新)。假若Pathway可以給疲乏的SRPG市場來一點衝擊就好了。

Pathway將於4月11日正式上架,支援英文等多國語言,並預定在稍後加入日文及繁體中文。

Pathway的Steam商店頁面

