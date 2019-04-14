《嗶波猴》20YEARS CHALLENGE　細數《捉猴啦》狂熱三大元素

被喻為搞笑動作遊戲真經典的《捉猴啦／嗶波猴》（Ape Escape）最近盛傳推出新作。到底這款二十年前於PlayStation上推出的遊戲有什麼吸引力，令當年的玩家愛不釋手？

參考猿人襲地球故事

1999年推出的《捉猴啦》雖然以動作為主軸，不過其背景設定也有一段故，它其實是模仿了《猿人襲地球》的故事再以輕鬆惹笑的方法演繹。這裡的《猿》是指1968年改編小說《Monkey Planet》的電影版本。電影以三集進行，第一集講述3978年懂得說話的猿人已全面統治地球，人類成為奴隸；續集是吸收核輻射的變種猿人擁有控制心靈的超能力，最終令地球末日；第三集兩隻猿人Cornelius和Zira因時空扭曲而回到1973年的地球，並向人類預言地球末日卻被殺死，最後牠們兒子Caesar決定展開大復仇……

「Planet of the Apes」由當年的《猿人襲地球》和現在的《猿人爭霸戰》均大受歡迎，也是遊戲《捉猴啦》的參考之作。

作為一款主調輕鬆的遊戲，《捉猴啦》遊戲故事也是以搞笑為主，開發商採用了《猿人襲地球》的故事框架，講述本來居住在猴子樂園的一群猴子因意外戴上嗶波帽變成嗶波猴（ピポサル），從此便擁有擁有高度智慧及邪惡念頭，之後便想侵略地球。男主角小翔跟好友廣樹來到博士研究所，發現Final Boss斯貝達和嗶波猴在研究所按下轉移空間器啟動鈕，把小翔和廣樹與他們一起送到遠古時代，小翔需捕捉回所有的猴子，打敗斯貝達。因為《捉猴啦》將《猿人襲地球》變成了搞笑故事，知道背景的人便會不禁會心微笑。

嗶波猴經常擺出搞怪動作和發出抵死聲音，讓人非常喜愛。

超高質的「遊戲性」

遊戲編輯很喜歡用的一個術語是「遊戲性」，部份同行卻對其嗤之以鼻，因為這三個字太籠統，說了等於沒說。常說《捉猴啦》擁有很高的「遊戲性」，但要怎樣具體說明呢？其中一個最大特點，是玩法非常多變。雖然未必是史上冠軍，不過遊戲出現道具之多絕對是讓人非常深刻的一個元素，例如不斷轉圈衝散敵人的「回轉防護罩」，像竹蜻蜓可以不斷往上孩深入秘境的飛天蜻蜓，還有橡皮艇及戰車等載具，一邊作移動尋找隱藏地點，也可以用來攻擊敵人，加上《捉猴啦》是第一款強制使用DualShock控制器的遊戲，另玩家初次感受震動的魅力，SONY將震動體感注入遊戲的革命構思應記一功。



嗶波猴造型百變。

遊戲的舞臺設計也是另一令人難忘元素，當年PlayStation是家用遊戲平臺支援立體遊戲的先行者，玩家隨了可以在幅圓廣闊的立體版圖上肆意奔馳，更重要是版圖設計了多款不同特色的環境，因為遊戲以回到未來為主題，因此版圖穿越不同時間點，從遠古的恐龍時代到工業革命時代，玩家可以感受時代演進，而且不同時代背景也影響著玩家捉猴的方法，嗶波猴會在不同位置藏起來，蒸汽機器向主角攻擊。這種場景關卡跟使用道具高度配合的心思，也是讓玩家愛不釋手的主因。

《捉猴啦 猴子愛作戰》支援四人對戰、《捉猴啦P！》支援二人遊戲。

開拓多人派對及女性市場

遊戲的另一重點，是當2005年來到了PSP版的《捉猴啦P！》支援二人遊戲，後來2008年的《捉猴啦 猴子愛作戰》更支援四人對戰。遊戲只要收集金硬幣到一定數量便會出現迷你遊戲，這些迷你遊戲在當年堪稱被正傳遊戲更受歡迎，主要有滑雪、拳擊、桌球以及特別技能四款，而且更可以在PSP上以無線模式進行通訊對戰，跟朋友一起滑雪又或擂臺決鬥都非常好笑，絕對是當年Party Game的首選。

除了四人同玩的派對式玩法，遊戲同時吸納了一批新客戶，就是女性玩家。當年不少朋友也會跟女生一起玩《捉猴啦》，甚至稱為「唯一跟老婆玩的遊戲」。《捉猴啦》有甚麼吸引力令女性愛不釋手呢？第一是因為嗶波猴夠萌，造型可愛搞笑，在遊戲過程中發出呱呱叫的聲音令人引俊不禁；還有就是遊戲非常直觀式，基本上不用文字就可以進行遊戲，女生們更可以自由摸索撞板，即使輸掉了因為氣氛輕鬆想讓人一試再試不會感到氣餒，再加上到了PSP版本時期手提遊戲再進一步切合女性玩家需要，因此《捉猴啦》成為了愛女生玩家青睞的一款遊戲。

因為嗶波猴廣受歡迎，多年來推出不少周邊產品。

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