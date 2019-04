Steam《KENSHI》今年推出中文化　開放沙漠世界戰鬥求生

由 Lo-Fi Games 所開發並推出的獨立遊戲《KENSHI》於4月14日正式宣佈在 2019 年夏天完成中文本地化。本作自 2018 年在 Steam 上推出以來獲得全球玩家一致好評,如今終於要推出中文版與玩家見面了。

「YOU ARE NOT THE CHOSEN ONE」是《KENSHI》官方宣傳影片中一開始就破題的遊戲整體主軸,要如何在這個人事皆非的土地上求生存是這款遊戲的中心思想。

《KENSHI》的世界觀建立在超過 870 平方公里以上的沙漠世界,由於文明衰退,周遭人事物像是時光倒轉般顯得野蠻不羈,還有形似生物的機械和機器人,各地的人們在為了生存而艱辛戰鬥。

誤入這個城市的玩家就像是一位充滿好奇心的時間旅人,要靠自己的喜好探索這個世界。無論是到城市外頭打獵、在農地種田、當沙漠建商、到礦坑挖寶賺錢,還是扮演沙漠盜賊也可。但前提是:要活得下去。

本作為一款開放性世界沙盒遊戲,玩家不一定要自己一個人行動,也能夠和他人組隊一同執行任務或探索這個世界,可是朋友也有可能成為敵人,只要為了活下去連朋友也能夠出賣,假如隊友被通緝的情況出現還可以把變成通緝犯的隊友宰掉扛去領獎賞呢。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App,手機用戶,體驗更佳!精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送!

立即下載: https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界.決定境界!5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博),活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲,以及超過100個體驗班,讓市民、初學者或武術專家,透過這個多元化體驗型博覽會,從武博擴闊眼界、提升境界!

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁