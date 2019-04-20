1989至2019平成遊戲史主機篇．GameBoy、超任、Saturn、PS、Xbox

平成年代終結，「令和」即將來臨。在整個平成的31年中，作為機迷的我們見證著遊戲業發展：從1989年任天堂推出Game Boy開始、到2019年MICROSOFT推出無光盤數碼版主機Xbox One S，大家還記得每一部遊戲主機到底是如何走過我們的打機生涯嗎？

平成元年(1989) Game Boy手提機推出

當人人有部任天堂紅白機日玩夜玩時，一部Game Boy令到大家可以出街都有得玩，單是一款《俄羅斯方塊》己叫人可以玩足半個世紀，當然還有時至今日大家依然捉不停的Pokemon始祖《寵物小精靈 紅／綠》，手提遊戲機的本源，一切從此誕生。

Game Boy

平成2年(1990) Neo Geo、超級任天堂主機推出；Game Gear手提機推出

相隔七年，紅白機的後繼機超任終於推出，《Super Mario world》、《超魔界村》、《塞爾達傳說：眾神的三角力量》、《魂斗羅3》等都成為了大家心目中的經典；SNK推出Neo Geo企圖以一系列街機遊戲帶進家用遊戲市場挑戰超任，《拳皇》、《Metal Slug》等一系列遊戲如今都成為Retro市場的勞力士；另一邊廂Game Boy遇上彩色大勁敵Game Gear，畫美精美遊戲好玩不過卻敵不過電池的短暫，玩了兩鋪《Sonic the Hedgehog》便無電，只恨當年還未有流動充電器。



平成4年(1992) SEGA Saturn主機推出

第一次遊戲主機世代大戰，先是SEGA推出的Saturn，《Daytona USA》、《Saturn Bomberman》、《Virtua Figher 2》、《Virtual On》、《超級機器人大戰F》及《拳皇95》等遊戲令大家知道SS處理2D的流暢度比PS佳，令以前有一種說法：只有真正的專業機迷才會懂得Saturn的好。

平成6年(1994) PlayStation主機推出

沒有PlayStation，好多人的童年便會出現嚴重缺失，基本上到目前為止對遊戲的認識基礎也是從PlayStation年代建立的，《Final Fantasy VII》、《VII》、《IV》、《勇者鬥惡龍 VII》等都成為永恆經典，即使到今天很多時至今日依然推出的遊戲系列作，如《Metal Gear Solid》、《古惑狼》、《Biohazard》、《Silent Hill》等，都是從PlayStation作原點。

平成7年(1995) Virtual Boy

世界上第一部能夠顯示立體3D圖形的頭戴式顯示器遊戲機，共推出過22款遊戲，但由於成本高昂加上遊戲沒有宮本茂加持令質素奇低，最終令Virtual Boy只能曇花一現。

平成8年(1996) N64主機推出

身邊購買N64的朋友不算多，只記得當年廣末涼子的廣告海報曾在旺角信和被炒至數百元，不過當年很多遊戲也為任天堂打下了系列經典，《任天堂明星大亂鬥》、《Mario Party》、《Super Mario 64》、《薩爾達傳說時之笛》等，到今時今日的Switch依然沿用這些系列作招徠，萬變不離其宗。

平成10年(1998) Dreamcast主機推出；Game Boy Color、Neo Geo Pocket手提機推出

SEGA另一部被機迷奉若神明的一部遊戲主機，擁有《Crazy Taxi》、《Jet Set Radio》和《莎木》等超高質獨佔遊戲，可惜最終在PS2、GameCube以及Xbox的聯手夾攻下，終於敵不過歷史洪流，SEGA宣佈退出遊戲主機開發市場。另外Game Boy Color的推出也為手提遊戲市場注入色彩、帶進另一個階段。

平成11年(1999) WonderSwan、Neo Geo Pocket Color手提機推出

Bandai推出的WonderSwan電池使用30小時，首發遊戲多達50款，加上價格低廉，成為搶灘式產物，不過因為GBC已為手提遊戲市場帶進彩色世代，因此同年由SNK推出的Neo Geo Pocket Color更惹人留意，其16 bit CPU更是比GBC優勝，更厲害是可以透過專屬傳輸線與Dreamcast連動傳送資料，此功能哄動一時，加上大量SNK格鬥遊戲如《格鬥天王R-1》、《武士魂》（Samurai Spirits）等，深得不少玩家喜愛。

+ 2

平成12年(2000) PlayStation 2、PS one主機推出、SwanCrystal手提機推出

PS2擁有很多紀錄，包括史上最高銷量（1億5768萬部）、銷售時間最長（12年）、官方廠商支援時間最長（18年），主機直至2012年才停產，去年官方才停止維修。PS2擁有太多經典遊戲《Final Fantasy X》、《鬼武者3》、《勇者鬥惡龍 VIII》、《真三國無雙3》、《真三國無雙4》、《戰國無雙》、《超級機器人大戰MX》、《Final Fantasy X-2》、《Metal Gear Solid 3》、《GT4》、《Kingdom Heart》、《零-紅蝶》、《零~刺青之聲》，都成為玩家心目中最美好回憶。另外Bandai推出的WonderSwan後繼機SwanCrystal，雖然有《數碼暴龍》等動漫遊戲加持，但因為整體始終跟不上手提遊戲市場節奏，很快被淹沒。

平成13年(2001) GameCube、Xbox主機推出；Game Boy Advance手提機推出

GameCube在香港人氣不足，不過因為一款《Biohazard 0》令玩家想操控Rebecca、還有《Biohazard》Remake版玩燒屍，的確令不少《Biohazard》粉絲購買主機。Xbox是來自外國勢力入主日本電玩界的第一號先鋒，因為外形太笨重不得人心，但《Halo》這類FPS遊戲的製作的確比很多日本遊戲廠商行得更前，但香港玩家最喜歡玩的相信仍是爛面人板垣伴信的《忍者龍劍傳》。GBA相對主攻兒童向市場，出過不少以動漫為主題的佳作，《龍珠大冒險》便是其中之一。

平成15年(2003) Game Boy Advance SP手提機推出

摺疊式設計的GBA，大小約為GBA一半，據說任天堂原本希望能加入3D效果，但由於屏幕解析度過低而放棄，反面在後來推出過增亮版GBA SP。

平成16年(2004) NintendoDS、PlayStation Portable手提機推出

手提遊戲市場一直由任天堂獨大，直至SONY決定加入推出PSP，從此手提市場成為惡鬥戰場，NDS派出《任天狗》、《Love Plus》等24小時育成遊戲，PSP則派出《Monster Hunter: Portable》令大家日日流連老麥相約好友屠龍，還有一系列在PS上曾經非常著名的遊戲大作延續作如《Parasite Eve 3》、《三國無雙》、《God Of War》系列等，兩部手提遊戲機勢均力敵，掌門人宣佈打和啦SUPER～

平成17年(2005) Xbox 360主機推出、Game Boy Micro手提機推出

MICROSOFT因為初代Xbox在東南亞市場表現不佳，因此後繼機找來一大群日本知名製作人為其開發日式RPG遊戲，包括坂口博信與鳥山明的《藍龍》（BLUE DRAGON），還有坂口博信、井上雄彥與植松伸夫的《失落的奧德賽》（英語：Lost Odyssey），這些遊戲都是當年鮮有擁有中文翻譯的RPG，為日後遊戲中文化奠下基礎，而且主機可以上網對戰，一度和PS打成平手之勢，。

平成18年(2006) PlayStation 3、Wii主機推出

2006年的機迷分成男女兩大陣營，男方是一直的PS系玩家，大家期待己久的新機種PS3終於降臨，它既可以看Blu-ray又可以上網用「PlayStation Network」跟PSP連動；另一邊任天堂推出Wii冒起了一群從來不打機的女性玩家，大家都在家中打網球、打乒乓球和做Sit Up，然後大多數人玩不夠半年便將Wii收了在床下底……

平成21年(2009) PS3 Slim主機推出

PS3推出較薄及更大容量的改良機型PS3 Slim，很多朋友經歷了三年的消耗磨損，原機出現老化便選擇購入薄版機。



平成22年(2010) Kinect、PlayStation Move 周邊配件推出

這一年沒有主機推出，卻推出了兩款劃時代的遊戲周邊配件。MICROSOFT的Kinect為結合「kinetics（動力學）」加上「connection（連接）」兩字，透過捕捉玩家全身上下的動作令大家不再需要搖控，使用手勢與身體進行遊戲，至2017年停產時，Kinect已出貨約3500萬部。另一邊SONY也有樣學樣推出PS Move，雖然技術上稍有不及而且給人家喝了頭啖湯，但因為不乏支援作品因此銷量也相當不俗。

平成23年(2011) 3DS、PS Vita手提機推出

第二次手提遊戲機大戰，任天堂於3DS加入不用載眼鏡即可以玩的裸眼技術，不過因為效果不佳大家並不喜歡啟動，結果令3DS成為機能稍微好了一點的NDS；另一邊PS Vita擺明居馬作PSP的強化版：4倍解析度5吋觸控OLED螢幕、內建3軸加速計、3軸陀螺儀、3軸電子羅盤、全球衛星定位、雙類比搖桿、雙多點觸控面板……不過聲勢卻大不如前，因為不管是任天堂還是SONY都開始要面對一個更強的對手：手遊。

平成24年(2012) Wii U、PS3 Super Slim主機推出；3DS LL手提機推出

就像圖書館為老人家而設的大字版金庸小說一樣，3DS LL是為一群經常投訴「你個芒好細」的玩家而設的加大版3DS；至於Upgrade版的Wii U企圖為主機增加更高配置以扭轉劣勢，卻成為任天堂繼推出N64之後另一次滑鐵爐，損失慘重。另外薄版PS3 Slim同樣是讓玩家舊機換新機提供一個契機。



平成25年(2013) PlayStation 4、Xbox One主機推出；Nintendo 2DS手提機推出

最新世代遊戲主機PS4及Xbox One同時於這一年推出，不過今次MICROSOFT再沒有為打開東南亞市場而大力宣傳，令到形勢有點像兩部主機各散「東」「西」，不過若論對家用遊戲主機市場的投入度以至在獨家遊戲市場的質量，PS4無疑佔盡優勢。

平成28年(2016) PlayStation 4 Slim、PlayStation 4 Pro主機推出

PS4 Slim為PS4輕薄版，體積減小約30%，效能不變；PS4 Pro支援4K解析度及Bluetooth、硬碟增至1TB，效能大幅提升，成為目前香港以至全球最多玩家擁有的遊戲主機型號。

平成29年(2017) Switch、Xbox One X主機推出

Xbox One X被喻為迄今最強勁主機，超高階硬體、4K HDR 遊戲畫面，但卻沒有遊戲好玩；相反Switch機能跟它相比差天共地，大家卻玩得不亦樂乎，《Splatoon 2》、《Mario Kart 8 Deluxe》、《任天堂明星大亂鬥》等，讓大家重拾跟朋友坐在旁邊一齊玩遊戲的樂趣，惟一問題是Switch基本上只得任天堂Wii U遊戲和大量舊作移植，仍未能和SONY正面對決。

Switch

平成31年(2019) Xbox One S主機推出

Xbox One推出最新數碼版主機Xbox One S，全機沒有光碟只支援網上下載遊戲內容，為迎接次世代遊戲市場作好準備，不過有玩家細細聲問：「為何沒有了光盤主機依然那麼大部？」

Xbox One S

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