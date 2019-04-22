《Risk of Rain 2》雨中冒險2簡評：不負眾望 期待成品

完成了三、四月各大作的攻略後，總於有時間玩三月底上架的話題獨立遊戲《Risk of Rain 2》雨中冒險2，而遊戲也完全沒有令人失望，一玩之下就已經完全沉迷了。

Roguelike Shooter

可能在宣傳中使用過「Loot」一字，一些玩家可以會以為Risk of Rain 2是像Borderlands無主之地或The Division全境封鎖般的「打寶射擊遊戲」（Looter-shooter）；而其實Risk of Rain 2根本沒有打寶打裝元素，準確地說它是一款「Roguelike Shooter」遊戲。

遊戲機制十分簡單，在關卡中找到傳送門，打倒Boss便可前往下一關。而玩家可以在打Boss之前在關卡中各處收集強化道具（Loot）提升戰鬥力，然而這些Loot並不是「裝備」或「物品」，而是提升玩家能力的「升級」（Power up），例如提升10%爆擊率，又或增加若干跑速等。而這些Power Up可以大量堆疊，產生令人意想不到的有趣連攜效果。而本作採用Roguelike機制，若玩家在戰鬥中死亡會Game Over，獲得的升級當然會全部失去，下一場遊戲便要由第一關從零開始。

+ 6 + 5 + 4

不過玩家若能在遊戲中達成指定成就，例如生存到一定層數，又或解開隱藏機關，便可以解鎖相應的Power Up或新角色；此後就可以使用新角色進行遊戲，新Power up也會在關卡中隨機出現。只要一直玩，遊戲內容就會越豐富，一定程度上可以理解為3D射擊版的《Dead Cells》。

遊戲目前有6個角色和超過70種道具，對某角色很強的道具可能對另一角色完全沒有用途，研究不同角色的玩法和高效率配置也是一大樂趣。

精神時光屋

遊戲難度會逐層提高，到第四層開始就會見到畫面堆滿密密麻麻的敵人，幾乎打個無停手；加上遊戲Roguelike性質，每局遊戲玩家獲得的升級路線均不相同，即使使用同一角色，實際打法也可能完全不一樣。每局遊戲都有獨特體驗加下高密度操作，使得玩Risk of Rain 2就像進入了精神時光屋，往往一回過神來，才發現已經玩了四五個小時（而體感只是像兩個小時左右）。遊戲難度也很高，莫說挑戰最高難度，筆者在普通難度下打到第十層左右已經卡關，看來要多研究其他的攻略方法才行了。

遊戲支援4人連線協力，有趣在於地圖上的寶物沒有限定拾取，經驗值則是平均分配，可以賣力打也可以行行企企等偷撿道具，是對玩家之間友情的一大考驗。

遊戲Early Access開始不久，系統玩法均紮實，惟一美中不足是內容仍算不上很豐富，主要是關卡、敵人種類和可用角色數量不足。不過只要團隊有心開發，在既有機制上添加新內容並不困難，像是《Dead Cells》在Early Access早期到正式推出也有了翻天覆地的變化，內容量也增加了好幾倍，所以這方面個人十分樂觀。如果沒有正在忙的遊戲，真的十分推薦試試Risk of Rain，單人玩也十分有趣，有朋友一起入坑當然更好。

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