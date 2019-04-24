Avengers不止endgame更有真GAME　細數復仇者經典好玩遊戲

【比利玩樂園】今個星期的全城熱話，相信是MARVEL電影《復仇者聯盟 4 Avengers: endgame》，作為這11年來MCU電影系列的第三階段終章，我們看到部分元祖超級英雄退下火線，但又迎來新英雄的崛起，有點不捨，但又有點期待，因此今集可說是系列的轉捩點，令大家非常期待。MARVEL電影已有11年，相關電玩遊戲的歷史就更久遠，畢竟早期遊戲以原著漫畫為藍本，但水準參差，真正叫好叫座的遊戲不算太多，今次我淺談部分MARVEL遊戲，也許是大家的童年回憶吧！

這就是首款MARVEL電子遊戲

最早期的MARVEL遊戲是甚麼？第一款以MARVEL角色為主角的電玩遊戲，相信是1982年由美國PARKER BROTHERS製作的《SPIDER-MAN》，是雅達利2600家用機作品。玩家要操控蜘蛛俠，爬到大廈天台，阻止綠魔放炸彈。畢竟是1980年代的遊戲，畫面及玩法自然單調些。

我要做神盾局局長

提到森姆積遜飾演的NICK FURY，也就是被貓抓盲眼的神盾局局長，他在MARVEL電影擔當策劃行動，召集各路英雄的角色。在漫畫中，NICK FURY是咬著雪茄的白人，屬美軍退伍軍人，二戰後加入中情局，後來成為神盾局局長。不過在漫畫EARTH-1610的NICK FURY改為黑人，而故事跟原著屬平行時空。1993年，由CAPCOM推出的街機動作遊戲《THE PUNISHER》，遊戲本身可供雙打，其中PLAYER 1操控角色為懲罰者，而PLAYER 2則是首度登場的NICK FURY，兩人以暴易暴對抗紐約黑幫。之後NICK FURY曾在其他遊戲登場，例如《X-MEN LEGENDS II》、《MARVEL ULTIMATE ALLIANCE》等，其中在2010年推出的《IRON MAN 2》，更由森姆積遜親自配音呢！

大戰儲齊寶石的THANOS

CAPCOM過往推出不少MARVEL遊戲，當中以《MARVEL VS CAPCOM》及《X-MEN VS STREET FIGHTER》系列最廣為人熟悉，但也有其他同類格鬥遊戲，包括1995年推出的《MARVEL SUPER HEROES》。《MSH》本身是街機CPS-2基板遊戲，曾移植為PS1及SATURN版，此作特點是收錄大量MARVEL英雄及奸角人物，除了「復仇者聯盟」IRON MAN、美國隊長、蜘蛛俠、HULK外，亦加入X-MEN的狼人WOLVERINE、MAGNETO、PSYLOCKE等，沒有街霸之類CAPCOM人物登場，最值得留意的是，遊戲首腦是戴上無限手套的THANOS，而此作亦加入無限寶石系統，當角色取得「力量寶石」就會增強招式、「時間寶石」增加速度、「現實寶石」令攻擊招式加入屬性效果等。

至於《MARVEL VS CAPCOM》首集在1998年推出，其概念來自同廠的《X-MEN VS STREET FIGHTER》，除了標榜MARVEL與CAPCOM旗下角色外，其AIR COMBO連續技打法、超必駁超必的CANCEL駁招系統，亦受到玩家歡迎。2011年推出的《MVC 3》，角色總數增至36人，而去年發售的《MVC INFINITY》既加入寶石系統，又追加CAPTAIN MARVEL，但評價一般。

復仇者聯盟激戰紅骷髏

說到《AVENGERS》遊戲，第一款是1991年由DATA EAST推出的街機作品《CAPTAIN AMERICA AND THE AVENGERS》，雖說遊戲以「復仇者聯盟」為標題，但可操控角色僅四人，包括美國隊長、IRON MAN、幻視及鷹眼，而部分角色如WASP黃蜂女、QUICK SILVER快銀等，會以支援角色身份登場，最後BOSS首腦則是RED SKULL紅骷髏。遊戲屬「邊行邊打」的傳統玩法，最大賣點是可供四人同玩，之後曾移植超任、MEGA DRIVE等家用機版本，甚至連GAMEBOY版都有，但質素較差。

SEGA電影同名遊戲質素一般

2008年，MARVEL STUDIO首套電影《鐵甲奇俠IRON MAN》上映，正式展開MCU電影宇宙觀，同年SEGA分別發行授權遊戲《IRON MAN》及《THE INCREDIBLE HULK》。之後數年，SEGA繼續推出與遊戲相關遊戲如《THOR》、《IRON MAN 2》、《CAPTAIN AMERICA SUPER SOLDIER》等，但遊戲質素平平。就以2011年的Wii/PS3/XB360《CAPTAIN AMERICA SUPER SOLDIER》為例，海外評價網站METACRITIC的綜合評分僅61分，有玩家指畫面太黑、解像度太低，看不清楚版圖，而美國隊長要升級技能，就必須學會眼前的所有技能，才可再升級，而部分技能沒實際用途。老實說，當時配合MARVEL電影推出的所謂官方遊戲，其實表現一般，未能掀起熱潮。

後記

最後，其實今年有多款MARVEL遊戲登場，包括任天堂發行的SWITCH《MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3》，SONY為PSVR製作的《MARVEL'S IRON MAN》，還有SQUAREENIX及CRYSTAL DYNAMICS﹝《盜墓者羅拉》班底﹞製作的金遊戲，看來都值得期待。我們去年玩過水準超班的PS4《蜘蛛俠》，且看這些新作會否再掀熱潮吧！

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