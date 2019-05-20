《惡魔城紀念合集》滿載回憶！仲難玩過《隻狼》《DARK SOUL》？

最近KONAMI推出祝賀公司成立50年的第二輯特集《CASTLEVANIA ANNIVERSARY COLLECTION》，即《惡魔城DRACULA合集》，收錄自1987年至1994年間，共8款經典遊戲，涉及紅白機、超任、MEGA DRIVE及GAMEBOY。「惡魔城」系列誕生逾30年，也許部分年輕玩家是接觸PS1/SS《月下夜想曲》，或GBA相關作品而認識這遊戲系列，而這輯合集收錄的作品，既是不少資深玩家的童年回憶，亦以高難度見稱，至今同樣充滿挑戰性。

80年代流行妖怪題材遊戲

KONAMI在1986年首度推出《惡魔城DRACULA》，最初僅推出日版「紅白機磁碟版」，翌年轉成美版「盒帶版」。在1980年代，CAPCOM、KONAMI、TAITO、NAMCO及TECMO，都是擅長推出動作遊戲的日本大廠，其中打喪屍、打怪物、鬼屋冒險之類是熱門題材。當中以西洋魔物為敵人的遊戲，代表作包括CAPCOM《魔界村》（1985年），KONAMI《惡魔城》及NAMCO《SPLATTERHOUSE》（1988年）；對付日本鬼怪有KONAMI《月風魔傳》、TAITO《奇奇怪界》及NAMCO《妖界道中記》等。

《惡魔城DRACULA合集》再度重製合輯推出

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KONAMI在1986年首度推出《惡魔城DRACULA》，最初僅推出日版「紅白機磁碟版」，翌年轉成美版「盒帶版」。在1980年代，CAPCOM、KONAMI、TAITO、NAMCO及TECMO，都是擅長推出動作遊戲的日本大廠，其中打喪屍、打怪物、鬼屋冒險之類是熱門題材。當中以西洋魔物為敵人的遊戲，代表作包括CAPCOM《魔界村》（1985年），KONAMI《惡魔城》及NAMCO《SPLATTERHOUSE》（1988年）；對付日本鬼怪有KONAMI《月風魔傳》、TAITO《奇奇怪界》及NAMCO《妖界道中記》等。

說回《惡魔城》，故事以中世紀的歐洲小國特蘭西瓦尼亞為背景（即現今羅馬尼亞），吸血鬼德古拉伯爵每隔100年復活，而貝爾蒙多（BELMONT）家族後人身為吸血鬼獵人，肩負消滅德古拉的重任。在《惡魔城》系列中，大部分主角都是以鞭為主武器（另有斧、聖水、十字架等副武器），尤其在紅白機三集作品更明顯。

CAPCOM《魔界村》以高難度為賣點，主角中兩招便死亡，而《惡魔城》表面上難度略低，主角本身的HP體力值，但其實同樣充滿挑戰性。原因是主角跳躍軌跡是固定的，即是沒有大跳、小跳之分，因此玩家要操控主角跳過陷阱時，必須計好位置，太早跳、太遲跳可能會落空（甚至跌死）。另一問題是當主角被擊中的話，就會向後彈，筆者玩《惡魔城》覺得最麻煩的，就是主角在高處被擊中後「跳死」，若說玩FROM SOFTWARE《DARK SOUL》系列及《隻狼》，GAMEOVER是常態的話，那麼玩《惡魔城》跳死都是常態。幸好，今次合集引入隨時SAVE / LOAD功能。

紅白機三集「惡魔城」難度高

在紅白機三集作品中，首集是傳統動作遊戲，部分BOSS戰相當刺激，特別是第5關對付死神，對方不斷投擲鐮刀，玩家單要閃避已不容易，更何況要反擊。

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至於第二集《惡魔城DRACULA II 詛咒之封印》相當特別，玩法改為ARPG，主角要在城鎮找尋情報，部分可能是假消息，而遊戲引入時間概念（有早晚之分），以紅白機ARPG來說較為少見。

第三集《惡魔城傳說》在1989年推出，當時外界評價甚佳。此作回復第一集的玩法，但引入更換角色系統，除了吸血鬼獵人主角RALPH BELMONT（美版改名為TREVOR BELMONT），還有三名同伴：女魔法師BELNADES、駝俠DANASTY，以及德古拉兒子ALUCARD。大家有否發現，ALUCARD這名字的英語串法，正是DRACULA倒轉過來，他是德古拉與人類（麗莎）所生的混血吸血鬼，亦是神作《月下夜想曲》的主角。說回《惡魔城傳說》，玩家可隨時切換主角BELMONT與另一名同伴（視乎玩家救走誰），遊戲又引入分歧路線及多種結局，這些設計都影響《惡魔城》之後的發展。

MD版掀炒價

至於SEGA MEGA DRIVE版本《VAMPIRE KILLER》亦值得各位一試。此作是1994年作品，亦是KONAMI在MD推出的唯一《惡魔城》遊戲，由於當年出貨不多，因此目前在二手市場屬高價，日本AMAZON有人出售二手版本（有包裝盒及說明書），開價近8萬日圓。此作雖說列入系列，但日版名稱不是《惡魔城DRACULA》，而「VAMPIRE KILLER」是遊戲中的 武器之一，特別之處是故事涉及多個歐洲國家發生，除了羅馬尼亞，還包括意大利、希臘、法國、英國及德國，而主角分為一男一女，男主角MORRIS所用的鞭就是「VAMPIRE KILLER」，而女主角LECARDE以矛為武器，這亦突顯早期《惡魔城》遊戲，主角不一定要用鞭的。

根據官方提供的故事時間線，首款遊戲是紅白機《惡魔城傳說》（設定為1476年），之後順序為GB版《DRACULA傳說》（1576年）、GB《DRACULA傳說 II》（1591年）、紅白機《惡魔城DRACULA》及超任《惡魔城DRACULA》（同為1691年）、紅白機《惡魔城DRACULA II 詛咒之封印》（1698年）、MD《VAMPIRE KILLER》（1917年），大家有否興趣跟著時間線次序玩呢？

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至於KONAMI早前推出的另一《惡魔城合集》，當中移植自PC ENGINE的《惡魔城X血之輪迴》是1792年，神作《月下夜想曲》是1797年。順帶一提，GBA《曉月圓舞曲》及NDS《蒼月十字架》，主角來須蒼真被視為德古拉的轉世，兩作故事在2035至2036年間發生，屬「近未來」設定。