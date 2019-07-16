《Human Fall Flat》手機版7月登場　最多四人合力過關解謎

日本 DMM Games LLC. 宣布，預定於 2019 年 7 月在 iOS／Android 等手機平台推出一款新作遊戲《Human Fall Flat》（ヒューマン フォール フラット）與玩家們見面！

《Human Fall Flat》為一款讓玩家們化身為走路東倒西歪的「人類」，在有著許多機關，彷彿夢境一般的世界裡，活用奔跑、飛行、抓住、攀登、搬運等各種動作來展開冒險，憑藉玩家們自己的想像力與行動力來決定自己的選擇與行動，解開隱藏在全部共十大關卡上的各式各樣機關陷阱，藉此逃出這個世界的益智動作遊戲。

另外，本作還將會支援最多四人協力同樂，讓玩家們可以與朋友一起來並肩進行解謎挑戰，共同攻略關卡順利完成通關（在協力之餘，玩家們也可以互相干擾，增添更多挑戰難度與趣味性）！同時遊戲內也將會提供各式各樣服裝（如犬裝、忍者、公主等等）讓玩家們使用，藉此讓自己角色更具特色，為遊戲帶來更多樂趣！

﹙《Human Fall Flat》遊戲截圖﹚

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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