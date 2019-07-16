《聖女戰旗》 Banner of the Maid：難得一見的高質素SRPG

SRPG（或稱戰棋）遊戲一直是個相當核心向的遊戲類別：遊戲難度、開發難度和玩家要求均較高，使得這類遊戲數量不多，優秀作品更是買少見少，卻仍然有一批硬核玩家忠實擁護SPRG。如果你也喜歡玩SRPG，在Steam上面的這款《聖女戰旗》你一定要試試。

革命題材的國產遊戲 超水準美術高質素製作

《聖女戰旗》以法國大革命為題材 - 說到法國歷史，相信最多人第一時間想到的就是聖女貞德和法國大革命，開發團隊「蒼火遊戲」的文案寫手則巧妙地將兩者結合：遊戲舞台為虛構的十八世紀法國（某程度上也可說是真實歷史的if路線），法國大革命雖然成功，但路易十六卻沒有被送上斷頭台（至少在遊戲開始時還沒），王室也沒有被完全推倒；而是由王室主動和人民及革命派合作，將國家由王權制改為議會制。

遊戲由路易十六出逃事件開始，但之後就走上了IF路線（誤）

國家正處於動蕩之時，又要面對來自奧地利及英國等的入侵；內憂外患之下，瑪麗皇后因為「一些原因」而大力推動女性參軍（這樣就可以名正言順地在軍隊中加插大量萌妹子了，製作組真的很會！），在戰場上立下軍功的女性更會為視為「聖女」。玩家將扮演拿破崙的親妹妹「波利娜·波拿巴」（注：歷史上真的有這個人，拿破崙出生於一個大家族，有8位兄弟姊妹），立志參軍的波利娜因緣際會下被推為一位「聖女」，更獲王室贈與聖女貞德的旗幟，從軍出征引領法國人民導向和平和強大。

波利娜·波拿巴

這裡不得不佩服製作組的創意和對歷史梗的運用，歷史上波利娜·波拿巴是個縱情酒色、生活驕奢淫逸的人（說是蕩婦也不為過），遊戲則幫她「變身」成為一個爽朗但又容易害羞的可愛女孩；其他法國大革命時期的歷史人物如羅伯斯庇爾、約瑟芬等也遊戲中粉墨登場。這樣「魔改」大量歷史人物，如果你對這些名字有點認識，玩《聖女戰旗》時就會格外有趣。

這位約瑟芬在歷史上是拿破崙的第一夫人，歷史記載波利娜和約瑟芬互相嫉妒、關係極差，而在《聖女戰旗》中的波利娜則被身為長輩的約瑟芬吃得死死的，還要到處幫她跑腿辦事。

波利娜·波拿巴的雕塑，收藏在意大利的博爾蓋塞美術館中。

就算不以獨立遊戲的尺度來衡量，《聖女戰旗》的製作水準也是出乎意料地高：人物立繪和遊戲本身的美術在獨立遊戲屬頂尖級數，隨便都能將一堆商業作品比下去了。UI、字型等全都十分美觀成熟，令人想不到是處女作的程度。雖然是內地開發，但遊戲已支援繁體中文，相當有誠意。按圖放大遊戲各個萌妹子：

+ 5 + 4 + 3

硬核戰棋系統帶出90年代感覺

如果你是SRPG玩家，《聖女戰旗》會令你十分有親切感：45度斜俯瞰視角、有高低差的地圖設計加上精緻的像素美術，無不令人想起SPRG戰棋遊戲神作《Tactics Ogre》皇家騎士團；而戰鬥、角色育成和兵種系統則基本沿用了《火炎之紋章》Fire Emblem系列的設計。整個遊戲感覺都像在向90年代的SRPG遊戲致敬。

這個角色升級畫面也很火紋。

日系SPRG（除了機戰以外）大多以高難度見稱，《聖女戰旗》則繼承了此良好傳統，雖然不至於難到無法通關，但也必須要動點腦筋；遊戲連數值也很有火紋的感覺，早期能力值大都是個位數，敵我雙方部隊都不過二、三十HP，三兩下攻擊就會被打倒，走錯一步都會令玩家的部隊被圍攻然後敗陣，「步步為營」是初玩《聖女戰旗》時的最大感想。

+ 5 + 4 + 3

不過《聖女戰旗》比火紋親民是沒有沿用火紋的永久死亡制（有玩過火紋的人都肯定經歷過為了不讓角色死去而讀檔重打整個關卡吧）；HP耗盡的角色不會陣亡而是撤退，下次戰鬥便可重返戰場。但若在「將軍模式」中，部隊撤退會令玩家受到懲罰，所得資金會減少，若常有角色敗陣就會嚴重影響玩家經濟，長遠下來就會「積弱」沒有足夠資金強化自己部隊越來越難玩；因此還是盡量以完美通關為目標吧。另外團隊也沒有照搬火紋經典的「劍斧槍」系統，而是以四種兵種相剋，同時加入了被動技能和特性，在角色育成上也有一定空間讓玩家發揮。

如果對SPRG不是太有自信，只是想看劇情（和萌妹子）的話，可以選軍官（簡單）模式，便不會有撤退懲罰，也可以在關卡中存檔，「SL大法」之下沒有打不嬴的關卡吧。

憑一腔熱誠製作

玩過《聖女戰旗》，可以肯定製作組本身也是熱愛SRPG的資深玩家，除了從遊戲本身之外，從制作組在遊戲發行一個月的回想文中，有關SRPG遊戲的一段精簡卻到位的描述亦可見一班：

開發SRPG並不是件簡單事，這個簡單指的不是難度，而是複雜度。角色及兵種的數量、流程的長度，都有一定的要求。並且，因為這是一個時間跨度不短的遊戲類型，玩家喜歡的系統、風格差異很大，同一個設計，在不同人間可能是兩個極端的評價，這也是製作的難題，即便是同類型裡頂尖的遊戲，也避免不了這個問題，因而我們也經歷了兩年多的摸索。

https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404392587418009656#_0

《聖女戰旗》沒有在Kickstarter或其他平台募資，純憑團隊自己的熱誠歷時兩年多開發；一句「我們對“涼了”兩個字有深度的PTSD」，道盡了獨立遊戲開發的辛酸。幸好遊戲最後成功上架，剛推出時也bug等各種問題，不過開發團隊從善如流努力修正、認真參考玩家意見改善遊戲；撰文之時遊戲更新至1.4.7版本，完成度已是相當高，各方面都沒什麼地方可以再挑剔，真要說的話就是缺一個日文配音吧（遊戲本身國語配音也不差但香港人玩時聽起來總是怪怪的）。不過遊戲的家用機版以及外語版（英語/日語）亦已在開發當中，也許聽到日語配音的日子也不遠了？

「我們實在沒有更多宣傳的費用和精力」，那我就來幫你們宣傳吧，你們值得。

如果硬要拿現存的各款神作比較，《聖女戰旗》論角色育成比不上FFT、論角色數量和質量不及火紋、論整體手感也不及皇家騎士團；但是以一個獨立遊戲團隊的處女作來說，《聖女戰旗》完全是超額完成，在參考既有經典SRPG遊戲之上做出了自己的風格，而且遊戲正價也只不過90港元，便可享受30~40小時的高水準內容，絕對物超所值。

現今手機遊戲、社交遊戲、付費抽蛋當道，玩家更加應該大力支持單機遊戲，支持有誠意的單機遊戲開發團隊（不論是否獨立）；一向最鼓勵大家在Steam消費，快點買吧！

聖女戰旗的Steam商店頁面