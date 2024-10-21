NBA｜2024直播賽程及賽果比分 一文睇清焦點賽事+矚目轉會球員
NBA 2024/25球季將在香港時間10月23日開始，今季NBA有什麼特別，球迷該如何收看直播，10月又有什麼值得關注的焦點賽事？以下一文帶你看清。
（文中所有時間為香港時間）
2024/25 NBA賽制
今季NBA依舊有82場常規賽，上季新增的季中錦標賽（NBA In-Season Tournament），則改名為NBA盃（NBA Cup）。
2024/25 NBA盃分組：
東區
A組：紐約人、魔術、76人、籃網、黃蜂
B組：公鹿、溜馬、熱火、速龍、活塞
C組：塞爾特人、騎士、公牛、鷹隊、巫師
西區
A組：木狼、快艇、帝王、火箭、拓荒者
B組：雷霆、太陽、湖人、爵士、馬刺
C組：金塊、獨行俠、塘鵝、勇士、灰熊
2024年10月NBA直播賽程
最後季前熱身賽為10月19日早上的勇士對湖人，常規賽會在10月23日早上開鑼，揭幕戰為塞爾特人對紐約人。
10月23日
早上7:30 塞爾特人 Vs 紐約人
早上10:00 湖人 Vs 木狼（NOW 641）
10月24日
早上7:00 活塞 Vs 溜馬
早上7:30 熱火 Vs 魔術（NOW 642）；速龍 Vs 騎士；鷹隊 Vs 籃網；76人 Vs 公鹿（NOW 641）
早上8:00 火箭 Vs 黃蜂；塘鵝 Vs 公牛
早上9:00 爵士 Vs 灰熊
早上10:00 拓荒者 Vs 勇士（NOW 642）；快艇 Vs 太陽
10月25日
早上7:00 巫師 Vs 塞爾特人
早上7:30 獨行俠 Vs 馬刺
早上10:00 金塊 Vs 雷霆（NOW 641）；帝王 Vs 木狼（NOW 642）
10月26日
早上7:00 速龍 Vs 76人；魔術 Vs 籃網
早上7:30 紐約人 Vs 溜馬（NOW 641）；鷹隊 Vs 黃蜂；騎士 Vs 活塞
早上8:00 火箭 Vs 灰熊（NOW 642）；公鹿 Vs 公牛
早上9:30 爵士 Vs 勇士
早上10:00 拓荒者 Vs 塘鵝；湖人 Vs 太陽（Viu 99）
10月27日
凌晨5:00 金塊 Vs 快艇
早上7:00 巫師 Vs 騎士；活塞 Vs 塞爾特人；黃蜂 Vs 熱火
早上8:00 公牛 Vs 雷霆；灰熊 Vs 魔術（NOW 641）；木狼 Vs 速龍
早上8:30 馬刺 Vs 火箭（NOW 642）
早上10:00 太陽 Vs 獨行俠；湖人 Vs 帝王
10月28日
凌晨3:30 溜馬 Vs 76人
早上6:00 拓荒者 Vs 塘鵝；籃網 Vs 公鹿
早上7:00 雷霆 Vs 鷹隊
早上8:30 勇士 Vs 快艇
10月29日
早上7:00 魔術 Vs 溜馬
早上7:30 鷹隊 Vs 巫師；熱火 Vs 活塞；速龍 Vs 金塊、塞爾特人 Vs 公鹿、紐約人 Vs 騎士
早上8:00 馬刺 Vs 火箭；灰熊 Vs 公牛
早上8:30 獨行俠 Vs 爵士
早上10:00 帝王 Vs 拓荒者；太陽 Vs 湖人
10月30日
早上7:30 籃網 Vs 金塊；木狼 Vs 獨行俠
早上9:00 爵士 Vs 帝王；勇士 Vs 塘鵝
10月31日
早上7:00 巫師 Vs 鷹隊；騎士 Vs 湖人；76人 Vs 活塞；溜馬 Vs 塞爾特人；黃蜂 Vs 速龍
早上7:30 熱火 Vs 紐約人
早上8:00 灰熊 Vs 籃網；公牛 Vs 魔術
早上9:30 雷霆 Vs 馬刺
早上10:00 勇士 Vs 塘鵝
早上10:30 快艇 Vs 拓荒者
矚目轉會球員
NBA今夏有不少球員人事變動，K湯臣（Klay Thompson）離開勇士加盟獨行俠，相信是最受觸目轉會。
K湯臣今次出走，讓曾叱咤一時的「浪花兄弟」宣告拆夥，不過他在季前賽出戰3場，得分分別是10分、0分、11分，表現難言突出。第二場上陣21分鐘9射0中，更是成為球迷話題，若K湯臣想要證明自己，目前狀態仍有提高空間。
韋斯保克（Russell Westbrook）上季在快艇，與尼納特（Kawhi Leonard）、保羅佐治（Paul George）和夏登（James Harden）組成四巨頭，不過季後賽首輪便不敵獨行俠出局。今夏韋斯保克轉會至金塊，保羅佐治加盟76人，快艇四巨頭宣告解散。
今季的狀元是19歲的利沙查（Zaccharie Risacher），司職小前鋒，與上屆的雲班耶馬一樣同屬法國球員，今次選秀被鷹隊選中。