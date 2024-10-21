NBA｜2024直播賽程及賽果比分　一文睇清焦點賽事+矚目轉會球員

NBA 2024/25球季將在香港時間10月23日開始，今季NBA有什麼特別，球迷該如何收看直播，10月又有什麼值得關注的焦點賽事？以下一文帶你看清。

（文中所有時間為香港時間）



2024/25 NBA賽制

今季NBA依舊有82場常規賽，上季新增的季中錦標賽（NBA In-Season Tournament），則改名為NBA盃（NBA Cup）。

上季「花花碌碌」的季中邀請賽保持不變，不過改名為NBA盃。

2024/25 NBA盃分組：

東區

A組：紐約人、魔術、76人、籃網、黃蜂

B組：公鹿、溜馬、熱火、速龍、活塞

C組：塞爾特人、騎士、公牛、鷹隊、巫師

西區

A組：木狼、快艇、帝王、火箭、拓荒者

B組：雷霆、太陽、湖人、爵士、馬刺

C組：金塊、獨行俠、塘鵝、勇士、灰熊



一文睇清NBA盃（季中錦標賽）賽制及獎勵

2024年10月NBA直播賽程

最後季前熱身賽為10月19日早上的勇士對湖人，常規賽會在10月23日早上開鑼，揭幕戰為塞爾特人對紐約人。

10月23日

早上7:30 塞爾特人 Vs 紐約人

早上10:00 湖人 Vs 木狼（NOW 641）



湖人球星勒邦占士。（路透社）

10月24日

早上7:00 活塞 Vs 溜馬

早上7:30 熱火 Vs 魔術（NOW 642）；速龍 Vs 騎士；鷹隊 Vs 籃網；76人 Vs 公鹿（NOW 641）

早上8:00 火箭 Vs 黃蜂；塘鵝 Vs 公牛

早上9:00 爵士 Vs 灰熊

早上10:00 拓荒者 Vs 勇士（NOW 642）；快艇 Vs 太陽



10月25日

早上7:00 巫師 Vs 塞爾特人

早上7:30 獨行俠 Vs 馬刺

早上10:00 金塊 Vs 雷霆（NOW 641）；帝王 Vs 木狼（NOW 642）



10月26日

早上7:00 速龍 Vs 76人；魔術 Vs 籃網

早上7:30 紐約人 Vs 溜馬（NOW 641）；鷹隊 Vs 黃蜂；騎士 Vs 活塞

早上8:00 火箭 Vs 灰熊（NOW 642）；公鹿 Vs 公牛

早上9:30 爵士 Vs 勇士

早上10:00 拓荒者 Vs 塘鵝；湖人 Vs 太陽（Viu 99）



10月27日

凌晨5:00 金塊 Vs 快艇

早上7:00 巫師 Vs 騎士；活塞 Vs 塞爾特人；黃蜂 Vs 熱火

早上8:00 公牛 Vs 雷霆；灰熊 Vs 魔術（NOW 641）；木狼 Vs 速龍

早上8:30 馬刺 Vs 火箭（NOW 642）

早上10:00 太陽 Vs 獨行俠；湖人 Vs 帝王



金塊球星祖傑。（路透社）

10月28日

凌晨3:30 溜馬 Vs 76人

早上6:00 拓荒者 Vs 塘鵝；籃網 Vs 公鹿

早上7:00 雷霆 Vs 鷹隊

早上8:30 勇士 Vs 快艇



10月29日

早上7:00 魔術 Vs 溜馬

早上7:30 鷹隊 Vs 巫師；熱火 Vs 活塞；速龍 Vs 金塊、塞爾特人 Vs 公鹿、紐約人 Vs 騎士

早上8:00 馬刺 Vs 火箭；灰熊 Vs 公牛

早上8:30 獨行俠 Vs 爵士

早上10:00 帝王 Vs 拓荒者；太陽 Vs 湖人



10月30日

早上7:30 籃網 Vs 金塊；木狼 Vs 獨行俠

早上9:00 爵士 Vs 帝王；勇士 Vs 塘鵝



勇士球星史提芬居里。（路透社）

10月31日

早上7:00 巫師 Vs 鷹隊；騎士 Vs 湖人；76人 Vs 活塞；溜馬 Vs 塞爾特人；黃蜂 Vs 速龍

早上7:30 熱火 Vs 紐約人

早上8:00 灰熊 Vs 籃網；公牛 Vs 魔術

早上9:30 雷霆 Vs 馬刺

早上10:00 勇士 Vs 塘鵝

早上10:30 快艇 Vs 拓荒者



矚目轉會球員

NBA今夏有不少球員人事變動，K湯臣（Klay Thompson）離開勇士加盟獨行俠，相信是最受觸目轉會。

K湯臣今次出走，讓曾叱咤一時的「浪花兄弟」宣告拆夥，不過他在季前賽出戰3場，得分分別是10分、0分、11分，表現難言突出。第二場上陣21分鐘9射0中，更是成為球迷話題，若K湯臣想要證明自己，目前狀態仍有提高空間。

K湯臣季前賽表現一般。（路透社）

韋斯保克（Russell Westbrook）上季在快艇，與尼納特（Kawhi Leonard）、保羅佐治（Paul George）和夏登（James Harden）組成四巨頭，不過季後賽首輪便不敵獨行俠出局。今夏韋斯保克轉會至金塊，保羅佐治加盟76人，快艇四巨頭宣告解散。

今季的狀元是19歲的利沙查（Zaccharie Risacher），司職小前鋒，與上屆的雲班耶馬一樣同屬法國球員，今次選秀被鷹隊選中。