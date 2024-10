NBA｜2024直播賽程及賽果比分　一文睇清焦點賽事+矚目轉會球員

NBA 2024/25球季將在香港時間10月23日開始,今季NBA有什麼特別,球迷該如何收看直播,10月又有什麼值得關注的焦點賽事?以下一文帶你看清。

(文中所有時間為香港時間)



2024/25 NBA賽制

今季NBA依舊有82場常規賽,上季新增的季中錦標賽(NBA In-Season Tournament),則改名為NBA盃(NBA Cup)。

上季「花花碌碌」的季中邀請賽保持不變,不過改名為NBA盃。

2024/25 NBA盃分組:

東區

A組:紐約人、魔術、76人、籃網、黃蜂

B組:公鹿、溜馬、熱火、速龍、活塞

C組:塞爾特人、騎士、公牛、鷹隊、巫師

西區

A組:木狼、快艇、帝王、火箭、拓荒者

B組:雷霆、太陽、湖人、爵士、馬刺

C組:金塊、獨行俠、塘鵝、勇士、灰熊



2024年10月NBA直播賽程

最後季前熱身賽為10月19日早上的勇士對湖人,常規賽會在10月23日早上開鑼,揭幕戰為塞爾特人對紐約人。

10月23日

早上7:30 塞爾特人 Vs 紐約人

早上10:00 湖人 Vs 木狼(NOW 641)



湖人球星勒邦占士。(路透社)

10月24日

早上7:00 活塞 Vs 溜馬

早上7:30 熱火 Vs 魔術(NOW 642);速龍 Vs 騎士;鷹隊 Vs 籃網;76人 Vs 公鹿(NOW 641)

早上8:00 火箭 Vs 黃蜂;塘鵝 Vs 公牛

早上9:00 爵士 Vs 灰熊

早上10:00 拓荒者 Vs 勇士(NOW 642);快艇 Vs 太陽



10月25日

早上7:00 巫師 Vs 塞爾特人

早上7:30 獨行俠 Vs 馬刺

早上10:00 金塊 Vs 雷霆(NOW 641);帝王 Vs 木狼(NOW 642)



10月26日

早上7:00 速龍 Vs 76人;魔術 Vs 籃網

早上7:30 紐約人 Vs 溜馬(NOW 641);鷹隊 Vs 黃蜂;騎士 Vs 活塞

早上8:00 火箭 Vs 灰熊(NOW 642);公鹿 Vs 公牛

早上9:30 爵士 Vs 勇士

早上10:00 拓荒者 Vs 塘鵝;湖人 Vs 太陽(Viu 99)



10月27日

凌晨5:00 金塊 Vs 快艇

早上7:00 巫師 Vs 騎士;活塞 Vs 塞爾特人;黃蜂 Vs 熱火

早上8:00 公牛 Vs 雷霆;灰熊 Vs 魔術(NOW 641);木狼 Vs 速龍

早上8:30 馬刺 Vs 火箭(NOW 642)

早上10:00 太陽 Vs 獨行俠;湖人 Vs 帝王



金塊球星祖傑。(路透社)

10月28日

凌晨3:30 溜馬 Vs 76人

早上6:00 拓荒者 Vs 塘鵝;籃網 Vs 公鹿

早上7:00 雷霆 Vs 鷹隊

早上8:30 勇士 Vs 快艇



10月29日

早上7:00 魔術 Vs 溜馬

早上7:30 鷹隊 Vs 巫師;熱火 Vs 活塞;速龍 Vs 金塊、塞爾特人 Vs 公鹿、紐約人 Vs 騎士

早上8:00 馬刺 Vs 火箭;灰熊 Vs 公牛

早上8:30 獨行俠 Vs 爵士

早上10:00 帝王 Vs 拓荒者;太陽 Vs 湖人



10月30日

早上7:30 籃網 Vs 金塊;木狼 Vs 獨行俠

早上9:00 爵士 Vs 帝王;勇士 Vs 塘鵝



勇士球星史提芬居里。(路透社)

10月31日

早上7:00 巫師 Vs 鷹隊;騎士 Vs 湖人;76人 Vs 活塞;溜馬 Vs 塞爾特人;黃蜂 Vs 速龍

早上7:30 熱火 Vs 紐約人

早上8:00 灰熊 Vs 籃網;公牛 Vs 魔術

早上9:30 雷霆 Vs 馬刺

早上10:00 勇士 Vs 塘鵝

早上10:30 快艇 Vs 拓荒者



矚目轉會球員

NBA今夏有不少球員人事變動,K湯臣(Klay Thompson)離開勇士加盟獨行俠,相信是最受觸目轉會。

K湯臣今次出走,讓曾叱咤一時的「浪花兄弟」宣告拆夥,不過他在季前賽出戰3場,得分分別是10分、0分、11分,表現難言突出。第二場上陣21分鐘9射0中,更是成為球迷話題,若K湯臣想要證明自己,目前狀態仍有提高空間。

K湯臣季前賽表現一般。(路透社)

韋斯保克(Russell Westbrook)上季在快艇,與尼納特(Kawhi Leonard)、保羅佐治(Paul George)和夏登(James Harden)組成四巨頭,不過季後賽首輪便不敵獨行俠出局。今夏韋斯保克轉會至金塊,保羅佐治加盟76人,快艇四巨頭宣告解散。

今季的狀元是19歲的利沙查(Zaccharie Risacher),司職小前鋒,與上屆的雲班耶馬一樣同屬法國球員,今次選秀被鷹隊選中。