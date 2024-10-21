NBA｜2024直播賽程及賽果比分　一文睇清焦點賽事+矚目轉會球員

撰文：陳旭暉
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NBA 2024/25球季將在香港時間10月23日開始，今季NBA有什麼特別，球迷該如何收看直播，10月又有什麼值得關注的焦點賽事？以下一文帶你看清。
（文中所有時間為香港時間）

2024/25 NBA賽制

今季NBA依舊有82場常規賽，上季新增的季中錦標賽（NBA In-Season Tournament），則改名為NBA盃（NBA Cup）。

上季「花花碌碌」的季中邀請賽保持不變，不過改名為NBA盃。

2024/25 NBA盃分組：

東區
A組：紐約人、魔術、76人、籃網、黃蜂
B組：公鹿、溜馬、熱火、速龍、活塞
C組：塞爾特人、騎士、公牛、鷹隊、巫師
西區
A組：木狼、快艇、帝王、火箭、拓荒者
B組：雷霆、太陽、湖人、爵士、馬刺
C組：金塊、獨行俠、塘鵝、勇士、灰熊

一文睇清NBA盃（季中錦標賽）賽制及獎勵

2024年10月NBA直播賽程

最後季前熱身賽為10月19日早上的勇士對湖人，常規賽會在10月23日早上開鑼，揭幕戰為塞爾特人對紐約人。

10月23日

早上7:30　　 塞爾特人　Vs　紐約人
早上10:00　　湖人　Vs　木狼（NOW 641）

湖人球星勒邦占士。（路透社）

10月24日

早上7:00　　 活塞　Vs　溜馬
早上7:30　　 熱火　Vs　魔術（NOW 642）；速龍　Vs　騎士；鷹隊　Vs　籃網；76人　Vs　公鹿（NOW 641）
早上8:00　　 火箭　Vs　黃蜂；塘鵝　Vs　公牛
早上9:00　　 爵士　Vs　灰熊
早上10:00　　拓荒者　Vs　勇士（NOW 642）；快艇　Vs　太陽

10月25日

早上7:00　　 巫師　Vs　塞爾特人
早上7:30　　 獨行俠　Vs　馬刺
早上10:00　　金塊　Vs　雷霆（NOW 641）；帝王　Vs　木狼（NOW 642）

10月26日

早上7:00　　 速龍　Vs　76人；魔術　Vs　籃網
早上7:30　　 紐約人　Vs　溜馬（NOW 641）；鷹隊　Vs　黃蜂；騎士　Vs　活塞
早上8:00　　 火箭　Vs　灰熊（NOW 642）；公鹿　Vs　公牛
早上9:30　　 爵士　Vs　勇士
早上10:00　　拓荒者　Vs　塘鵝；湖人　Vs　太陽（Viu 99）

10月27日

凌晨5:00　　 金塊　Vs　快艇
早上7:00　　 巫師　Vs　騎士；活塞　Vs　塞爾特人；黃蜂　Vs　熱火
早上8:00　　 公牛　Vs　雷霆；灰熊　Vs　魔術（NOW 641）；木狼　Vs　速龍
早上8:30　　 馬刺　Vs　火箭（NOW 642）
早上10:00　　太陽　Vs　獨行俠；湖人　Vs　帝王

金塊球星祖傑。（路透社）

10月28日

凌晨3:30　　 溜馬　Vs　76人
早上6:00　　 拓荒者　Vs　塘鵝；籃網　Vs　公鹿
早上7:00　　 雷霆　Vs　鷹隊
早上8:30　　 勇士　Vs　快艇

10月29日

早上7:00　　 魔術　Vs　溜馬
早上7:30　　 鷹隊　Vs　巫師；熱火　Vs　活塞；速龍　Vs　金塊、塞爾特人　Vs　公鹿、紐約人　Vs　騎士
早上8:00　　 馬刺　Vs　火箭；灰熊　Vs　公牛
早上8:30　　 獨行俠　Vs　爵士
早上10:00　　帝王　Vs　拓荒者；太陽　Vs　湖人

10月30日

早上7:30　　 籃網　Vs　金塊；木狼　Vs　獨行俠
早上9:00　　 爵士　Vs　帝王；勇士　Vs　塘鵝

勇士球星史提芬居里。（路透社）

10月31日

早上7:00　　 巫師　Vs　鷹隊；騎士　Vs　湖人；76人　Vs　活塞；溜馬　Vs　塞爾特人；黃蜂　Vs　速龍
早上7:30　　 熱火　Vs　紐約人
早上8:00　　 灰熊　Vs　籃網；公牛　Vs　魔術
早上9:30　　 雷霆　Vs　馬刺
早上10:00　　勇士　Vs　塘鵝
早上10:30　　快艇　Vs　拓荒者

矚目轉會球員

NBA今夏有不少球員人事變動，K湯臣（Klay Thompson）離開勇士加盟獨行俠，相信是最受觸目轉會。

K湯臣今次出走，讓曾叱咤一時的「浪花兄弟」宣告拆夥，不過他在季前賽出戰3場，得分分別是10分、0分、11分，表現難言突出。第二場上陣21分鐘9射0中，更是成為球迷話題，若K湯臣想要證明自己，目前狀態仍有提高空間。

K湯臣季前賽表現一般。（路透社）

韋斯保克（Russell Westbrook）上季在快艇，與尼納特（Kawhi Leonard）、保羅佐治（Paul George）和夏登（James Harden）組成四巨頭，不過季後賽首輪便不敵獨行俠出局。今夏韋斯保克轉會至金塊，保羅佐治加盟76人，快艇四巨頭宣告解散。

今季的狀元是19歲的利沙查（Zaccharie Risacher），司職小前鋒，與上屆的雲班耶馬一樣同屬法國球員，今次選秀被鷹隊選中。

利沙查成為今屆NBA狀元。（路透社）
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