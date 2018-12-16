【學界精英賽】陳黃淑芳被破百大炒　強隊洗禮後越戰越強

睡意還未消，石硤尾場內的哨聲鬧醒了一眾球員，學界精英籃球賽開鑼的第一場賽事，是一場破百的震撼教育。

晨光第一戰由女子C組的英華女學校迎戰仁愛堂陳黃淑芳紀念中學，英華女校大打全場緊迫，殺陳黃淑芳一個措手不及，半場大比數領先68：3。換邊後，陳黃淑芳適應對手的強度更放膽進攻，但英華攻勢持續，內外兼得，全場全隊43個抄截狂轟快攻，最後以128：8「大炒」對手，取下精英賽首勝。

矚目的，不是英華所創下的分差，而是場上有一個面對強隊壓迫卻不停推進的小女生陳樂怡。這個小女生說「小」不為過，身高只有1.47米卻有強大的心臟和膽識。下半場屢屢控球衝破英華的防線，球隊每一次的失誤都用盡力回防，球在她手上隊友仿佛感覺安心。

比起同位置的對手，陳樂怡都比矮小但速度的確是她最利的一把刃。（張倩儀攝）

全隊今場只取得8分，當中陳樂怡就獨取5分。（張倩儀攝）

英華女學校大勝仁愛堂陳黃淑芳紀念中學圖輯（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

去年只是坐在場邊，心中一直想著出場；今年自己擔起大旗，受得著壓力還要帶領隊友，「默契和防守都比上年好，雖然對強隊的賽果和去年差不多，我覺得全隊都有進步。」賽果是殘忍的，冷冰冰的數字好像抹煞了一方的努力，貶低了她們的價值，被大勝120分，她們接受的程度比大家想像的大。「我們會越戰越強，不要因為第一場被人大炒就覺得自己全輸了。」

「不會不開心，當自己打到自己水準更加是開心的。」不去看著分數，心知道實力懸殊，對方更是港島區D1的勁旅，哪又如何？「賽前想令她們贏得難一點，可以對英華其實是很期待的，因為在我心中英華是穩入四強的隊伍，是很好的機會去提升自己。」臉上沒有一絲低落，反而是充滿希望的笑容，和場上的信心一樣，像是告訴對手：我要盡全力過你。

雖然上半場被英華迫到絕處，但換邊後陳黃淑芳屢屢衝破防線，只可惜失誤太多。（張倩儀攝）

每一場都是挑戰，陳樂怡笑著迎戰一隊隊勁旅。（張倩儀攝）

1.47米的身高，連她都說很少見到與自己差不多身高的對手，但也許是特別之處，「我覺得是優點，矮就快；雖然自己矮看到的東西不多，很多時被人遮著，但我還是會盡力去看。」兩年的精英賽皆遇上強隊的洗禮，去年漢華中學，今年碰上英華，陳樂怡笑言：「上年在場邊看感覺震撼，兩隊都給我們很大壓力，都是守得很前，但今年壓力更大。」她卻迎笑面對，「兩次被大炒都告訴我們不再做溫室小花，好想為球隊、隊友負責任。」

隊友都明顯信任陳樂怡，多數持球在她手上的時間都可以安全過半場。（張倩儀攝）

英華今場正常發揮，全場緊迫讓球隊輕鬆拉開比數。（張倩儀攝）