【學界精英賽】沙崇男女齊取首勝　男籃一直追隨更大目標

「沙西區不一定被比下去」 去年沙田崇真中學女子籃球隊主力戴芷渝這樣說過。

今年學界精英籃球比賽中的首戰，沙田崇真男女子隊都拿下首仗勝利。今天（12月16日）男女子分別以49：32擊敗聖公會鄧肇堅中學，以及39：24力挫滙基書院（東九龍）。

對他們來說，能夠打精英賽不單是一場比賽般簡單，特別是同校的女生已經在精英賽中佔多年的席位，男子隊可是揚眉吐氣。位於男子C組，首戰對上聖公會鄧肇堅中學雙方實力相若，戰至下半場才能拉開分差，最後以49：32拿下首勝。

沙田崇真女子籃球隊近兩年都能順利打入精英賽，今年首次男女子隊共同作戰。（張倩儀攝）

沙田崇真男女子隊分途取勝（按圖放大）

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以沙西區D1亞軍資格踏足精英賽舞台，是新鮮的、興奮的；即使決賽被林大輝中學打敗，精英賽的入場卷是另一個希望。「以前就算自己沒有機會打都可以看，現在是夢想成真。」沙崇男籃主力黃誠康這樣說，今年中五，自己更是第一次打精英賽，怯場是一定有，但不能因為怯而浪費了這個美夢。「可以實現很驕傲，曾經有幻想過，但不敢想太多。」

聖公會鄧肇堅中學後繼無力，最終不敵沙田崇真。（張倩儀攝）

同校的女生已經在精英賽中佔多年的席位，沙田崇真男子隊可是揚眉吐氣。（張倩儀攝）

「不敢？為甚麼？」

「因為我們一直都不是被看好的一隊。」

當提起沙西區，大家都會想起林大輝，不曾是沙崇。「大家的焦點都放在林大輝身，上去年他們在精英賽也能去到8強，所以其實真的很強。」對手很強，不代表自己不行，因為能擁有精英賽球衣代表甚麼？「好想用自己的努力去打倒別人的不認同，雖然不憤卻要將批評變成動力。」

沙田崇真首戰對上聖公會鄧肇堅中學雙方實力相若，戰至下半場才能拉開分差。（張倩儀攝）

黃誠康一直說不敢，背後卻是因為沒有後顧的大無畏，「第一次打不敢想太多，先想出線吧。」學界決賽就望精英賽，打了進來就望出線，每一個時候都有著一個追隨的目標。「精英賽是全港學界最強的球隊對壘，其實可以走進來已是一個大大的肯定。」

黃誠康笑言以前沒有機會打精英賽，只好看看決賽「過下癮」。（張倩儀攝）