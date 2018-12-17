【學界精英賽】匯基兩敗或無緣出線　六年前後的家姐和細妹

「沒有家姐我不會打籃球。」 匯基書院（東九龍）主力何珈睿之所以會出現在今天的賽場上，因為六年前帶領匯基打入精英賽的家姐何昭穎。 2012年匯基書院（東九龍）曾勇奪學界精英籃球賽季軍，今年終於重返同一個舞台，只不過主力由「家姐」變成「細妹」。

身處女子C組的匯基書院（東九龍）昨日雖以24：39不敵沙田崇真中學，但背靠背的賽事沒有影球隊士氣。

今日（12月17日）對上全組最強的對手英華女學校，匯基今場雖然打出多個精彩「Back Door」，但對手實力實在高出一班，仍以21：58慘負。三仗中錄得兩負的成績。

學界精英賽：今年中五的何珈睿帶領球隊打入精英賽，直言以前的成績不是壓力是動力。（羅君豪攝）

學界精英賽：何珈睿今場轉打控球後衛，為的是幫球隊控制節奏。（羅君豪攝）

一起打好最後一場

「今年可能做不到家姐當年的成績了⋯⋯」三仗中錄得兩負的成績，大概也出線無緣，但對她們來說想要的是「齊齊整整」打最後一場好球。

「今日比昨天發揮得好一點，自己也多打控衛，站出來控制球隊節奏。」做着和姐姐同樣的事，不一樣的結果，她沒有低落反而為球隊的進步而開心，「很想和中六的她們打最後一場好波。」

學界精英賽：雖然全力以赴，但英華女校的實力高出一班，匯基無力在對方手上取勝。（羅君豪攝）

學界精英賽：雖然無法做到姐姐當年的成績，但何珈睿只想全隊打好自己。（羅君豪攝）

女子C組匯基Vs英華（按圖放大）

+ 17 + 16 + 15

追隨姐姐的身影

「以前覺得匯基很特別，因為是一隊有信仰的球隊，我們會一起祈禱，也不會有小圈子很有愛。」從小就想進匯基讀也是因為姐姐，現在所有的一切都是因為她。步姐姐何昭穎後塵走入匯基，學打籃球以及仰望着精英賽。

姐姐中學畢業那一年，自己剛好中一，感覺就像是接班，一路走來到今天終於有資格打上精英賽，可以做到和姐姐一樣的事。「姐姐知道我可以打精英後都很支持我，每一場都有來看，更陪我到街場打球。」

很想做到一樣的事，更想超越她，「很想可以打得比她好，雖然自己成績未能超過，但我想她更想我們全隊打好每一場，而不是為了贏球而單打獨鬥。」

學界精英賽：英華的戰力和對抗性較好，匯基的防守很容易就被衝破。（羅君豪攝）