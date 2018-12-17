【學界精英賽】王肇枝女籃首戰精英賽創校史 放膽發揮挑戰強隊

在網上搜尋王肇枝中學，多數見到女子壘球隊過往稱霸全港學界的佳績，其他運動隊伍似乎未有太突出的成績。 不突出不代表沒有機會，女子籃球隊沒有放棄過打進全港賽事的希望，今年她們更以大北區學界籃球亞軍首次取得全港學界精英籃球賽資格，為學校寫下歷史新一頁，因為這是創校近60年來的第一次。

「男、女子籃球隊一直以來沒有精英賽資格，這是創校近60年來的第一次。」

王肇枝女籃懷著興奮的心情於周一（17日）在中山紀念公園體育館迎來她們初次精英賽，首場面對實力相近的順德聯誼總會胡兆熾中學，可惜因為身形輸蝕，令到她們在籃下鮮有得分機會，嘗試在外投起手可惜命中率偏低，上半場以7：20被對手拋離。

易邊之後情況有所改善，中鋒黃於晴接應嚴穎翹助攻殺入籃下得手，加上姚卓彤在中距離建功，一連串的流暢進攻令她們嘗試收窄分差。可惜上半場失分太多，令她們最後以21：40大敗，首次精英賽的第一場對戰便遭遇滑鐵盧，接下來分組賽之路更為難行。

學界精英賽：嚴穎翹（左）雖然身形矮小，但甚為靈活。（任祉羲攝）

學界精英賽：姚卓彤（左）在下半場從中距離起手得分。（任祉羲攝）

「其實我們本來希望能夠拿下這場勝仗，力爭以次名出線第二階段，不過經過今仗之後似乎機會渺茫。」主力之一的嚴穎翹在賽後不禁苦笑。

1.59米的她是陣中最矮一員，不過身形矮小的她更能夠靈活地以速度突破防線剷籃得分，在比賽末段與中鋒黃於晴連線打出一波快攻激起士氣。

最終未能敲響勝鼓，首戰以敗仗作結，小妮子心情似乎未受影響，反而覺得比地區學界更輕鬆：「始終我們在學界賽要爭取精英賽資格，肯定會相對緊張，來到全港賽的舞台，深知各支隊伍水平更高，反而敢於放膽表現，感受大賽的氣氛。」

學界精英賽：身高1.66米的黃於晴（右）已是球隊中最高球員，她於下半場屢次在籃下進攻得分。（任祉羲攝）

學界精英賽：嚴穎翹（中）偷截後快速控球發動進攻到前場，即使身形不及對手，矮小也有矮小的優勢。（任祉羲攝）

是第一次也可能是最後一次

王肇枝女籃未能拿下首仗，出線次圈的機會便大幅降低。不過既然有實力第一次打入精英賽，便代表來年亦有第二次的機會，畢竟二人今年只是中五生。

嚴穎翹對此卻未抱太大期望：「因為我們今年A Grade只有8人，來年會有幾位中六生畢業，明年競爭可能更為嚴峻，所以今次是我們初次出戰精英賽，亦可能是最後一次。」

學界精英賽王肇枝Vs胡兆熾（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

學界精英賽：王肇枝中學創校59年，女籃首次打入精英賽，為校寫下歷史。（任祉羲攝）

王肇枝女籃明日將會「越級挑戰」勁旅之一的浸信會永隆中學，黃於晴笑言就算實力懸殊，盡力發揮便已足夠：「面對永隆我們目標別被對手『大炒』，至於分組賽最後一場與何明華會督銀禧中學對戰，希望球隊可以如今場般放鬆心情發揮，盡力爭勝。」

學界精英賽：即使身高未如對手，王肇枝女籃還是把握機會搶好每一個籃板。（任祉羲攝）