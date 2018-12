【博你體︱邱益忠】NBA球證及夏登齊做「幣少」　當球迷傻咩？

夏登(James Harden)今季得分升至31.5分,單看起手次數沒有太大變化,兩分球起手場均9.7次中5.球(上季10.1次中5.4球),三分波起手場均11次中4.1球(上季10次中3.7球),罰球10.1次中8.6球(上季10.1次中8.7球),得分上升主因是三分波更準,似乎和他搏取罰球的原因無關。

12月17日火箭主場迎戰爵士的比賽,夏登如入無人之境,9次「當對方冇到」直接殺入顏色區輕鬆取分,其中3次入樽,另外4球博得and 1,印證他快速的第一步及乾脆俐落的上籃(入樽)讓人防不勝防。

真的如外國評述一樣所說的,「No body can stop him」?

夏登對爵士時轟入47分,包括罰球16射15中。(資料圖片)

NBA場均得分前五(按圖放大)

認真重看夏登入波片段,爵士球員幾乎是「放生」夏登,任由他大開中門。確實,幾球Foul In明顯是夏登的體毛搏到犯規,但若不是他醒目地利用「挨身」上籃及叫聲,又怎會成功「引誘」球證響起哨子聲?

反而我想問問爵士的球員,如果在季後賽和火箭及其他強隊對撼,又會否再次擺出這種程度的豆腐防守陣?

這是一個鬥搶分年代,

不設防防守是大趨勢,

人人都能成為得分帝。

夏登近仗手感不錯,助火箭戰績回升。(資料圖片)

關鍵是NBA球員有沒有決心去展示兇猛防守,我知道若打回80至90年代猛獸式防守,隨時U foul再加停賽10場(最重要是罰款驚人)!不是要鼓勵大家學Zaza去攝腳,但我真的很難說服自己,7呎1吋、245磅的高拔(Rudy Gobert)會被6呎5吋、220磅的夏登輕鬆撞開?

試幻想一下,如果高拔像90年代中鋒莫寧(Alonzo Mourning)強行在空中封波,甚至把夏登攔下來(只要不是攝腳,粗野防守是必需的)。

Harden對爵士轟入47分,包括被指走步時博得犯規

曾有人笑說,在現今的NBA,三分線外的神人是咖哩仔居里(Stephen Curry)、兩分霸者是大帝勒邦占士(LeBron James),而罰球的王者非夏登莫屬。火箭在今天(21日)作客熱火負99:101,夏登獲判18個罰球,射入15個。

對,夏登的罰球至少有40%是球證的「關愛」下出現,近兩年愈來愈多輿論指責夏登的被犯規是莫須有的罪名,而最離譜的是在爵士一戰的最後關頭,夏登使出招牌後Step Back撤步到三分線外,但那一球是明顯的Double Step Back,不但沒有被吹走步,反而得到三次踏上罰球線的機會...

夏登今季整體命中率為45.4%,三分為37.1%,暫時兩項數據都比上季常規賽佳。(資料圖片)

夏登賽後被問到走步問題,霸氣地回應:「What do you want me to say?Tell on myself?」(「你們想要我說甚麼呢?說我自己走步了?」)被吹犯規的羅比奧(Ricky Rubio)賽後不敢投訴,因為投訴球證隨時被罰款2.5萬美元,說明了甚麼?

球迷不要怪責夏登走灰色地帶,也不要向有眼無珠的執法球證報以噓聲,因為他們只是擔任「NBA幣少」的螢幕主角,真正操盤是幕後老闆。

夏登職業生職每季最少獲得240次罰球,2014至2017年3季更起手超越800球罰球。(資料圖片)

「幣少」背後操盤人很聰明,在深水埗找人從天而降派錢給市民,只是十萬港元的代價,就連上幾日頭版,讓全港皆知誰是幣少,什麼是「穩賺不賠」的掘礦機,抵!又有人說,幣少最後被捕,全港市民都知道原來他旗下的掘礦機是一場騙局,威完一天後臭名遠播,又是否值得?

這個世界有「明呃」,筆者幾可相信過一段時間後,沒人再記得掘礦機原來是糖衣陷阱,不法人士隨時用第二種方式、第二種工具「再呃過」!

等同看NBA一樣,有人看得出夏登是擺明走步或呃Foul,有人卻完全漠視走步問題,只當夏登是得分之神,甚至有人吹捧他已經超越佐敦(Michael Jordan),成為歷來最強的1 on 1球員,「我當堂嚇一跳,然後得啖笑」!

夏登今季得分上升,罰球是不可或缺一環。(資料圖片)

*所有數據截於2018年12月21日

