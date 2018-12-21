【博你體︱邱益忠】NBA球證及夏登齊做「幣少」　當球迷傻咩？

夏登（James Harden）今季得分升至31.5分，單看起手次數沒有太大變化，兩分球起手場均9.7次中5.球（上季10.1次中5.4球），三分波起手場均11次中4.1球（上季10次中3.7球），罰球10.1次中8.6球（上季10.1次中8.7球），得分上升主因是三分波更準，似乎和他搏取罰球的原因無關。

12月17日火箭主場迎戰爵士的比賽，夏登如入無人之境，9次「當對方冇到」直接殺入顏色區輕鬆取分，其中3次入樽，另外4球博得and 1，印證他快速的第一步及乾脆俐落的上籃（入樽）讓人防不勝防。

真的如外國評述一樣所說的，「No body can stop him」？

夏登對爵士時轟入47分，包括罰球16射15中。（資料圖片）

NBA場均得分前五（按圖放大）

認真重看夏登入波片段，爵士球員幾乎是「放生」夏登，任由他大開中門。確實，幾球Foul In明顯是夏登的體毛搏到犯規，但若不是他醒目地利用「挨身」上籃及叫聲，又怎會成功「引誘」球證響起哨子聲？

反而我想問問爵士的球員，如果在季後賽和火箭及其他強隊對撼，又會否再次擺出這種程度的豆腐防守陣？

這是一個鬥搶分年代，

不設防防守是大趨勢，

人人都能成為得分帝。

夏登近仗手感不錯，助火箭戰績回升。（資料圖片）

關鍵是NBA球員有沒有決心去展示兇猛防守，我知道若打回80至90年代猛獸式防守，隨時U foul再加停賽10場（最重要是罰款驚人）！不是要鼓勵大家學Zaza去攝腳，但我真的很難說服自己，7呎1吋、245磅的高拔（Rudy Gobert）會被6呎5吋、220磅的夏登輕鬆撞開？

試幻想一下，如果高拔像90年代中鋒莫寧（Alonzo Mourning）強行在空中封波，甚至把夏登攔下來（只要不是攝腳，粗野防守是必需的）。

Harden對爵士轟入47分，包括被指走步時博得犯規

曾有人笑說，在現今的NBA，三分線外的神人是咖哩仔居里（Stephen Curry）、兩分霸者是大帝勒邦占士（LeBron James），而罰球的王者非夏登莫屬。火箭在今天（21日）作客熱火負99：101，夏登獲判18個罰球，射入15個。

對，夏登的罰球至少有40%是球證的「關愛」下出現，近兩年愈來愈多輿論指責夏登的被犯規是莫須有的罪名，而最離譜的是在爵士一戰的最後關頭，夏登使出招牌後Step Back撤步到三分線外，但那一球是明顯的Double Step Back，不但沒有被吹走步，反而得到三次踏上罰球線的機會...

夏登今季整體命中率為45.4%，三分為37.1%，暫時兩項數據都比上季常規賽佳。（資料圖片）

夏登賽後被問到走步問題，霸氣地回應：「What do you want me to say？Tell on myself？」（「你們想要我說甚麼呢？說我自己走步了？」）被吹犯規的羅比奧（Ricky Rubio）賽後不敢投訴，因為投訴球證隨時被罰款2.5萬美元，說明了甚麼？

球迷不要怪責夏登走灰色地帶，也不要向有眼無珠的執法球證報以噓聲，因為他們只是擔任「NBA幣少」的螢幕主角，真正操盤是幕後老闆。

夏登職業生職每季最少獲得240次罰球，2014至2017年3季更起手超越800球罰球。（資料圖片）

「幣少」背後操盤人很聰明，在深水埗找人從天而降派錢給市民，只是十萬港元的代價，就連上幾日頭版，讓全港皆知誰是幣少，什麼是「穩賺不賠」的掘礦機，抵！又有人說，幣少最後被捕，全港市民都知道原來他旗下的掘礦機是一場騙局，威完一天後臭名遠播，又是否值得？

這個世界有「明呃」，筆者幾可相信過一段時間後，沒人再記得掘礦機原來是糖衣陷阱，不法人士隨時用第二種方式、第二種工具「再呃過」！

等同看NBA一樣，有人看得出夏登是擺明走步或呃Foul，有人卻完全漠視走步問題，只當夏登是得分之神，甚至有人吹捧他已經超越佐敦（Michael Jordan），成為歷來最強的1 on 1球員，「我當堂嚇一跳，然後得啖笑」！

夏登今季得分上升，罰球是不可或缺一環。（資料圖片）

*所有數據截於2018年12月21日

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】