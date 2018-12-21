【學界精英賽】英華絕殺三分球挫張振興　奪次圈分組賽首勝

蕭瑋耀絕殺三分球為英華奪得第二階段分組賽首勝！英華書院在今屆精英賽表現浮沉，在首階段分組賽壓軸戰不敵裘錦秋中學（葵涌），以次名出線第二階段，於今天的首戰即鬥張振興伉儷書院。英華上半場表現沉寂，被對手拋離領先，不過他們半場調整後由蕭瑋耀、龍子傑及羅子傑接連從內外得分，一度將比數反超前至57：52。縱使張振興憑張文健及郭凱文在尾段嘗試再度反超至59：57，不過被蕭瑋耀投進三分球以60：59絕殺張振興，奪得第二階段分組賽首勝。

英華在第二階段首戰即大鬥張振興，兩隊同樣力爭以首名出線的資格。英華今季從學界到精英賽表現浮沉，令他們先失掉九龍區學界決賽的資格，甚至在精英賽首階段不敵裘錦秋中學（葵涌），以次名出線次圈。經歷首階段的小低潮後，英華重整旗鼓迎接次圈的挑戰。英華在上半場防守力度不高，加上失誤連連，被張振興的梁智康、郭凱文、葉俊鋒輪流得分，流暢的進攻令他們在上半場以34：20大比數領先。

蕭瑋耀一記絕殺為英華奪得寶貴的勝利。（任祉羲攝）

不過奇蹟的事情在下半場出現，英華眾將於半場易邊後表現「翻生」，尤其是英華「雙傑」龍子傑及羅子傑從內外得分，加上蕭瑋耀突破張振興防守的入楔籃下得分，一輪得分助球隊反超前至57：52。張振興未有自亂陣腳，先由區浩軒以罰球得手，再由梁智康及張文健把握英華失誤再次領先至59：57。本以為勝券在握，不過英華的蕭瑋耀未有放棄進攻機會，射入一記壓哨三分球為英華以60：59絕殺張振興，後備球員紛紛衝入場內慶祝這場得來不易的勝利。

羅子杰以一記中距離射球為英華縮窄分差，打起士氣。（任祉羲攝）

龍子傑（中）不斷以速度剷籃得分。（任祉羲攝）

今場險仗的贏波功臣蕭瑋耀在奠勝一刻表現茫然，似乎未知自己絕殺一球為球隊帶來珍貴的勝利。「我呆了，不懂給反應，直到隊友紛紛衝入場內始知道射入那一球三分波。」蕭瑋耀在賽後大大鬆了一口氣，畢竟球隊上場首階段壓軸戰不敵裘錦秋為他們帶來壓力，「球隊今場初段始終太慢熱，既緊張又手緊。上半場落後時大家都心慌，更加做不出朱sir的部署，幸好下半場調整到才找回節奏。」

在蕭瑋耀絕殺後，隊友紛紛衝入場內慶祝。（任祉羲攝）

對於英華贏得這場硬仗，一直在場邊緊張地為球員提場的教練朱耀明亦笑逐顏開。今場在場邊非常激心的英華主帥朱耀明，比賽中段坐了下來，沒有再提點沒有叫罵，因球員未能執行戰術，直覺自己再說都沒有用。「情況是如果我繼續說他們都會是一樣的，不是說我一邊說，球員就可以跟到我的戰術，所以我就讓他們自己來。」自己討論，自己打，場上的「英華仔」明顯表現較放膽，「我說的時候，他們都怕得『硬晒軚』，所以要他們知道要靠自己沒有人可以幫他們。」

英華教練朱sir在贏波後始笑逐顏開。（任祉羲攝）

+ 7 + 6 + 5

如此放心讓球員靠自己的討論戰術，是否確實奏效？從勝負看他們真的做到了，朱sir也認同。「打到一半，我的心都涼了一半，開局他們就像不懂打球一樣，不懂打球又怎樣打入精英賽呢？我真的覺得很奇怪。」英華的情況說了半年還會一樣沒有信心，今場憑一己之力打敗今年的大熱張振興，信心又能否因而打起？「沒有那一隊是一定贏，因為對手打得好而輸，是沒有問題的，但首先要先打好自己。」

寶覺隊長何旭峰以三分球為球隊打起士氣。（任祉羲攝）

漢華的邱家樂（右）在下半場不斷硬爆入籃底得手。（任祉羲攝）

至於今天另一場由寶覺中學大鬥漢華中學的焦點之戰，一樣鬥得精彩。位處堪稱「死亡之組」X組的寶覺與漢華兩隊實力相當，為了爭取分組賽首場勝利爭持激烈，寶覺雖然於首節打出一波21：9的好開局，可惜漢華在次節找回節奏，陣中的何國良、邱家樂不斷強轟內線得分，幸好寶覺的王健朗在最後關頭為寶覺搶得籃板球兼藉住漢華隊犯已滿屢博罰球，穩住局勢，以50：43力挫漢華，驚險奪得分組賽首勝。

寶覺憑王健朗（右）在尾段屢次博得罰球穩住勝局。（任祉羲攝）