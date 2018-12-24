【NBA】當錫再入神奇三分追和　獨行俠加時憾負慘遭6連敗

達拉斯獨行俠近況狀態一般，與對手往往戰至最後關頭，但卻僅以輕微差距落敗，慘吃下5連敗。 今仗作客拓荒者，新秀當錫在最後一節僅剩0.6秒時處理一擊，三分快射命中，將賽事帶進加時。不過，獨行俠在加時仍以3分僅敗主隊，未能終止連敗走勢。

獨行俠在近兩仗與快艇及勇士兩支戰績不俗的球隊交手，獨行俠皆與對手鬥得難分難解，惟在最後關頭亦未能擊敗對手，同樣以4分不敵對手。今仗作客拓荒者，獨行俠眾將務求終止連敗之勢。

當錫今仗再度交出「雙雙」數據，貢獻23分及11個籃板，本季第4次「雙雙」。（美聯社）

主場出擊的拓荒者在首節與獨行俠不分上下，但拓荒者在第2節中段發力。主隊一度落後3分，不過他們打出一段16：2的攻勢，一口氣將比分拉開10分距離。拓荒者一直保持8分的優勢進入最後一節，但獨行俠在第4節只剩5分鐘左右，連續攻入3個三分球，再度掀起賽事的高潮。

尼拉特一人獨取全場最高的33分，助拓荒者主場擊敗對手。（美聯社）

賽事只僅0.6秒時，獨行俠巴里亞（J.J. Barea）開出界外球，當錫趕緊在大鐘完結前「Catch & Shoot」，當錫（Luka Doncic）接近負角度起手三分投射，在對手力阻下依然成功投中，將比分追成107：107平手。當錫投入難度極高的壓哨三分球，在場的獨行俠球員非常興奮外，連評述員亦大呼神奇。

當錫在第4節剩0.6秒時，接近負角度射入壓哨三分球，助球隊逼和。（美聯社）

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雖然獨行俠幾經辛苦下將比賽帶進加時，可惜亦未能報捷，結果以118：121不敵拓荒者，頹勢改寫至6連敗。拓荒者以19勝14負的戰績，暫排在西岸第5位；獨行俠繼續連敗，15勝17負的成績，暫列西岸尾四。

獨行俠今仗眾將數據不俗，夏里遜班尼斯（Harrison Barnes）攻入全隊最高的27分，當錫亦交出23分﹑11個籃板及6個助攻，惜不足以作客報捷而回。主隊拓荒者的6位球員交出雙位數的得分，其中包括拓荒者的主力尼拉特（Damian Lillard）與CJ麥哥林（CJ McCollum），二人分別攻入33分及22分，帶領球隊報回今季的一敗之仇，主場力克獨行俠。

艾美奴在當錫面前入樽