【NBA】勒邦占士聖誕大戰傷出　湖人照炒勇士26分

NBA最矚目的聖誕大戰，湖人作客以26分之差大勝勇士，贏127：101。 別以為湖人靠勒邦占士大發神威贏波！「大帝」在第3節拉傷鼠蹊傷出，湖人陣腳一亂，曾被勇士追近至兩分之差，但靠朗度、古斯馬及蘇巴打出表現，湖人取得大勝。

美國時間聖誕夜（12月25日）的NBA西岸大戰，由勇士迎戰湖人。湖人發揮明顯較好，而勇士今場外投命中率很差，全隊36次三分起手僅入9球，「浪花兄弟」史堤芬居里（Stephen Curry）及K湯臣（Klay Thompson）失準，其中K湯臣手感極差，全場僅入5分，3次三分起手僅入一球。在勇士低迷之下，湖人半場領先65：50。

居里今場三分啞火，8次三分起手僅入兩球。（Getty Images）

看起來湖人佔盡優勢，但在第3節出現懸念。湖人的勒邦占士（LeBron James）拉傷鼠蹊，雖然他想堅持，但在第3節尚餘7分51秒時，他不得不退下火線，緣盡今場餘下時間。占士今場上陣21分鐘，攻入17分並搶到13次籃板。

占士傷出後勇士狂追

占士受傷時，湖人以71：57領先14分，但他離場令到湖人陣腳一亂，勇士把握機會狂追，其中居里手風好轉，在31秒內連入兩記三分球，伊古達拉及杜蘭特接連得分；離第3節完前2分48秒，居里博到3個罰球，全數射入，勇士將分差拉近至76：78。

勒邦占士在第3節傷出，令比賽生出懸念。（Getty Images）

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占士受傷片段：

難道沒有占士的湖人會反勝為敗？此時，湖人靠朗度（Rajon Rondo）站出來，控制住節奏，重新站穩陣腳，再拉開優勢，完第3節領先91：82。在朗度主持大局之下，湖人在第4節接掌比賽，加上古斯馬（Kyle Kuzma）及蘇巴（Ivica Zubac）等發揮水準，進一步拉開差距，最後湖人以26分之差大勝，贏127：101。

伊古達拉射入23分，是勇士表現最好的球員。（Getty Images）

占士傷出時，湖人領先14分，而最終湖人大勝26分。朗度以替補身分上陣23分鐘，射入15分及交出10次助攻。古斯馬今場入19分，搶到6次籃板；蘇巴今場勇銳，10次起手9次射入，得18分，還有11次籃板。至於勇士表現最好的球員並非幾大巨頭，而是射入全隊最高23分的伊古達拉。

沒有占士，但湖人尚有朗度（左）。（路透社）

湖人大勝，但大家最關心的還是占士傷勢。占士賽後大派定心丸，他說：「我不太擔心我的傷勢，因為我還可以自己的力量行離場。我感覺到『啪』一下，之後我嘗試伸展幾次，看看肌肉有沒有舒緩，但沒有。」美國傳媒消息指，占士只是輕微拉傷鼠蹊，但湖人主帥禾頓（Luke Walton）表示，他會當占士未能趕及復出之下備戰周五對帝王的比賽。

蘇巴（左）、祖舒赫特（中、Josh Hart）及朗度（右）等在占士傷出後擔大旗。（路透社）

湖人對勇士精華片段：