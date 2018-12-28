【博你體｜葉天佑】雷霆「水行俠」築防守鐵壁　主力欠支援堪憂

開季前，有想到雷霆可以位處西岸前列嗎？開季前未被看好，去年三巨頭只換來季後賽一輪遊，今季Carmelo Anthony被交易送走。即使Paul George留下，加上簽來鷹隊當家控衛Dennis Schroder，但對比起LBJ與Rondo加盟湖人、火箭將Anthony收歸旗下、勇士簽下表弟等交易，按牌面戰力計算，雷霆的變動實屬小巫見大巫。 然而，雷霆開季至今，曾有「神龜」Westbrook 受傷休戰，仍能排在西岸前列，絕非僥倖。Anthony的離開不代表雷霆變成神龜與PG13的雙槍2.0，而是變成包括「水行俠」Steven Adams在內的新三巨頭。 撰文︰葉天佑

雷霆送走Anthony（左三），Adams（右三）在隊中作用更見重要。（Getty Images）

五年磨一劍

Steven Adams默默經歷兩個三巨頭時代，今季擔正，影響力終於得到關注。水行俠於聯盟中一直被人低估或忽視，凡提到當代横行的中鋒，很少提到他，大概因為他仍舊傾向傳統中鋒打法，三分甚至中遠距離兩分能力皆欠奉。

然而，若球員全面但各項能力只是略懂，毫不突出，「周身刀冇張利」，倒不如專注於自己的強項。水行俠充分利用自己的身高天賦，開發控制球賽的籃板能力，一直以來分擔苦工角色，並以優秀的禁區防守能力支持球隊。

「神龜」Westbrook（左）得Adams（右）支援，加上Paul George，組成新三巨頭。（Getty Images）

「成為防守大鎖跟得分武器，同樣有價值，而且每個人有心都能做得到。」他在自傳如此寫道。

無獨有偶，2013年一同被選入雷霆的還有André Roberson，兩人成為球隊最巨大的防守組合，二代三巨頭皆得以將精神與體能專注於得分上，他們兩位正是默默付出的偉大功臣。

Adams（左）加上Robenson（右），拼勁加力量解決雷霆後顧之憂。（Getty Images）

甜瓜離去後，雷霆將更多的進攻責任放到了水行俠身上。過往最常見的一招－－Adams單擋Westbrook，至今仍是雷霆常見的進攻第一個嘗試。此外，今季利用Adams的進攻戰術配搭，比以往更多變化，更多轉身接應高吊球直攻籃底，或讓Adams在低位取得有利位置後以背籃單打技巧得分。這種三巨頭的進攻配搭更近似於KD、WB與Ibaka的時代，內外兼備，戰術更加立體，比起去季集中在外線的三槍組合更加適合雷霆。另外，值得讚賞的是水行俠的拚勁，他場均5.0個進攻籃板排在聯盟第二，為球隊爭得更多進攻主導權。

同時，PG13整體表現比去年變得穩定，其敏銳的防守觸覺，使球隊整體防守比進攻打得更加好。如André Roberson得以在季後賽、甚至早於下半季回歸，配上PG、水行俠，難以想像雷霆的銅牆鐵壁會有多恐怖。

Adams更多參與雷霆的進攻，令球隊套路多元化。（Getty Images）

綠葉表現急需提升

即使雷霆戰績較預測好，隱憂仍不少，尤其是Westbrook的命中率。筆者相信這名30歲控衛正值轉型的痛苦期，單靠瘋狂爆炸力與體能的控衛黃金時間有限，加上季初左腳的受傷，正迫使他開始調整打球節奏。更多的傳球，更少的灌籃，打得更加聰明，盡量保留體能，這種節奏的調整有別以往，適應期使他的命中率，尤其是三分球，創下生涯第二低的兩成三。

綠葉球員之中，來自德國的Dennis Schroder（右）表現可算稱職。（Getty Images）

同一時間，即使Dennis Schroder在雷霆打出身價，但其他綠葉球員不論攻守，仍然打不出水準。綠葉中表現「最好」的是射手Alex Abrines，但場均只有5.5分，三分命中率竟然只有三成二，難以合符他的「射手」定位。更失望的是Terrance Ferguson，正選上陣，平均打21分鐘，卻只交出場均4.5分。

綠葉球員無能，將是雷霆的致命傷，這危機在季後賽將會更加明顯。假如他們未能短時間提升表現，雷霆有必要在明星賽前換碼，增添關鍵後備球員，為衝擊西岸冠軍，落下賭注。

Terrance Ferguson出場時間多，得分少。（Getty Images）

天勾手記 - 籃球世界︰天勾老伯希望將超越球賽的故事，將那份無法忘懷的熱血感人，透過文筆傳給同路人。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】