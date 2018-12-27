【NBA】戴歷路斯領木狼作客芝加哥　主場球迷對風之子熱情未減

「MVP！MVP！」芝加哥公牛主場聯合中心再度成為戴歷路斯的「主場」，公牛球迷未有忘記該名真正來自芝加哥的「風之子」，雖然如今穿起木狼的球衣作客，但仍不減他在聯合中心的人氣。戴歷路斯今仗攻入全隊最高的24分，帶領球隊25分大破公牛。

戴歷路斯（Derrick Rose）今季擺脫傷患困擾，更打出水準，使一眾球迷大為感動。戴歷路斯當年被家鄉球隊芝加哥公牛選中，以「狀元」身份在公牛打出身價，在2011年更攀上高峰，成為聯盟史上最年青的常規賽MVP得主，帶領球隊以東岸首名殺入季後賽。

當年，公牛在東岸決賽不敵熱火，無緣總決賽，但亦被公牛球迷認定，戴歷路斯是米高佐敦後的領軍人物。不過，之後數年傷患成為了戴歷路斯的「好朋友」，大大影響他的籃球事業。

戴歷路斯在2011年曾勇奪常規賽MVP，成為聯盟史上最年輕的最有價值球員得主。（Getty Images）

戴歷路斯即使離開公牛兩季多，但依然深受芝加哥球迷的愛戴。（美聯社）

在2016年離開效力8季的芝加哥，戴歷路斯在效力紐約人時，亦曾重返芝加哥，上季卻因傷患悉數錯過返回芝加哥的機會。昔日的「風之子」在今日（12月27日）披上木狼球衣，重返芝加哥作客，卻不減芝加哥球迷對他的愛戴。

戴歷路斯今仗正選上陣，在舊東家兼家鄉球迷面前，亦打出漂亮的一仗。「玫瑰」今仗上陣38分鐘，19射11中、交出24分及8個籃板，聯同5位隊友攻入雙位數得分，助木狼作客以119：94輕取公牛。木狼報捷後，目前只能以16勝18負的戰績，僅排在西岸的「尾三」位置；公牛則以9勝26負，同樣暫列東岸「尾三」。

除了路斯外，唐斯今仗表現亦相當搶鏡，交出20分及20個籃板的「大雙雙」。（Getty Images）

拿芬雖取得全場最高的28分，但難阻公牛在主場再次落敗。（Getty Images）

戴歷路斯在今仗重返家鄉作賽，亦受到特別的優待，公牛方面給予他50張門票，使一眾親友能夠入場觀賽，芝加哥亦有展示他的廣告，以示歡迎。另外，戴歷路斯在第4節時，在罰球線準備射罰球，聯合中心內的球迷大喊「MVP」，使他不禁笑起來，可見戴歷路斯在芝加哥球迷心目中，依然有相當重要的地位。

戴歷路斯今仗重返芝加哥，貢獻24分及8個助攻。（Getty Images）

Derrick Rose couldn't help but smile as the Chicago fans serenaded him with "MVP" chants. 🌹#AllEyesNorth pic.twitter.com/Phrj86fZ0o — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 27, 2018

戴歷路斯在賽後表示，在芝加哥作賽令他想起在公牛的日子，感恩當年球隊對他的栽培，對他亦別具意義，「當我聽到球迷大喊MVP時，我亦大禁笑了出來，我意料不到現場依然如此支持我。當我回到芝加哥主場時，亦使我想起效力公牛的時光，所以我重回聯合中心作賽，對我而言是十分特別的一場賽事。今季不是我首年出戰NBA，不過感覺像呼吸新鮮空氣一樣。」

戴歷路斯今仗精彩表現