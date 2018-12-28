【NBA】夏登今季第8度轟入40分以上　領火箭報捷近9仗僅1敗

火箭的控衛基斯保羅繼續養傷，而球隊擺脫基斯保羅缺陣便輸波的宿命，近兩仗亦能報捷而回。今仗在今日（12月28日）主場迎戰K艾榮領軍的塞爾特人，但夏登單天保至尊，一人獨取45分，率球隊以127：113擊敗「綠軍」，主場8連勝。

火箭控衛基斯保羅（Chris Paul）的大腿拉傷，繼續缺陣養傷，夏登仍以一己之力，獨挑大樑。夏登在近期狀態大勇，今仗前帶領球隊在最近8仗僅敗一場，而他個人亦在近5場取得35分或以上，絕對是球隊的進攻泉源。今仗迎戰塞爾特人的K艾榮，上仗在聖誕日交出40分擊敗76人，今仗二人正面對壘。

基斯保羅繼續因傷缺陣，今仗在主場成座上客支持球隊。（美聯社）

夏登與K艾榮兩位聯盟中的得分能手，今仗正面交鋒。（美聯社）

主場的火箭在上半場以2分之微領先，在第3節塞爾特人依然力追比分，曾3度追平比分，但火箭在第3節尾段拉開6分優勢。火箭在第4節開段，隨即打出一段8：2攻勢，將差距拉開至12分，綠軍嘗試力追但不果，結果以14分不敵火箭。主隊在近9仗僅錄1敗，在主場仍創出8連勝，以19勝15負暫列西岸第7位；塞爾特人則在東岸穩佔第5位。

火箭中鋒卡比拿今仗個人拿下24分及18個籃板，減輕夏登的負擔。（美聯社）

夏登連續6仗得分達35分或以上，領球隊在近9仗只嘗一敗。（美聯社）

兩軍的兩名得分主力正面交鋒，二人亦交出多球精彩的入球得分。兩人的得分模式，皆以純熟的控球技術盤扭切入籃底地帶，加上三分跳投。K艾榮其中一球從後場引球推進，以多次轉向扭過火箭的球員，更使出巧妙的後手運球後上籃。即使艾榮面對夏登的嚴防下，多次「插花」後退後三分跳投命中。

K艾榮貢獻全隊最高的23分，但未能擊敗主隊火箭。（美聯社）

另一邊廂的夏登，則較為側重在三分線外進攻，今仗他投入今季最高的9個三分球，合共轟入45分，連續6仗交出35分以上的得分，亦是今季第8度交出40分以上的得分。夏登在12月的賽事中，13場賽事內僅3仗未能攻入30分以上，命中率更高達45%。

James Harden goes off for 45 PTS (9 made threes) in Houston 🚀#Rockets pic.twitter.com/WLsecbeuAV — NBA (@NBA) December 28, 2018

夏登最近的表現亮眼，使不少人亦認為他有力蟬聯最有價值球員的殊榮。夏登在賽後亦不諱言自己絕對有能力競逐獎項，「我認為我是其中一個有力問鼎獎項的球員，即使遇到不少人並不喜歡我，但絕對不會影響我在場上的發揮，我只會繼續全力在場上表現自己。」