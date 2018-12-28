【NBA】保丹奴域壓哨三分絕殺　帝王落後15分下反勝湖人

帝王與湖人合演了一場驚心動魄的比賽。 帝王主場面對有勒邦占士及朗度受傷缺陣的湖人，初段領先，但湖人靠古斯馬及朗素波爾等年輕人反撲，在第4節尚餘6分鐘時，領先帝王多達15分，但帝王此時展露凌厲後勁，更靠保丹奴域壓哨三分，以117：116險勝湖人。

湖人有勒邦占士（LeBron James）及朗度（Rajon Rondo）兩名老將缺陣，朗素波爾（Lonzo Ball）、恩格林（Brandon Ingram）、古斯馬（Kyle Kuzma）、蘇巴（Ivica Zubac）及祖舒赫特（Josh Hart）等年輕人擔大旗。主場的帝王初段佔優，逐步拉開優勢，首節曾以12分領先湖人21：9。

不過，首節尾段風雲色變，湖人大反攻，恩格林先入兩分，再入兩個罰球，追至6分之差，之後朗素波爾及史堤芬遜（Lance Stephenson）連入三分，湖人一口氣追至30：30，加上恩格林及朗素波爾各再建功，湖人打出一段14：0的攻勢，最後首節湖人反先34：32。

霍斯（左）及朗素波爾（右）爭波，各不相讓。（路透社）

第2節戰情拉鋸，互有領先，在尚餘3分鐘之時，湖人又再發力，在57平手之後打出一段8：0的攻勢，湖人半場領先帝王67：61。在第3節到第4節上半段，湖人控制大局，當老將真達拿（Tyson Chandler）離完場尚餘6分44秒射入兩分後，湖人拉開比數至104：89，足足有15分之差。

以為到了垃圾時間？不，戲玉才剛開始。帝王的保丹奴域（Bogdan Bogdanovic）帶領隊友反撲，霍斯（De'Aaron Fox）及哥利史丹（Willie Cauley-Stein）等連番得分，加上J積遜（Justin Jackson）在完場前一分鐘連入3個罰球，帝王追至112：112。最後一分鐘，勢必風起雲湧。

朗素波爾（左）今場差點造出「三雙」。（美聯社）

朗素波爾射入三分，為湖人穩定軍心，再領先115：112。霍斯為帝王入兩個罰球追近至一分之差，雖然恩格林在離完場4.6秒博到犯規，但兩罰只中一，湖人領先116：114。帝王叫暫停，組織最後一次攻勢；完場前4.3秒，帝王前場開波，保丹奴域擺脫了卡達維樸比（Kentavious Caldwell-Pope）的緊纏防守接應，在三分線向外踏後一步，就在2.16米高的真達拿面前起手。

「當我出手的一刻，就知道（會入）了。」保丹奴域賽後說。

離完場兩秒起手，就在響鐘前的剎那，0.8秒前，籃球穿過球框，主場球迷的歡呼聲震天徹地。保丹奴域壓哨三分絕殺，助帝王最後以117：116反勝湖人。談到這球可能是今季的最佳絕殺，保丹奴域說：「我一直相信，運氣不是主宰，而是在於付出及努力。多謝隊友及教練，就算我之前射失了兩球，他們仍然對我有信心，讓我處理這個攻勢。」保丹奴域今場射入23分，是帝王得分最高的球員。

保丹奴域（左）在真達拿（右）的干擾下起手。（路透社）

保丹奴域壓哨三分絕殺片段：

湖人雖然落敗，但幾名年輕人的表現都可圈可點，朗素波爾造出「準三雙」，射入20分，搶到9次籃板及交出12次助攻；古斯馬則射入全場最高的33分，還有9次籃板。「這樣輸法，真的很難接受。」古斯馬賽後說：「我認為在3節半的比賽，我們都打得好。」但他都大方稱讚對手保丹奴域，「不得不讚，面對住一個7呎巨人，他都能夠射入一球高難度的壓哨三分。」

湖人教練禾頓坦言，有勒邦占士在的話，結局可能不同，但他認為今場落敗的原因不在占士缺陣或者保丹奴域的絕殺三分，而是在於球員在尾段籃板及防守失誤多。他說：「如果勒邦占士在場，或者會有另一結局。我們必須要克服，而且大家上季也是這樣打。不過，如果你的球隊中有一名最好的終結者時，你一定會依賴他。」禾頓續說：「如果完場時刻前，我們已經做好本份，就不需要擔心對手那個三分入或者不入。」

同場加映，霍斯入樽片段：