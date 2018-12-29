【NBA】有重播有真相？比歷克格芬創新猷　善用科技向球證投訴

不滿球證裁決，與球證口角，這是在NBA常見的。有球員會冷靜投訴，有的可能激動狂吼，亦有的親自案件重演，但已經2018年了，不如用先進一點的方法？ 在向球證投訴方面，活塞前鋒比歷克格芬作出一次劃時代的突破，突破以往言語及肢體動作式投訴，他善用新科技，拿了一部平板電腦出來，叫球證看重播，他從旁解釋。

在美國時間昨晚（12月28日）的NBA常規賽，活塞作客以88：125大敗於溜馬手下。這場比賽戰情不太重要，活塞基本上全場捱打，完第3節都已經大局已定，溜馬領先22分之多。

今場賽後最多人談論的是活塞前鋒比歷克格芬（Blake Griffin），他並不是有什麼精彩入樽，而是他作出了一次革命性的舉動，可能會改變以後球員向球證投訴方法。據美國傳媒指，比歷克格芬在暫停時，拿了一部平板電腦，去跟球證理論，似是不滿球證某個判決。

格芬用平板電腦向球證投訴。（01美術製圖）

比歷克格芬先叫球證在平板電腦上看重播，而球證亦竟然聽從他，之後比歷克格芬再案件重演，親身示範。儘管比歷克格芬破天荒地出動高科技投訴，但球證看來堅持己見，向格芬解釋，格芬看上去很失望的樣子。

格芬今場射入全場最高的18分，搶到7次籃板，還有5次助攻。

比歷克格芬投訴片段：

比歷克格芬（左）是活塞的得分主力。（美聯社）

另外，活塞今場大敗實屬正常，看看第2節這次防守就知道，簡直完美演繹何謂零防守！溜馬的D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）搶到籃板，悠悠地帶波過半場，活塞球員都已經全部回防，但竟然全部人讓出中路，沒有人上前攔阻D沙邦尼斯，結果D沙邦尼由東岸帶到西岸，慢慢上籃。

活塞零防守片段：