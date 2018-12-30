【籃鞋癡】Kyrie5以紋身為引子　法蒂瑪之手鞋底夠保護

現時NBA實力控衛之一的K.艾榮（Kyrie Irving）以速度、多變的進攻模式見稱，令對手難以捉摸，亦令他的戰靴多注重抓地力及轉向反應。Kyrie簽名鞋系列發展到第5代，在設計上添上其左臂上大面積的法蒂瑪之手紋身元素，以此為鞋底紋路，象徵提升保護，遠離厄運。

新一代的Kyrie 5球鞋不單是籃球鞋而已，其設計方向及元素為球鞋添上藝術意味。專屬於Kyrie 5的標誌取自K.艾榮左臂上法蒂瑪之手的紋身圖樣，加上自Kyrie 1已出現的捕蠅草化作火焰，打造一個全新的球鞋標誌，實用之餘同時具有藝術感。

Kyrie 5專屬標誌。（任祉羲攝）

K.艾榮球風靈活轉向變速，切入進攻得分精準，就如同一直加諸在他球鞋上「捕蠅草」的特性一樣。只要被K.艾榮盯上的對手，便難以逃離他的纏擾。設計師過往將捕蠅草化身「尖齒」形狀於球鞋前掌側，發展到第5代直接置於鞋面上，融合外側三對Flywire鞋帶系統，用力一拉一索令腳背緊貼鞋面，固定雙腳不易移位，打造出側向支撐防護。

Kyrie 5捕蠅草鞋面設計概念圖，包覆腳面，保護度高。（網上圖片）

既美觀同時具備實用性的鞋面配合鞋帶系統，新一代的Kyrie 5更為貼腳。（任祉羲攝）

至於過往一向着重鞋底設計的意念，更加在第5代發揮淋漓盡致。以K.艾榮左臂上法蒂瑪之手的紋身為設計來源，主要分成6個區域，以此為鞋底紋路其實更有寓意。法蒂瑪之手是西亞以及北非地區留傳下來的避邪符號，人們認為它能帶來祝福，以及抵擋邪惡的魔力。這樣的設計以象徵保護球員免於傷患困擾，尤其將紋路相對上一代更延伸至鞋側位置，讓球員在急停轉向繼續受到保護。新一代鞋底續用XDR耐磨膠底，進一步提升球員表現。

K.艾榮左臂上法蒂瑪之手圖案。（Getty Images）

以K.艾榮的紋身為引子，創作出獨特的鞋底紋路，尤其搶眼。（任祉羲攝）

從側旁可見，紋路進一步延伸至腳跟位置，使球員急停轉向仍能保持一貫抓地力及保護。（任祉羲攝）

緩震方面，Kyrie 5前掌用上Air Zoom Turbo，面積亦較Kyrie 1時大，讓跑動時所產生的壓力均勻分佈在整個前掌及多角度包覆保護雙腳，令球鞋沒有Kyrie 4的堅硬感，實穿相對柔軟舒適。前掌的弧形讓球員腳步更加流暢，氣墊亦能提供推動感，能快速回饋球員轉向反應。

同樣由法蒂瑪之手衍生而來的前腳掌Air Zoom Turbo紋路。（網上圖片）

過往於鞋舌位置的「全知之眼」於Kyrie 5移至後腳跟位置，更為顯眼，還有羅馬數字「V」象徵第5代的意思。（任祉羲攝）