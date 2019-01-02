【NBA】尼納特破得分新高　助速龍挫爵士　倒戈馬刺前壯行色

早前將「東岸一哥」位置讓出的速龍，今仗於主場戰爵士，以6分之距力克對手贏波。速龍主將尼納特今仗打破個人職業生涯的得分新高，獨取45分，在首度返回聖安東尼奧倒戈馬刺前，一壯行色。

尼納特（Kawhi Leonard）在今夏離開效力7個球季的馬刺，被交易至速龍，馬刺主帥普波域治開腔指尼納特並非一個領袖，其後二人就該事引起「口水戰」。尼納特轉投速龍後，慢慢融入球隊，而速龍戰績在東岸一直佔據前列；另一邊廂的馬刺，今季戰績稍遜去季。尼納特帶領的速龍將在當地時間1月3日，首度重返馬剌主場AT&T中心，倒戈撼馬刺。

尼納特在今夏由馬刺被交易至速龍，慢慢融入球隊。（Getty Images）

尼納特在今仗多次衝擊爵士的內線，博得多次的罰球機會。（美聯社）

速龍在作客鬥馬刺前，在今日於主場出擊，迎戰爵士。曾被前主帥普波域治批評並非領袖球員的尼納特，在倒戈馬刺前一仗，再一次行為證明自己的實力。尼納特在今仗手風甚順，全場投射命中率高達7成，加上準繩的中距離投射及多次上籃得手，使他今仗打破個人職業生涯的得分新高，轟入45分，本季首次突破40分大關。

尼納特今仗上次多番在禁區內中距離投射得手。（路透社）

尼納特今仗的中距離投射外，同時多番鏟籃得手。（美聯社）

雖然尼納特今仗的三分球起手顆粒無收，3次三分外投未能命中，但多次強攻內線亦博得多次上罰球線的機會，他在今仗13分來自罰球線。除了尼納特拿下個人新高的45分外，今季表現突飛猛進的內線球員施亞琴（Pascal Siakam），在今仗亦創下個人新高的28分，協助球隊以122：116，擊敗爵士，主場4連勝。速龍以28勝11負暫列東岸次席；爵士則以18勝20負，在西岸排行第11位。

施亞琴亦攻入職業生涯新高的28分，成為球隊第2得分點。（路透社）

創下職業生涯新高的尼納特，在完成賽事後才知曉自己打破了得分新高，並指球隊獲勝才是最重要的任務，「我在今仗相當專注在賽事中，我希望每一個進攻亦能得分，協助球隊取勝。所以，我在賽後才知道打破了得分新高，但重點是球隊能夠贏波而回。」

對於轉會後首次返回聖安東尼奧，帶領速龍倒戈馬刺，將會成為當日NBA的「重頭大戰」，尼納特對此大感期待，並對來仗大有信心，「首次披起速龍戰衣在馬刺主場出戰，相信是一個特別的經驗，因為外界亦十分關注今場賽事，這個氛圍對我更加有利，我有信心打出高水平的賽事，帶領球隊作客報捷。」