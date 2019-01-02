【NBA】賓施蒙斯巧妙界外球自我助攻　率76人作客挫力克快艇

球賽進行中必須打醒十二分精神，否則相當容易被對手「偷雞」成功。76人的賓施蒙斯在今日（1月2日）作客對快艇一仗中，在比賽尾段隨對手一個不留神，開出巧妙界外球，為球隊取得兩分，奠定勝局。

76人作客戰快艇，76人的艾比迪（Joel Embiid）﹑賓施蒙斯（Ben Simmons）及占美畢拿（Jimmy Butler）亦悉數正選上陣，使76人在早段便主導戰局，在首節完結時拉開13分的距離。客軍在第2節進一步擴大優勢，一度領先21分，76人保持15分左右的差距。

主隊快艇在最後一節發力，在中段連取10分，追成僅5分落後，但最後仍然未能未反敗局，在主場以113：119不敵76人。快艇雖然再輸一場，但仍以21勝16負列西岸第6位；76人則以24勝14負的戰績，暫列東岸第4位，繼續力追前列球隊。

占美畢拿攻入16分，76人一共6位球員攻入雙位數得分。（美聯社）

艾比迪貢獻28分及19個籃板，今季第32次拿下「雙雙」。（美聯社）

76人的「三巨頭」亦各有表現，三人同時交出雙位數字得分，占美畢拿收穫16分；艾比迪交出28分及19個籃板的「雙雙」數據；賓施蒙斯貢獻14分﹑9個籃板及8個助攻的「準三雙」，助球隊再贏一仗。

夏里士在今仗攻入21分，連同其餘3位隊友齊齊交出20分以上，但未能阻止球隊落敗。（美聯社）

賓施蒙斯交出「準三雙」外，同時巧妙地開出界外球，在比賽尾段取得兩分，鎖定勝局。（美聯社）

今仗的主角必定是賓施蒙斯，除了數據亮眼外，今仗顯出他是個十分聰明及積極的球員。賓施蒙斯在最後一節時，巧妙地隨對手一個不留神，為自己創造得分機會。第4節只剩15.9秒時，賓施蒙斯準備開出界外球，快艇球員科韋爾（Sindarius Thornwell）背向施蒙斯，該名76人25號球員靈機一觸，將皮球掟向科韋爾的背部，反彈接過皮球直接殺入籃底，雙手大力入樽完成，在尾段為76人拉開至6分紀錄。

不過，賓施蒙斯在爭奪防守籃板時，一心搶回皮球，未有留意艾比迪在附近，兩位76人的隊友不慎於搶籃板時發生碰撞，手肘撞中艾比迪的面部倒地。艾比迪慘被隊友擊倒後，狀甚不滿，但未有影響他在餘下賽事的發揮。