【NBA】恩格林波爾末段手軟湖人負雷霆　D-Lo領籃網贏波　

湖人曾經於2015至2017年選秀皆中榜眼籤，可謂一時佳話。於今輪NBA賽事中，三名「湖人榜眼」各有發揮。仍然留在湖人的朗素波爾（Lonzo Ball）及恩格林（Brandon Ingram）今仗主場迎戰雷霆，兩人命中率僅得36%，更在關鍵時侯「手軟」。最終湖人反勝為敗，以100：107落敗。至於已離隊的網隊控衛羅素（D'Angelo Russell）交出全隊最高的22分及平個人最高的13次助攻，協助網隊以126：121擊敗塘鵝，暫列東岸第9，與第6名的邁亞密熱火追貼至僅1.5場之差，有望晉身季後賽。

在主力勒邦占士（LeBron James）因傷缺陣第4場比賽，一班小將需要擔大旗。今場湖人開局表現不俗，在第四節開段更一直領先，可惜後勁不繼，被雷霆後上居上，單計第四節倒輸11分。占士傷出後，球迷期待2016年選秀榜眼恩格林能成為球隊重心，雖然今場他勇奪「雙雙」（17分、11籃板），但關鍵時侯卻頻頻單打不成功，令球隊未能與雷霆打成均勢。至於2017年選秀榜眼朗素波爾全場僅得3分，罰球5射僅得1中，表現相當不濟。

保羅佐治（左）無視波爾防守，怒轟37分助雷霆反勝湖人。（Getty Images）

落敗一場後，湖人現以21勝17負排在西岸第8。於今年西岸球隊實力大增之下，假若湖人以打入季後賽為目標，需要盡快提高勝率。

「大帝」勒邦占士今場繼續缺陣。（Getty Images）

至於2017年被湖人交易至網隊的2015年選秀榜眼羅素，今季打出生涯最佳表現，場均18分、6.3次助攻皆是生涯最高。今仗面對近況不濟的塘鵝，羅素繳出「雙雙」數據—22分及平個人最高的13次助攻，助網隊以126：121擊敗對手。塘鵝當家球星安東尼戴維斯（Anthony Davis）雖然交出34分、26籃板的「雙20」數據，但仍難救主。



羅素今季表現出色，網隊戰績亦較去年有明顯進步。於「東弱西強」的情況下，或許羅素能夠首嚐季後賽，甚至明星賽滋味。

羅素今季成材，且看他能否入選東岸明星隊。（Getty Images）

溫馨提示：今日（3日）是明星賽投票的「雙倍投票日」（2-for-1 Day），任何於NBA網站、NBA app及The Google Assistant Voting所投的票將會計算為雙倍。