【NBA】勇士帝王合轟41球三分創紀錄　居里轟42分　卡爾批失誤多

勇士周日（6日）作客帝王，兩隊轟入41球三分刷新NBA紀錄。客隊憑史堤芬居里射入10球3分，交出42分，以127：123擊敗對手，但陣中主力杜蘭特卻不滿現時聯盟「三分=王道」的風格。

勇士主將居里今戰外投起手達20次，半數中鵠交出了42分，勇士全隊外圍射47球21中。帝王雖然輸波，但外投卻比勇士更準，36射20中，命中率達55.6%，射手畢地希特攻入全隊最高32分，有8次在三分線後得手。

兩隊鬥攻到第4節，全場18次交換領先，最終勇士以4分險勝，這是NBA歷史以來首次單場，兩隊都射入至少20球三分波。兩隊亦打破了聯盟單場兩隊三分球紀錄，刷新了去年2月由木狼和騎士創下的40球三分紀錄。

居里今場過後超越高華，以2277球成為NBA史上三分命中第4多球員，只差5球便趕上泰利，升上第3位只是時間問題。

居里今戰轟入10球三分，助勇士力克帝王。（路透社）

帝王今戰轟入20球三分，乘勇士失誤亦有不少快攻得分。（美聯社）

卡爾讚兩隊進攻精彩

勇士教頭卡爾賽後批評球隊失誤太多：「大家都在射三分，兩隊的進攻都十分精彩，我們唯一的問題就是太多失誤，每次我們丟失皮球後，就要吞下對手一球3分或入樽。這是為何帝王全場緊隨我們的原因。他們有29分來自我們的失誤，很多都是外投。」

卡爾又指球隊今戰進攻表現隨心所欲，不停轉球尋找空間亦做得出色。

杜蘭特認為現時NBA盛行三分不能持久。（路透社）

格連認為鬥攻才是聯盟最想實現的風格。（美聯社）

杜蘭特不認同聯盟生態

雖然卡爾大讚球隊進攻火力驚人，但杜蘭特卻對聯盟逐漸注視外投多於一切的生態嗤之以鼻。今戰攻入29分的他說：「現時比賽節奏很快，但我寧可在三分線內作戰，但作為球員一定要去適應（現時生態）。我想很多球員就改變自己風格，去遷就比賽，但我不認為這種風格能長期維持下去。」

拓荒者 110：101 火箭（01美術製圖）

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杜蘭特認為現時NBA的風格更似打街波，對球迷是娛樂性十足，自己作為球員有時亦覺得打得很愉快，「但這種打法很難對付，但這是我們簽約成為職業球員要面對的事。」其隊友祖蒙特格連亦表示認同，指今時今日的NBA要防守很難，「但這是聯盟想看到的」。