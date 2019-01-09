【NBA】林書豪今季首度正選轟20分　卡特回多倫多獲熱烈歡迎

盛傳會被交易的林書豪，今季首次為鷹隊正選上陣鬥速龍，攻入全隊第二高的20分，表現不俗，但鷹隊最終作客以101：104僅負。41歲的鷹隊老將卡特可能是最後一次回到成名地多倫多比賽，當他後備入替時，獲得主場球迷的掌聲。

美國時間昨晚（1月8日）的NBA常規賽，鷹隊作客速龍，一個熟悉的名字意外獲得正選，美籍華裔的林書豪今季首次正選披甲。林書豪去年夏天被籃網交易至鷹隊後，一直未獲重用，擔任崔楊格（Trae Young）的替補，他今季之前35場比賽皆以替補身分登場，直至今場訪速龍。

林書豪（中）少有地擔任正選，首節表現理想。（美聯社）

傳林書豪將會被鷹隊交易，他難得正選，首節表現令人驚喜，單節攻入10分。他全場上陣35分鐘，10次起手8次中，加上罰球6射4中，得20分，全隊得分僅次於21分的約翰哥連斯（John Collins）。30歲的林書豪還搶到4次籃板以及交出9次助攻。

林書豪今場精華片段：

卡特（右）今場重回多倫多，獲得主場球迷歡迎。（美聯社）

今場戰情接近，鷹隊半場以57：56領先1分，但主場的速龍最終以104：101勝出。除了林書豪外，今場的焦點人物不得不提鷹隊的41歲老將卡特（Vince Carter），當他在首度入替時，獲得速龍主場球迷的熱烈掌聲。卡特初出道時效力速龍，由1998年留隊至2004年，而今場很可能是他最後一次以球員身分回到成名地多倫多。卡特今場射入兩記三分球，獲得6分。

速度方面，尼納特（Kawhi Leonard）得分最高，射入全場最高的31分，還有4次籃板、6次助攻及6次偷波。

卡特入場時掌聲雷動片段：