【NBA】艾迪杜高普率公鹿作客挫火箭　大雙雙兼「攞彩」

今季NBA兩位最有價值球員的熱門人選，艾迪杜高普及夏登在今仗同場交手。二人同樣交出「雙雙」數據，夏登繼續強勢，連續14場轟入30分以上；艾迪杜高普則取得「大雙雙」，得分與籃板而得到20以上。 艾迪杜高普帶領公鹿在作客擊敗火箭外，並用皮球「KO」夏登。

夏登（James Harden）及艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）在今季表現十分突出，去季當選常規賽最有價值球員的夏登，在今季繼續交出亮眼數據，爭取衛冕該個人殊榮。「字母哥」艾迪杜高普率領公鹿，搖身一變成為東岸勁旅，力壓速龍高踞東岸榜首，同樣成為另一位MVP的熱門人選。

艾迪杜高普領軍作客火箭，第3節比主隊多取15分，成為勝負關鍵。（路透社）

公鹿與火箭今季首度碰頭，公鹿率先作客侯斯頓。火箭在上半場以6分優勢領先，被公鹿在第3節開段打出一段11：3攻勢，東岸勁旅收復失地，其後更拉開9分差距。火箭於最後一節收窄至落後3分，亦未能平反敗局，結果以109：116在主場告負。火箭以23勝17負的戰績，暫列西岸第6位；公鹿贏波後繼續佔據「東岸一哥」之位，以29勝11負依然力壓速龍。

艾迪杜高普取得個人新高的21個籃板，加上獨得27分，取得「大雙雙」數據。（美聯社）

公鹿控球後衛柏格登交出24分，助「字母哥」成為球隊贏波功臣。（美聯社）

夏登在今仗繼續一人肩負起得分的重任，再度轟入42分，連績14場賽事攻入30分以上，加上11個籃板，再奪「雙雙」，其餘隊友得分最高為18分的卡比拿，攻擊點不平衡下，加上命中率只有37.6%，火箭未能主場報捷。艾迪杜高普今仗則取得27分及職業生涯新高的21個籃板，取得「大雙雙」。

夏登再奪42分，連續14場取得30分以上的得分。（美聯社）

艾迪杜高普除了領球隊贏波外，同時以皮球「擊倒」爭奪MVP的主要對手。艾迪杜高普在第4節剩餘9分鐘左右，在禁區內背籃強攻PJ德加（P.J. Tucker），身高出現差距，德加依然努力防守。「字母哥」眼見背籃攻不果，希望單手傳球給零角度位的柏格登（Malcolm Brogdon），不慎擊中夏登。慘吃一記「波餅」的夏登，被擊中後倒地，幸好隨即站起如常作賽。

夏登被艾迪杜高普「請食波餅」逐格睇（按圖放大）

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夏登「食波餅」後，狀甚痛苦，但並不影響他繼續比賽。（影片截圖）