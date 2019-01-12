【NBA】占美畢拿難逃「麻煩友」之名　76人兩分不敵鷹隊

NBA球隊費城76人今日在中鋒艾比迪（Joel Embiid）缺陣之下，雖然應屆年度最佳新秀賓施蒙斯（Ben Simmons）錄得三雙數據，但仍爆冷以121：123不敵排在東岸後段的鷹隊。賽後賓施蒙斯認為球隊今場輸在太「軟弱」，隊友占美畢拿（Jimmy Butler）聞言後，直指他不喜歡「軟弱」此字。近期不斷流出占美畢拿與賓施蒙斯不和的傳聞，如今占美畢拿直接反擊隊友，是否將球隊更衣室問題浮面？

今仗兩隊打得激烈，第四節尾段更不斷打成平手。鷹隊大前鋒約翰哥連斯（John Collins）在比賽時間尚餘9.7秒時，背籃後仰射入一球，為鷹隊領先至123：121；其後占美畢拿鏟入籃底上籃被侵犯，獲得兩個罰球，大有機會能夠追成平手。然而，這位得分後衛卻兩罰全失，賓施蒙斯及韋遜真達拿（Wilson Chandler）的補籃皆不中，令76人以2分之微落敗。

約翰哥連斯今場射入關鍵兩分，為鷹隊中止兩連敗的頹勢。（美聯社）

賽後賓施蒙斯指出球隊防守有問題，「我認為我們防守上不夠體力化，太軟弱。防守理應是一項令人自豪的東西，每當球隊失分，全隊都應該感到懊惱。」76人教練巴特布朗（Brett Brown）亦認為球隊防守出現問題，無論艾比迪在場與否，球隊防守都必須改善。

賓施蒙斯（灰衫25號）今場交出三雙，但仍難扭轉敗局。（美聯社）

但占美畢拿卻直指不喜歡「軟弱」一詞，表示球隊只是表現不佳，「我並不是在指責任何人，只是今場全隊都打不出應有表現，希望日後球隊能夠重新團結。」近期不斷傳出76人「三巨頭」—艾比迪、賓施蒙斯及占美畢拿意見不同的流言，可見現時76人必須儘快解決他們之間的「心病」，以提高更衣室士氣為首要目標。

由公牛、木狼到76人，占美畢拿（左）往往都會為球隊更衣室造成麻煩。（美聯社）

+ 4 + 3 + 2

賓施蒙斯今場貢獻23分、15助攻及10籃板的「三雙」數據，而占美畢拿則攻入全場最高的30分；但鷹隊控球前鋒靴爾達（Kevin Huerter）打出生涯代表作，全場錄得29分創個人生涯新高，而另一位新秀崔楊格（Trae Young）則交出18分5助攻。

鷹隊新秀靴爾達（右）今場攻入生涯新高的29分，表現漸入佳境。（路透社）

76人 121：123 鷹隊 比賽精華：