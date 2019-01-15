【NBA】火箭傷兵滿營　夏登得57分創今季新高　領軍大勝灰熊

NBA球隊火箭再傳惡耗！中鋒卡比拿（Clint Capela）上場對魔術時接應「拆你屋」時手指受傷，經檢查後發現手指韌帶拉傷，需要休戰4至6個星期。繼基斯保羅（Chris Paul）及艾歷哥頓（Eric Gordon）後，正選陣容中再多一員傷兵。今日主場迎戰灰熊僅靠夏登（James Harden）單天保至尊，個人獨取球季新高的57分，率領火箭以112：94大勝。

由於卡比拿受傷，今仗火箭起用老將尼利（Nene Hilario）擔任正選，籃底明顯受到威脅。灰熊不斷以馬克加素（Marc Gasol）及謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）強攻籃下，初段尚能起作用，但其後火箭三分愈射愈順。主隊今場三分48射18中，並憑「三分雨」於第三節拉開比分。

卡比拿於上場對魔術時受傷，需傷出4-6星期。（美聯社）

馬克加素今仗理應能在籃底如取如攜，但最後僅得5分。（路透社）

里華士（Austin Rivers）成為火箭傷兵滿營下的奇兵，今場攻入11分。（美聯社）

上場三分17射僅1中，但絲毫沒有影響夏登的信心。這名去年MVP半場已取得36分，全場三分亦回復正常水平（15射6中），僅以33次起手便取得球季新高的57分。夏登於比賽最後3分鐘被換出，無緣刷新上季創下個人生涯新高的60分。

尼利臨危受命，可惜受年齡所限，不能上陣太多時間。（路透社）

夏登今場狂取57分，創下今季得分新高。（美聯社）

+ 13 + 12 + 11

火箭傷兵滿營，有傳艾歷哥頓能夠趕及下場主場迎戰籃網時復出，而另一名傷兵基斯保羅亦有望於下星期復出。單騎作戰的夏登近期狀態火熱，今仗已經是他連續17場獲得超過30分，超越高比拜仁（Kobe Bryant）2003年連續16場的紀錄，距離張伯倫（Wilt Chamberlain）於1963年所創下的紀錄（連續20場）只剩3場賽事。

另一奇兵丹奴侯斯（Danuel House Jr.）今場取得15分，為火箭陣中夏登以外得分最高的球員。（路透社）

夏登（13號）距離張伯倫的紀錄僅差3場。（路透社）

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