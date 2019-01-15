【NBA】馬刺球迷全場熱烈歡迎　柏加倒戈助黃蜂大勝

曾為馬刺奪得過4座總冠軍獎盃的柏加（Tony Parker），今季轉投黃蜂。多年來為馬刺立下不少汗馬功勞的「法國跑車」，今日離隊首度作客聖安東尼奧，甫出場便獲得全場歡呼。馬刺更為柏加製作短片致敬，但最終他並無手軟，全場交出8分4助攻，協助黃蜂作客108：93大勝馬刺。賽後柏加與恩師普波域治（Gregg Popovich）相擁時眼泛淚光，一場NBA賽事頓時成為催淚場面！

馬刺特意為柏加製作致敬短片，記錄「法國跑車」多年為馬刺的貢獻，包括奪得2007年總決賽MVP、出戰全明星賽，以及2014年擊敗如日中天的熱火勇奪總冠軍。當年「馬刺三巨頭」鄧肯（Tim Duncan）、真路比利（Manu Ginobili）及柏加確實為不少球迷津津樂道。

柏加觀看致敬短片，場面感人。（美聯社）

柏加致敬短片：

雖然柏加今仗表現未算出眾，但仍有隊友獲加（Kemba Walker）取得全場最高的33分。反觀馬刺主力迪洛桑（DeMar DeRozan）今場表現蹩腳，全場僅得14分，儘管隊友艾德列治（LaMarcus Aldridge）攻入全隊最高的28分，仍難以扭轉敗局。

回歸聖安東尼奧，柏加今場僅得8分。（路透社）

賽後柏加與恩師普波域治對話，並相擁互勉，成為比賽另一「催淚位」。（路透社）

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當馬刺上一代名將鄧肯、真路比利逐個退下來，柏加也走到職業生涯的黃昏。今日柏加回歸，讓球迷不禁再三懷念舊日NBA帶給我們的精彩時刻。