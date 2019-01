日前接受《籃Team說地》版主Wilson邀請,在網台節目「忠心直說」,由NBA假新聞這題目燃起,再談到畢拿(Jimmy Butler)轉會到76人後,依然成為媒體攻擊對象。版主Wilson最近化身維園阿伯,每逢見到有媒體把流言/傳聞翻譯為新聞,都會抱打不平留言為畢拿伸冤。 撰文︰邱益忠

跳一跳話題,最近香港01《占美畢拿難逃「麻煩友」之名 76人兩分不敵鷹隊》引來激烈討論,讀者Kay Wong留言一句「垃圾文,其實可以乜都唔寫,淨係寫句『我覺得占美畢拿好麻煩』,咪又簡單呃到稿費囉」,言之鑿鑿,事實上大部份球迷與他一樣,未分清楚「外電來稿」及「專欄」之分別。

基本上,每間媒體都會把外電來稿翻譯轉化為新聞,當中並不會加添個人己見(正常來說)。所以一個記者/編輯「按章工作」把外電稿翻譯,是不會有「呃稿費」的情況(寫少一篇早收工好過)。請記住,目前在香港01寫NBA而有條件「呃稿費」只有筆者與葉天佑兩人,而事實上即使我們勤勤力力交齊稿(每月合共四篇),也不足以供樓,何必要冒上「呃稿費」之罪名。其實,我們兩個專欄作家和各球迷一樣,都是因某種原因而愛上NBA,希望使用不同平台分享己見,心態很單純,只是想和球迷交流。

29歲的畢拿已在聯盟征戰8季,過往四季皆披上明星隊戰衣,但若果他仍堅持我行我素的態度,不明白如何成為真正領導,也許很快會成為人球了。

畢拿轉會前後數據比較(按圖放大)

回到畢拿是否被外國記者針對的問題,答案是肯定的,無論效力公牛、木狼或現時的76人,畢拿被媒體貼上麻煩友的稱號,但為什麼事情演變至此?

公牛名宿柏賓(Scottie Pippen)於2017年時接受ESPN電視節目《The Jump》時指出,"don't think he handled it right from a leadership standpoint of what it takes to be a superstar. Well, it's just a lot of locker room talk that Jimmy was disrespecting the head coach, disrespecting the assistant coach. Just wasn't showing the type of leadership that you'd expect from your best player."

「在領導能力方面,畢拿的處理手法未能顯示他是一個超級球星。更衣室有消息指出畢拿不尊重總教練及助理教練,這並不是一個最佳球員應有的領導能力。」

From #TheJump: @ScottiePippen likes Jimmy Butler's fresh start because he says Butler had leadership issues w/the Bulls. I ask for specifics pic.twitter.com/JanQAz4Btm — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) June 29, 2017

畢拿很像筆者一名舊隊友,只懂得用責備的老派方式去指導(怪責)隊友,儘管提出隊友的錯處是100%正確,但隊友是否接受,才是最重要的。

舉一個例子,大家參加地下籃球聯賽時,總會有隊友會較為主動提出如何執行戰術,有人則選擇聆聽。畢拿很像筆者一名舊隊友,只懂得用責備的老派方式去指導(怪責)隊友,儘管提出隊友的錯處是100%正確,但隊友是否接受,才是最重要的。如果你好中Point,但隊友不願意聆聽,甚至感到反感,你已經是一個失敗的領導者。相反,如果能夠用剛柔並重的說話方式,讓隊友真誠地執行你的戰術,就是一個優秀領導者。

29歲的畢拿已在聯盟征戰8季,過往四季皆披上明星隊戰衣,但若果他仍堅持我行我素的態度,不明白如何成為真正領導,也許很快會成為人球了。

76人去季在東岸4強以1︰4不敵塞爾特人,今季交易到畢拿希望衝擊東岸決賽甚至總決賽。

76人目前排在東岸前四,不算太差,只是誰是大哥,似乎未有定案。以經驗及年紀來說,畢拿當之無愧,只是隊友們是否真正受落還有待認證。以禁區主宰力來說,非艾比特(Joe Embiid)莫屬,不過過份沈迷社交平台發表偉論,以及傷患高危問題,也會讓76人管理層卻步。至於最靚仔的西蒙斯(Ben Simmons),半全能身手加上形象健康,大有一哥風範,為什麼說「半」全能?皆因擔任控球後衛的他竟然反潮流,未有配置三分能力,上季起手11次全失,今季甚至未有起手,以76人過往喜歡賤賣主力,分分鐘會拿西蒙斯換一袋垃圾回來76人管理層請緊記,當年把一哥伊古達拿賤賣到丹佛,後者在勇士浴火重生成為FMVP的故事,不要再隨便賤賣主力了。

筆者和老友組隊征戰地下籃球聯賽,大家和和氣氣,沒人做畢拿。(作者提供)

作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄,及後又接受本港幾間媒體邀請,寫下籃球講下愛情,自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院(AASFP),一心為大眾推廣體適能行業資訊。

【註:文章不代表香港01立場;譯名由作者提供;標題為編輯所擬】