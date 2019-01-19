【NBA】吉辛斯復出首戰上陣15分鐘犯滿離場　14分6籃板助勇士贏波

自去年全明星中鋒吉辛斯（Demarcus Cousins）阿基里斯跟腱（Achilles Tear）斷裂， 全季報銷後。今季令人意外地加入衛冕總冠軍勇士後一直養傷，直至今日作客對快艇才上演其球季「地標戰」，上陣15分鐘得14分6籃板，協助勇士大勝快艇112：94。

日前勇士總教練卡爾（Steve Kerr）明言，只要吉辛斯傷癒復出，便會將他擺上正選陣容。卡爾所言非虛，今仗吉辛斯的確正選上陣，與居里（Stephen Curry）、K湯臣（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）及祖蒙特格連（Draymond Green）合組「五星戰隊」。這個組合亦是繼1975/76球季塞爾特人後，NBA再有球隊正選5名球員皆曾入選全明星隊。

DeMarcus Cousins makes his way onto the Staples Center floor ahead of his return to action!



🏀: #DubNation x #ClipperNation

⏰: 10:30pm/et 📺: @ESPNNBA pic.twitter.com/1tayGt27iR — NBA (@NBA) January 19, 2019

吉辛斯噸位夠重，全盛時期於內線可謂無人能敵。（路透社）

吉辛斯入球後，勇士後備席上亦非常興奮。（路透社）

傷出接近一年，吉辛斯明顯「未收身」，但上陣初段已經展示其內外兼備的球風。勇士今場首度得分，便由他接應杜蘭特的傳球，躍起單手大力「入樽」，引來史達普斯中心（Staples Center）全場歡呼。然而，吉辛斯顯然未能適應比賽節奏，上陣僅2分鐘便被判2次犯規，需被調離場。

球風全能的吉辛斯，其內線單打將會成為勇士的新殺著。（美聯社）

防守上吉辛斯能夠彌補勇士身高上的不足，可謂「最後一塊拼圖」。（美聯社）

加入三分球隊，吉辛斯於第二節亦有三分球進帳。作為中鋒，他生涯33.8%的三分命中率絕對不失禮，亦能為勇士進一步拉開空間。最終吉辛斯於第四節尚餘9分鐘時「6犯離場」，今場僅上陣15分鐘，便取得14分6籃板，「地標戰」表現不俗。

快艇夏里士（Tobias Harris、34號）雖然攻入全隊最高的28分，但仍難扭轉敗局。（美聯社）

吉辛斯仍然未返回最佳狀態，距離全盛時期今場只有大約三四成實力。今季賽事現在僅進行一半，吉辛斯尚有很多時間去恢復自己的狀態。假若吉辛斯在季後賽能夠重返高峰，他的卡位、籃板能力及內線進攻能力將會成為勇士衛冕總冠軍的一大幫助。