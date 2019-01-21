【NBA】戴歷路斯最後一擊跳投命中　助木狼主場絕殺太陽

「玫瑰」再度發威，戴歷路斯領木狼在主場迎戰太陽，在最後關頭兩軍打成114平手時，路斯挺身而出，處理最後一擊跳投得手，助球隊2分絕殺對手。

戴歷路斯（Derrick Rose）今季表現回勇，雖然打法略有改變，但仍然是球隊的「關鍵先生」。即使路斯常以替補身份上陣，但無阻他在木狼的貢獻。路斯在今季曾經攻入50分，他在今仗再度攻入30分以上，第3場轟入過30分，他在關鍵一刻為球隊攻入致勝的兩分，絕殺對手而回。

路斯在今仗下半場重拾手感，高達6成的命中率，下半場攻入29分。（美聯社）

今仗木狼雖主場出戰，但全場不少時間亦由太陽領先。「玫瑰」在今仗上半場6投僅1球命中，半場僅得2分，表現平平。不過，戴歷路斯在下半場表現脫胎換骨，為球隊貢獻良多，收窄分數差距。路斯在下半場重拾手感，多番以中距離投射得手。在第3及第4節中，路斯18次起手，射入其中11球，使他全場合共取得31分。

木狼另一主力唐斯亦攻入30分及取得12個籃板，助球隊主場取勝。（美聯社）

路斯在第4節尾段再度發力，在關鍵時刻助球隊力逼太陽，兩軍打成114：114平手。路斯挺身而出，為木狼處理最後一擊，面對比捷斯（Mikal Bridges）的看守下，「玫瑰」多次盤扭後，在大鐘剩餘2秒多時，再度使出他的「絕招」踏後一步跳投命中，為木狼射入絕殺一球，助球隊贏116：114。

木狼暫以22勝24負列西岸11位；太陽則繼續在西岸敬陪末席，至今僅贏得11場。

戴歷路斯在最後一節剩餘2秒多時，踏後跳投命中，在主場絕殺太陽。（美聯社）

戴歷路斯在今季的突出表現，喚醒不少球迷對他的愛戴。NBA明星賽的投票至今，戴歷路斯仍然力壓夏登﹑韋斯保克及K湯臣等人，高踞西岸的正選名單中，大有機會再度出戰明星賽。