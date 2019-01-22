【NBA】當錫生涯首奪「大三元」　惟難阻獨行俠不敵公鹿4連敗

獨行俠新秀當錫在今季表現突出，獨力撐起球隊，但可惜未能取得佳績。獨行俠今仗作客公鹿，即使當錫取得首個「大三元」，但亦不足以領球隊取勝，獨行俠慘吃4連敗。

獨行俠在今季戰績反覆，在11至12月初表現不俗，18場中贏得13場。不過，其後佳績無以為繼，至今僅得5場勝仗，使他跌至西岸的「尾三」位置，與季後賽席位仍有一段頗長的距離。

當錫嘗試阻止艾迪杜高普進襲內線，但「字母哥」仍以入樽取分。（美聯社）

獨行俠在近3仗未嘗一勝，今仗作客公鹿當然希望終止頹勢。球隊主力新秀當錫（Luka Doncic）在今仗取得NBA生涯中首個「三雙」，取得18分﹑11個籃板及10個助攻，但仍未足以帶球隊致勝，連續4場不勝，亦是獨行俠今季第3次取得4連敗以上，現時以20勝26負暫列西岸的「尾三」位置。

當錫今仗取得NBA生涯中首個「大三元」，貢獻18分﹑11個籃板及10個助攻，但未能停止連敗之勢。（美聯社）

Luka Doncic just became the second-youngest player in NBA history to record a triple-double!https://t.co/IA4KyDZTRh pic.twitter.com/8d4iLCbDJw — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 21, 2019

主隊公鹿5位正選皆取得雙位數得分，艾迪杜高普及盧比斯二人一同貢獻「雙雙」，助球隊在下半場收復失地，反勝獨行俠10分，以116：106主場報捷，亦創出球隊5連勝的走勢，以34勝12負繼續高踞東岸榜首位置。

艾迪杜高普奪得31分及15個籃板的「雙雙」數據，助公鹿取得5連勝。（路透社）

當錫雖未能領軍致勝，但他在今仗取得登陸NBA以來的首個「大三元」，該名斯洛文尼亞的年青球員成為史上第二年輕的球員，以19歲327日之齡在NBA賽事中取得「三雙」，僅次於76人的富斯（Markelle Fultz）在去季（當時19歲317日）創下的紀錄。

雖然當錫取得首個「三雙」，但他在賽後表示對發揮仍未滿意。（美聯社）

當錫創下職業生涯的里程碑，但他對自己的表現仍感不滿，表示球隊取勝比個人數據更重要，「我今仗未能發揮應有的水準，雖然取得『三雙』值得高興，但今仗我仍有相當大的進步空間，不少機會未有好好把握，我更渴望助球隊贏波而回。」他今場17射6中，命中率只有35.3%。