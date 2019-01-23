【NBA】當錫外投失手怒撕球衣　踢波上觀眾席被聯盟罰款

獨行俠新秀當錫（Luka Doncic）當眾撕衫！ 在美國時間昨晚（1月22日）的NBA常規賽，獨行俠主場對快艇，完半場前當錫射失三分。這名斯洛文尼亞球員不滿自己表現，一氣之下，就撕爛了身上的球衣。此外，當錫在上周六對溜馬的比賽中踢波上看台，被聯盟罰款1萬美元（約7.8萬港元）。

這場NBA常規賽，獨行俠以106：98擊敗快艇，獨行俠的當錫今場取得17分，還有7次籃板及6次助攻，但他外投手感欠順，全場8次三分起手全數落空，難怪他發脾氣。在完半場前，19歲的當錫最後三分起手，不中籃框，他一臉不悅，低下頭，雙手拉住衣領，之後一扯，球衣就爛了。

當錫完半場前射失後十分苦惱，準備撕衫發洩。（網上截圖）

當錫撕衫片段：

Luka Doncic was not happy about air balling the final shot before halftime. Ripped his jersey in half. #Mavs 😬 pic.twitter.com/WdU9M4NCnX — Snack Time Fantasy (@Snack_TimeFS) 2019年1月23日

不過，當錫在第3節有記精彩的鏟籃，他引球推進，後手變向，就在快艇的哥達（Marcin Gortat）及比華利（Patrick Beverley）之間闖過去上籃。

當錫今場精彩上籃片段：

Luka Doncic splits the defense with a behind the back dribble!



(Via @NBA) pic.twitter.com/r8jatoouz1 — Ballislife.com (@Ballislife) 2019年1月23日

當錫今場有17分進賬。（Getty Images）

另外，當錫在上周六對溜馬的比賽中踢波上觀眾席被逐；聯盟昨日宣布，罰他1萬美元（約7.8萬港元）。當時是完第3節前3分鐘，溜馬得分後，當錫將籃球一腳踢上看台，結果他被逐離場。

當錫那場對溜馬賽後表示，他想試試踢足球，並有點發脾氣，他說：「我打得不好，幾肯定這是我今季其中一場最差的比賽，所以我很苦惱。我不知道這樣做（踢波）會被逐，因為歐洲的規例不同。」

當錫上周六對溜馬踢波片段：