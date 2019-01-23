【NBA】火箭安東尼投公牛前程一片迷霧　夏登：真正熱愛籃球的人

安東尼今夏加盟火箭，球會希望以他的經驗幫助夏登、基斯保羅。 可惜事與願違，安東尼未能適應火箭的環境，上陣10場過後，雙方就決定「分手」，惟一直未找到合適交易，故「Melo」要一直坐冷板。 雖然轉投公牛，但安東尼似乎未必就等於找到落場時間，前程仍滿是陰霾，舊隊友夏登希望他可盡快找到合適球會，「他值得落場機會」。

公牛除得到安東尼外，亦會收到轉會金，但得到該名10屆全明星賽球員，未必是「自用」。《ESPN》報道指，消息人士稱公牛會在2月交易窗完結前，將安東尼當作交易籌碼，要不然就會在限期前棄用安東尼。

萬一未能達成任何交易，安東尼在被公牛棄用將可以與任何球隊簽約。有指湖人希望得到這名已在聯盟打滾15年的球星，但暫時無意棄用任何球員，去騰出空位給安東尼。

有傳湖人想得到安東尼，但三心兩意未有決定。（Getty Images）

安東尼今季加盟火箭，但只上陣10場。（Getty Images）

「他真的熱愛籃球」

被問到安東尼離隊，夏登願望隊友可早日回到場上：「我只想見到他落場比賽，見到他開心，老實說他值得（有出場機會）。他為籃球顯出不少時間及汗水，他應該落場，繼續享受籃球的樂趣。」

夏登認為安東尼是個真正熱愛籃球的人。（Getty Images）

「Melo是最佳球員之一，他熱愛籃球，有些人打波只是因為他們有少華、身體質素極高或是投球極準。」夏登續道：「不過，不是那麼多人真的那麼喜愛籃球。（他在火箭）不如意令人覺得可惜，我希望他可以找到真正屬於自己的歸宿，可以落場打波，由自己決定是否打夠了。」

安東尼今季為火箭上陣10次，平均上陣時間29.4分鐘，得13.4分，另錄得5.4個籃板球。

安東尼前途依然一片迷霧。（Getty Images）

迪安東尼否認不和

曾與安東尼於紐約人共事，但在2012年爆出不和，但當安東尼轉投火箭時，二人都堅稱不愉快的回憶，已經拋諸腦後。「只是他不合適球隊風格而已，」迪安東尼說。「高層都看到有問題，安東尼已盡力改變情況，只可惜事與願違。」

火箭放走安東尼後，可全力爭取簽入法尼特。法尼特買斷了籃網的合約，將會加盟火箭，因火箭現時中鋒卡比拿受傷長休，勢必有不少上陣時間。