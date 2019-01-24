【NBA】夏登追平高比拜仁紀錄　率火箭作客挫紐約人

夏登在近況銳不可擋，即使隊友基斯保羅及卡比拿紛紛傷出，但無阻夏登帶領火箭作客紐約人取勝，結果在麥迪遜花園球場創出他職業生涯新高得分，取得61分。他亦成為繼名宿張伯倫在1963年後，首位在單月內3場轟入超過55分的球員。

火箭的主力夏登（James Harden）在今季4度得分超過50分，加上今仗前已經連續20場取得30分以上，一人帶領火箭爭取佳績。「大鬍子」今仗當然繼續保持勇態，率火箭作客麥迪遜花園球場。夏登在上半場兩節時間已經攻入36分，但球隊仍以58：63落後於主隊。

夏登連續21場交出30分以上，升上史上第4位。（Getty Images）

火箭於下半場早段打出一波10：2的攻勢，助球隊反超前紐約人，其後更在第3節擴大領先優勢至10分。主隊在第4節力圖收復失地，在尾段一度領先火箭1分，但艾歷哥頓（Eric Gordon）在關鍵時刻射入三分球後，再搶走禾利（Noah Vonleh）的手上的皮球，助火箭在尾段致勝，以114：110擊敗紐約人。

火箭以27勝及20負，站穩西岸第5的位置；紐約人則以10勝36負，暫列東岸「尾二」位置。

1968後，麥迪遜花園單場最高5人 1.安東尼 62分（2014） 2.高比拜仁61分（2009） 2.夏登61分（2019） 4.Bernard King60分（1984） 5.佐敦55分（1995）

夏登今仗在三分球及罰球超過20次，創出NBA的新紀錄。（路透社）

夏登今仗全場獨取61分及15個籃板，但未有一球來自隊友助攻。他打破職業生涯的得分紀錄，更比今仗紐約人五位正選合共取得的59分還要高。夏登自去年12月中對湖人一仗起，至今連續21仗攻入30分以上，其中13場高於40分，平均得分高達43分。

夏登今仗獨取61分，比全隊紐約人正選5人的得分還要高。（美聯社）

夏登今仗除了創下職業生涯新高外，以1分之微壓過黃蜂的基巴獲加（Kemba Walker），成為暫時今季單場最高得分的球員。「大鬍子」在麥迪遜花園球場取得61分，同時追平作客球員在麥迪遜花園球場的最高得分，高比拜仁當年亦攻入61分。另外，夏登是「巨無霸」奧尼爾自2000年後首人，取得60分以上及15個籃板的數據。

夏登取得職業生涯得分新高外，同時暫時是今季單場最高得分。（Getty Images）

夏登連續21場超過30分的得分，進佔NBA史上的第4位，前3位同樣是由名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）在60年代創出的紀錄，該名傳奇中鋒曾經連續65場交出30分以上的數據。夏登亦是繼張伯倫後第一人，在單月賽事中連續3次取分超過55分。夏登賽後稱在極具歷史意義的球場攻入61分，源於球迷推動「今晚他們令比賽更刺激，正是麥迪遜特別的地方，我很高興貢獻61分。」