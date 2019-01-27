【學界精英賽】為隊友多走一步　裘錦秋的團結法則

「你搞甚麼呀？累了嗎？」我笑問。 「沒有呀，只會腳有點痛。」何佩盈笑得雙眼彎彎，輸了還是一臉鬼靈精。 打法類近的兩隊，裘錦秋中學（葵涌）和浸信會永隆中學的大戰，掀起了一場三分雨，也上演一場內線巨人大戰，而何佩盈很多時間都是留在板櫈，看著球隊從領先到落後，最後連季軍都在自己手上溜走，被永隆以74：69擊敗。 攝影︰楊宇翹

昨天對著全民皆兵的漢華，何佩盈一夫當關獨取37分，何佩盈口裏說不，我想看見她身體卻很誠實，是真的累了。張芷嵐說：「其實我們漢華沒有耗盡了體力，我和劉倩婷都能打全場。」「大概只是我被抽乾。」何佩盈續道。感覺就像是她昨天已經傾盡所有，也因為昨天體力不支抽筋倒地，今天走路都輕微的拐著。

何佩盈首節三犯，對一個球隊主力來說，這的確是一件無奈的事。（楊宇翹攝）

+ 9 + 8 + 7

當大家都在開場前，期待著何佩盈如何大顯神威，偏偏這個鬼靈精卻在第一節就三犯在身，被迫收起。「自己多手，很怕很怕再犯規，只好站著防守。」當大家都以為裘錦秋就只打那六個主力的時候，後備為她們完美補位：「兩場看到小的成長，她們以前連打學界都怕，但這兩場大賽反而打得好，沒有怯。」張芷嵐瞄了一眼何佩盈，何佩盈尷尬的笑了，張芷嵐認真的說了一句：「沒有她，我們就要站出來。」

從後趕上的何佩盈（右）雖然未敢在防守上進取，但在進攻上盡了自己最大的努力。（楊宇翹攝）

的確，當何佩盈如入無人之境狠轟37分的時候，張芷嵐沒有搶她的風頭，而是一直默默的為她交出助攻，「沒有所謂，她打好我就做配合，球隊就是這樣。」何佩盈在旁收起了傻樣，可能這是隊友的感應，張芷嵐繼續說：「今天她不行就我上，就這樣。」

張芷嵐在上半場撐起了全隊，從控球、發動攻勢到自己入球，沒有何佩盈，張芷嵐補上了她的位置。「不能因為沒有了她，全隊就跟著一齊沉。」幸好何佩盈後來趕上，沒有辜負隊友的努力，即便最後輸了，也是一隊人一起笑著去面對。

何佩盈不在的時候，張芷嵐沒有半點猶豫，及時站了出來。（楊宇翹攝）

「打出風格！就是團結！」張芷嵐堅定，也肯定這是裘錦秋走到今天這一步的原因。板櫈不夠深、人腳不夠好、不是大熱也不是黑馬，裘錦秋證明了自己不是大家所想般弱：「對四強常客漢華都可以咬住咬住，對黑馬永隆都可以打到這樣⋯⋯」雖然三甲不入，但勝在她們還有下年。

兩大主力都堅守裘錦秋能走到今天的法則，就是團結，沒有之一。（楊宇翹攝）

「下年！！」何佩盈叫了出來，她知道下年才是她們的收成期。「下年何佩盈會帶起全隊！」張芷嵐笑了：「下年何佩盈要帶起全隊，裘錦秋要繼續團結。」